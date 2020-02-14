Природа мужчины. Елена Андреева и Сергей Дёмин

Какова природа мужчины, куда девается мужественность в современном мире?



Елена Андреева и Сергей Дёмин



Как формируется и из чего складывается мужественность? Что влияет на становление мужчины и, как современному мужчине взрастить свою мужественность?



На эти и другие вопросы в передаче ответит наставник по Казачьему Спасу Сергей Дёмин.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N82T3eJ9yFM