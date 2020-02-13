Продажа Сбербанка, Колчак и Тухачевский, Платошкин
В новом видеоблоге отвечал на вопросы подписчиков, которые были присланы на vlog@nstarikov.ru, а также посредством комментариев в социальных сетях.
Хронометраж:
00:03 — о покупке государством контрольного пакет акций Сбербанка у ЦБ
06:36 — о примирении белых и красных
18:18 — об отношении к господину Платошкину
25:18 — о вылазке турецкой армии
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Об Израиле, Трампе и компромиссах за наш счет
- О выходе Великобритании из Евросоюза
- Кто и зачем фальсифицирует историю
- Пандемия «гретологии» как фактор мировой экономики
- Эпидемия кoрoнoвируcа из Китая и поправки в Конституцию России
- Путин и конституционная реформа
- Иран и украинский Боинг. «Неизвестные снайперы»
- Иран против США, международное право и фальсификаторы истории
- Об итогах 2019 года
- Путин и история, атомная бомба и газовый транзит
- Итоги Нормандского саммита. Зомбоящик от Соболь. Спорту — быть!
- $5 млрд для Украины. 10 биткоинов Навальному. Дотянулся… Сталин
- Ответственность политиков. Демография и Минкульт. Материнский капитал за 4-ого
- Новый ювенальный закон. Путин и Горбачёв. Варварская добыча сланцевой нефти
- Кудрин против социалки. Переворот в Боливии. Друзья коррупционеров
- Провал «реформы здравоохранения», 75 млн рублей от Санта Клауса и кулак Путина
- Рост тарифов ЖКХ, $20 млрд долга, «радиоактивная свалка» и «убогая клоака» ВШЭ
- Неизвестные снайперы в Гонконге. Перестановки в СПЧ
- Потребительская корзина Медведева, горящий небоскрёб в Чили
- Силуанов в Вашингтоне. Почему у госслужащих низкие зарплаты
Источник: https://nstarikov.ru/prodazha-sberbanka-kolchak-i-tuhachevskij-platoshkin-113071