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Продажа Сбербанка, Колчак и Тухачевский, Платошкин

11:16. 13 февраля 2020 141 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге отвечал на вопросы подписчиков, которые были присланы на vlog@nstarikov.ru, а также посредством комментариев в социальных сетях.

Хронометраж:
00:03 — о покупке государством контрольного пакет акций Сбербанка у ЦБ
06:36 — о примирении белых и красных
18:18 — об отношении к господину Платошкину
25:18 — о вылазке турецкой армии

Николай Стариков: продажа Сбербанка, Колчак и Тухачевский, Платошкин
 
 
 

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/prodazha-sberbanka-kolchak-i-tuhachevskij-platoshkin-113071

Метки: блог

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