Управляемый термоядерный синтез – миф. От чего будет зависеть будущее. И. Острецов
22:42. 18 февраля 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Доктор технических наук Игорь Острецов об основных мифах энергетики. Как будет меняться планета. Какие технологии определят наше будущее.
Научно-просветительская конференция https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Острецов #энергетика #будущее #наука #прогресс #энергия