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Природа мужчины. Елена Андреева и Сергей Дёмин

16:41. 14 февраля 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Какова природа мужчины, куда девается мужественность в современном мире?

Елена Андреева и Сергей Дёмин

Как формируется и из чего складывается мужественность? Что влияет на становление мужчины и, как современному мужчине взрастить свою мужественность?

На эти и другие вопросы в передаче ответит наставник по Казачьему Спасу Сергей Дёмин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N82T3eJ9yFM

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