Приехал просить убежище, а ведет себя как ублюдок

радистка

Продолжает набирать обороты история о вмешательстве "художника" Павленского в выборы мэра Парижа.После того, как он опубликовал компроментирующее видео на ставленника Макрона, который был вынужден сняться с выборов, сам Павленский был арестован, а вслед за ним была арестована егосожительница.В парламенте Франции популярного за пределами России творца назвали ублюдком.В этой истории прекрасно решительно все.То есть когда он приколачивал мошонку на Красной площади, поджигал дверь в приемную ФСБ и зашивал себе рот, было все норм, а как только он примерно тем же самым начал заниматься во Франции, сразу началось "ублюдок", "вышвырнуть из страны", "отправить назад в Россию".Уже поздно. Россия потеряла великого творца. А Франция приобрела. Вот так и теряем лучших людей.Хотя, если версия о том, что Павленский это агент русской разведки каким-то чудом подтвердится, то это будет самая гениальная операция прикрытия в истории разведки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5643904.html