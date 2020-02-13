Домашние роды глазами отца. Иван Бояринцев. Часть 1

Домашние роды в России.



Автор-сказитель – Иван Бояринцев

Часть 2 – https://youtu.be/NN-w7qTkTiE



В эфире поговорим о том:



- Как законно принять роды дома у своей жены.

- Мужики падают в обморок, так ли это?

- Как подготовиться к родам.

- Надо ли обращаться за помощью?

- Что делать, если к вам пришли?

- Что читать и как подготовиться к родам?



Психологическая помощь к родам на основе знаний предков и этнопсихологии.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CuMcqEZUdm8