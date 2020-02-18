Управляемый термоядерный синтез – миф. От чего будет зависеть будущее. И. Острецов

Доктор технических наук Игорь Острецов об основных мифах энергетики. Как будет меняться планета. Какие технологии определят наше будущее.

Научно-просветительская конференция https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UQOtbwaJ2ns