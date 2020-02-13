В новом видеоблоге отвечал на вопросы подписчиков, которые были присланы на vlog@nstarikov.ru, а также посредством комментариев в социальных сетях.

Хронометраж:

00:03 — о покупке государством контрольного пакет акций Сбербанка у ЦБ

06:36 — о примирении белых и красных

18:18 — об отношении к господину Платошкину

25:18 — о вылазке турецкой армии

Николай Стариков: продажа Сбербанка, Колчак и Тухачевский, Платошкин

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/prodazha-sberbanka-kolchak-i-tuhachevskij-platoshkin-113071