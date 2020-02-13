Домашние роды глазами отца. Иван Бояринцев. Часть 2
Домашние роды в России.
Автор-сказитель – Иван Бояринцев
Часть 1 – https://youtu.be/CuMcqEZUdm8
В эфире поговорим о том:
- Как законно принять роды дома у своей жены.
- Мужики падают в обморок, так ли это?
- Как подготовиться к родам.
- Надо ли обращаться за помощью?
- Что делать, если к вам пришли?
- Что читать и как подготовиться к родам?
Психологическая помощь к родам на основе знаний предков и этнопсихологии.
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