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Северный санскрит. Тайны российских гидронимов. Турбиновская Наталия Александровна.

17:12. 12 февраля 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Северный санскрит. Тайны российских гидронимов
Трубиновская Наталья Александровна, исследователь, редактор сайта «Хронотон».

4 и 5 января 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась Первая всероссийская конференция “Мы и будущее” под лозунгом
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eUddY8PGQPo

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