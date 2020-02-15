Не факт! Угличское дело

15 мая 1591 года в Угличе неожиданно скончался младший брат царя Федора Иоанновича царевич Дмитрий. В первые же дни после его смерти возникло несколько версий произошедшего: то ли он был умерщвлен наемными убийцами, подосланными царским шурином Борисом Годуновым, то ли сам напоролся на нож во время эпилептического припадка. Спустя короткое время появилась версия, что царевич был спасен, а зарезали вместо него другого мальчика. И во время Великой Смуты начала 17 века один за другим на Руси появлялись новые и новые «Лжедмитрии». Так что же на самом деле произошло в Угличе 15 мая 1591 года? Андрей Бурковский и программа «НЕ ФАКТ!» отправились в Углич, чтобы разобраться в первом на Руси задокументированном уголовном деле.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-8JSxf0OyQA