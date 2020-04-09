Махабхарата – это о Российском Севере
|Историческое ДЕЖА ВЮ
Дорога, по которой сегодня можно проехать в Гиперборею, пролегающая по районам Карелии, знаменита своим северным чудом Света – Беломоро-Балтийским каналом, соединившим северное Белое море России с её южными морями.
Беломорканал – это самый северный канал на земле. Общая его длина от Белого моря до Онежского озера — 227 километров. Канал преодолевает высоту 102 метра над уровнем Белого моря. 97 километров из его общей длины приходится на затопленные реки, 80 — на озера, 48 — на искусственное русло (то есть на непосредственно канал) и 1,7 километра — на прорытый в дне Белого моря морской канал.
Но чудом является не это. Чудом являются сроки, за которые его построили. Работы по сооружению канала длились с 1931 до 1933 год. Канал строили около 300 тысяч заключенных, из которых 100 тысяч погибли… Но всё равно, остается очень большой загадкой – как такое грандиозное сооружение удалось построить всего лишь за 20 месяцев и 10 дней фактически кайлом и лопатой?
Впрочем, есть одна догадка. Она – из гиперборейской древности. В Карельском Заонежье и по сей день есть река, носящая название Сагаров Ручей. О сыновьях царя Солнечной династии Сагары, некогда в "гиперборейской древности" выкопавших очень большой канал, рассказывает один из сюжетов Махабхараты.
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Эти 60000 сыновей Сагары прорыли в древности канал тоже с юго-запада на северо-восток и тоже до самого Северного океана. Они тоже погибли, но тогда не от пуль вохровцев ГУЛАГа, а от огня испепелившего их Глаза мудреца Капилы. Поэтому вполне может быть, что Беломорканал – это историческое ДЕЖА ВЮ – уже виденное (и, возможно, в некоторых местах уже прорытое).
© 2005, И.В. Прохорцев
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|С возвращением домой, Кайласа!
Священная для индуистов гора Кайлас – местопребывание Творца и Разрушителя Вселенной Шивы и его супруги Парвати. Эта гора неоднократно упоминается в древнейшем эпосе Махабхарата.
Вот, например, что о ней говорится в "Лесной" – одной из книг Махабхараты: "Пандавы прошли многие страны, миновали северных кауравов. Наконец, они увидали Кайласу с её дивными дивами высочайшую гору…". Эпос далее так описывает окружавший эту гору пейзаж: "Это очень ровный участок земли целительный по своей природе, красивый, без бугров, прохладный, с ласковым касанием ветра. От голода, жажды, зноя, стужи, от гибели, горя, ото всех зол она свободна …
Богата многочисленными водохранилищами, прудками… вода его живописных озёр прозрачна. Лотосы, лилии везде цветут в блистающих озерах". А один из пандавов, могучий Бхима "шёл берегом озёр отрадных, заросших лотосами, то вдоль лесных опушек и на вершине Кайласы и увидал, как опьяненные мёдом пчёлы роились над лотосами". Заметим, что на санскрите и лотос, и кувшинка, и водяная лилия называются одинаково – ПАДМА.
Махабхарата указывает также и на обилие гусей, уток-казарок, лебедей, которых было великое множество на этих водоёмах.
Но все "странности" и явные смысловые нестыковки становятся легкообъяснимыми, если вспомнить, что:
- на севере Восточной Европы от 69 с.ш. до 60 с.ш. рек с названием "Падма" по меньшей мере пять: три – в Северном Прионежье, одна – в Архангельской области и ещё одна – в Кирилловском районе Вологодской области;
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|Трубный глас древности
Среди священных гор древнеарийского эпоса Махабхарата одной из излюбленнейших была гора Гандхамадана (буквально, "опьяняющая благовониями") – "особо священная гора, населенная подвижниками, и одно из любимых местопребываний бога Шивы".
Как сообщает комментатор к тексту одной из книг Махабхараты ("Лесной") – "гора эта находится в Гималаях". Но тут же отмечается, что во входящем в Махабхарату составной частью "Сказании о Раме", о горе Гандхамадане говорится как о "горе на юго-западе Индии".
Не правда ли, очень странно? Ведь Гималаи никогда не находились на юго-западе полуострова Индостан. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на обычную школьную географическую карту.
Но как описывает эту гору эпос? Оказывается "лес Гандхамаданы подобен райскому лесу, где разные водяные птицы: серые гуси, утки–казарки, чайки, утки-кряквы, нырки, фламинго, цапли, эти и еще другие водяные птицы кишмя – кишели повсюду. Кристально чистые озера своей гладью блистали. Белокрылые лебеди и всякие другие водяные птицы их населяли. Их украшали лотосы, кувшинки; вода в них была приятна, прохладна…".
И ещё одна прелюбопытная деталь. Эпос утверждает, что гору Гандхамадану оглашают трубные звуки, издаваемые дивным зверем ШАРАБХОЙ.
Что это за зверь такой? – спросите вы.
Известные индологи Г. М. Бонгард-Левин и Э.А. Грантовский замечали, что: "прообразом ШАРАБХИ в арийской традиции был ЛОСЬ – наиболее сильный и крупный представитель семейства оленевых, живущих в северной лесной зоне". Согласитесь, что лось, оглашающий своими трубными звуками отроги Гималаев, – картина для Индии явно несколько необычная.
Но все становится на свои места, если мы вспомним, что в Карелии лось – обычный лесной зверь, и здесь же в гиперборейской Карелии, рядом с реками Шиваручей, Ручей Ганеш и Падма и по сию пору находятся озеро и гора с тем же названием – Гандамадана. Просто за несколько тысячелетий названия мест в этих краях, в отличие от имени лося – шарабхи, остались без каких-либо изменений.
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|Поочье – некогда древняя земля Бхарата
"В Волго-Окском междуречье есть множество рек, над "гиперборейскими" именами которых тысячелетия оказались не властны.
И для доказательства этого не требуется особых усилий. Достаточно сравнить названия рек современного Поочья с названиями "священных криниц" (водоёмов) в Махабхарате, точнее, в той ее части, которая известна как "Хождение по криницам".
Именно в "Хождении по криницам" дано описание более 200 священных водоемов древнеарийской земли Бхараты в бассейнах Ганга и Ямуны по состоянию на 3150 г. до н.э..
Сравнивайте и делайте выводы сами (сначала приводятся название "священных криниц" Махабхараты затем даётся название одного из водоёмов современного Поочья):
Может показаться удивительным, но мы имеем дело не только с почти буквальным совпадением названий "священных криниц" Махабхараты с названием рек современной Средней России, но даже и с точным соответствием их взаимного расположения.
На фото: Современное Поочье – некогда древняя земля Бхарата.
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|Пра и сегодня Пра
Согласно Махабхарате, некогда к югу от священного леса Камьяка текла в Ямуну река Правени (то есть "Пра"-река), а рядом располагалось озеро "Годавари" (на санскрите "вара" – круг).
А что же сегодня?
И сегодня к югу от Владимирских лесов течёт в Оку (бывшую Ямуну) река "Пра". И по прежнему здесь же располагается круглое озеро "Годь".
На фото: Так выглядит современная река Пра.
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|И всё такие же "неблагодарные"
"Махабхарата рассказывает, как некогда, в предавние времена мудрец Каушика во время засухи обводнил реку Пару. Позже люди переименовали за этот подвиг реку Пару в "Каушику" – в честь этого мудреца.
Та река текла с юга в Ямуну. Далее эпос сообщает, что "неблагодарные местные жители всё равно называли реку Парой".
И что же?
Сегодня, как и тысячи лет назад в реку Оку (Ямуну) впадает река, которую и по сей день местные жители называют "Пара". Как видите, они так и остались "неблагодарными" по отношению к Каушике эти местные жители".
На фото: На реке Оке.
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|Эта редкая буква "Ф"
В санскрите, как и в русском языке, слова с начальной буквы "Ф" чрезвычайно редки. Например, из списка приведённых в Махабхарате рек только одна в начале своего названия имеет букву "Ф" – Фальгуна.
Согласно Махабхарате река Фальгуна впадала в реку Сарасвати, а та, согласно древнеарийским текстам, была единственной большой рекой, текшей к северу от Ямуны и к югу от Ганги и впадавшей в Ямуну у её устья.
Если мы правы, то согласно нашим представлениям этой рекой сегодня может быть только самый крупный и полноводный левобережный приток Оки, то есть современная Клязьма. Клязьма течёт именно к северу от Оки и к Югу от Волги. И что же? Среди сотен притоков Клязьмы сегодня только один носит название, начинающееся с буквы "Ф". Что эта за река? Фалюгин! За 5000 лет столь необычное название древней реки фактически не изменилось.
На фото (LonelyLion): река Клязьма.
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|Была Матура – теперь Липецк
В России на реке Воронеж находится крупный город Липецк. Нет, этого названия вы не отыщете в Махабхарате. Но зато вы найдёте там название города Матура (Матхура) – одного из семи священных городов древних арьев.
Эпос говорит о том, что для захвата Матуры Кришне необходимо было вначале овладеть пятью возвышенностями в его окрестностях. Но и по сей день в реку Воронеж у Липецка впадает река Матыра и, как и много тысяч лет назад, пять холмов к северу от Липецка продолжают господствовать над долиной.
На фото: Холмы Липецкой области.
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|Шива с Севера?
В одной из книг Махабхараты – "Лесной" повествуется о том, что "некогда на юго-западе земли арьев жил могущественный царь по имени Сагара (что на санскрите значит "море", "океан"). Он подчинил себе всех воинов и обладал несметными богатствами.
Но детей у него не было. И тогда царь вместе с двумя "голуболотосоокими" женами отправился на гору Кайласу, молить Творца Вселенной Шиву даровать ему детей. Мольба царя была услышана и жены родили Сагаре шестьдесят тысяч и одного сына. Эти 60000 сыновей Сагары прорыли канал с юго-запада на северо-восток до самого океана, а затем погибли, испепеленные огнем божественного мудреца Капилы".
Не вдаваясь далее в подробности сюжета, отметим, что в списках населенных мест российской Олонецкой губернии ХIХ века значится река под названием "Сагаров Ручей". И здесь же, у Онежского озера, протекали три реки с весьма "странными" названиями: "Шива Ручей", "Падма" и "Ганеш".
А "странность" заключается в том, что обычно культ Бога Шивы и его слоноголового сына Ганеша связывают исключительно с чернокожим дравидийским населением полуострова Индостан. А тут, надо же, на русском Севере все благородное семейство вместе: и Шива, и Ганеш, и супруга Шивы Парвати, одно из многих имен которой Падма (что означает "кувшинка" или "лотос").
Плюс к этому, не где-то в далекой Индии, а в Карелии рядом с этими вышеупомянутыми "шиваитскими" реками до сих пор расположены ещё "индийская" Ганг-река и целых два Ганг-озера. Не удивительно ли?!
На рисунке: Святое семейство: Шива, Парвати, Ганеша.
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|Российский Север или древняя Белая Индия?
"У Карамзина в "Истории государства Российского" под 1605-1606 гг. в описании пира в честь приезда Мнишека в Москву говорится, что: "Во время обеда привели двенадцать лопарей, бывших тогда в Москве с данию, рассказывали любопытным иноземцам, что сии странные дикари живут на краю света, близ Индии и Ледовитого моря, не зная ни домов, ни теплой пищи, ни законов, ни веры".
Вне сомнения, что в начале ХVII века русские люди уже имели ясное представление о том, что Индия, откуда привозили дорогие ткани, пряности, драгоценные камни, находится на далеком юго-востоке. Но они также хорошо знали и берега Ледовитого моря и быт лопарей.
И, если они и говорили об "Индии на краю света близ Ледовитого океана", то имели, наверняка, на это очень веские основания. Заметим, что:
Как видим, далеко не случайно в 1916 году поэт Николай Клюев писал о России (в стихотворении "Поэту Сергею Есенину"):
"Певчим цветом алмазно заиндевел
На фото-рисунке: Российский Север или древняя Белая Индия?
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А в настоящий момент, буквально прямо сейчас, население Махабхараты, как и вообще всей Гипербореи, сидит под домашним арестом, по той простой причине, что в 1991 году от рождества Христова слило своё Отечество в пользу Жыдопиндосии, закрепило слив в конституции 1993 года, и с тех пор “сверхнация” (Б.Обама) жыдосаксов доит и сношает гиперборейцев вротивпопу. Неоднократные попытки ныне пока действующего Правителя бывшей Гипербореи вразумить гиперборейцев отказаться от внешнего управления жыдосаксов и проголосовать за поправки в, мягко говоря, ху..вую конституцию, ни к чему не привели, а жыдосаксы, окрылённые поддержкой великих гиперборейцев, ещё раз вставили им в зад большой и корявый звёздноволосатый баклажан, ограничив им свободу передвижения, а в ближайшие дни ограничат передвижение автотранспорта с продовольствием, что окончательно утвердит их хозяином Великой Гипербореи. Но Великим Гипеборейцам на это насрать, патамушта гораздо проще, когда тебя увезут в самосвале в братскую могилу, чем САМОМУ оторвать жопу от дивана и пойти на плебисцит. Не гиперборейское это дело, САМОМУ бороться за независимость!..
Замечательная статья. Места знакомые. Хочется верить в написанное, так там красиво.
Но давайте укажем источник публикации по-честному, 2010г.:
https://www.knt.org.ru/Jarnikova%20%20Nazvaniya%20sohranilis%201.htm
Тем более, что сайт интересный, всем рекомендую.
Малеос, полно уж вам гадости писать не по теме. Не нагнетайте! Можно подумать, что вы в иные времена имели какое-то отношение к путешествиям в те края.
Вам “-”.
Там ещё есть тропа Кибальчиша
Я думал, Кибальчишия в Саянах или Приморском крае.
Идея славная однако скорее это зеркалка чем источник, упёрлись арии с севера в Индию, верю. Отзеркалили название своих потоков в название рек Индии. Настрогали там сыновей, собрали для битв да и перебили избыток населения, написали летописи смешав названия, место и даты. Не было на севере лямов народа а вот в Индии когда тут был морозяка дикий, там климат был не жаркий хренова туча коров слонов и людей.