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Управляемый термоядерный синтез – миф. От чего будет зависеть будущее. И. Острецов

22:42. 18 февраля 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Доктор технических наук Игорь Острецов об основных мифах энергетики. Как будет меняться планета. Какие технологии определят наше будущее.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UQOtbwaJ2ns

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