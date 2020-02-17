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Повелитель холода Олег Резанов пролежал 13 минут в снежной гробнице

18:56. 17 февраля 2020 162 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Последний трюк смельчака Олега Резанова заключался в том, что его похоронили в снегу без защитной одежды. 47-летний мужчина, родом из Калининграда, попытался совершить экстремальный подвиг выносливости на улице в Якутске при температуре ниже -32C, в то время как толпа зрителей и журналистов смотрела на него.

Одетый только в шорты и с полотенцем, закрывающим лицо, Олег лег в яму, вырытую в снегу и льду, покрывающем реку Лену, прежде чем волонтеры сгребли больше снега на него.

После того, как он был полностью похоронен, они даже облили его водой, чтобы было больше льда.

В общей сложности, он продержался 12 минут и 52 секунды в своей снежной гробнице, прежде чем сотрудники скорой помощи быстро переехали, чтобы выкопать его. Невероятно, но он смог встать почти сразу же.

Он объяснил, что во время этого трюка находился в каком-то трансе.

- Я дважды вдохнул, когда меня хоронили, – сказал он. – Больше я ничего не помню. Я периодически слышал какие-то звуки, очень далекие. Но когда они сказали “12 минут”, я это отчетливо услышал.

“Я был потрясен, что справился. Я доволен результатом. Никто не верил, что такое возможно.

- Испытывая себя, я изучаю, чего может достичь человек. Я хочу понять, кто я, почему я здесь и каков мой будущий путь. Именно преодоление испытаний дает мне понимание того, кто я есть.” 

Источник: https://www.kramola.info/vesti/rusy/povelitel-holoda-oleg-rezanov-prolezhal-13-minut-v-snezhnoy-grobnice

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