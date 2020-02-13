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Домашние роды глазами отца. Иван Бояринцев. Часть 1

15:37. 13 февраля 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Домашние роды в России.

Автор-сказитель – Иван Бояринцев
Часть 2 – https://youtu.be/NN-w7qTkTiE

В эфире поговорим о том:

- Как законно принять роды дома у своей жены.
- Мужики падают в обморок, так ли это?
- Как подготовиться к родам.
- Надо ли обращаться за помощью?
- Что делать, если к вам пришли?
- Что читать и как подготовиться к родам?

Психологическая помощь к родам на основе знаний предков и этнопсихологии.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CuMcqEZUdm8

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