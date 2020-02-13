Продажа Сбербанка
12:34. 13 февраля 2020 150 просмотров Один комментарий Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/yN9Z59i4CFU
Источник: https://youtu.be/yN9Z59i4CFU
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Янв
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
Подобно тому, как бумеранг возвращается к бросившему его охотнику, лишь если он не попал в цель, так и человек возвращается к самому себе и обращает свои помыслы к самоактуализации, только если он промахнулся мимо своего призвания…
А что Сбербанк ещё не продали, какие они капиталисты, все зарубеж и только так.