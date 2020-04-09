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Махабхарата – это о Российском Севере

09:37. 9 апреля 2020 341 просмотр 5 коммент. Опубликовал:
Историческое ДЕЖА ВЮ

Дорога, по которой сегодня можно проехать в Гиперборею, пролегающая по районам Карелии, знаменита своим северным чудом Света – Беломоро-Балтийским каналом, соединившим северное Белое море России с её южными морями.

Беломорканал – это самый северный канал на земле. Общая его длина от Белого моря до Онежского озера — 227 километров. Канал преодолевает высоту 102 метра над уровнем Белого моря. 97 километров из его общей длины приходится на затопленные реки, 80 — на озера, 48 — на искусственное русло (то есть на непосредственно канал) и 1,7 километра — на прорытый в дне Белого моря морской канал.

Но чудом является не это. Чудом являются сроки, за которые его построили. Работы по сооружению канала длились с 1931 до 1933 год. Канал строили около 300 тысяч заключенных, из которых 100 тысяч погибли… Но всё равно, остается очень большой загадкой – как такое грандиозное сооружение удалось построить всего лишь за 20 месяцев и 10 дней фактически кайлом и лопатой?

Впрочем, есть одна догадка. Она – из гиперборейской древности. В Карельском Заонежье и по сей день есть река, носящая название Сагаров Ручей. О сыновьях царя Солнечной династии Сагары, некогда в "гиперборейской древности" выкопавших очень большой канал, рассказывает один из сюжетов Махабхараты.

Эти 60000 сыновей Сагары прорыли в древности канал тоже с юго-запада на северо-восток и тоже до самого Северного океана. Они тоже погибли, но тогда не от пуль вохровцев ГУЛАГа, а от огня испепелившего их Глаза мудреца Капилы. Поэтому вполне может быть, что Беломорканал – это историческое ДЕЖА ВЮ – уже виденное (и, возможно, в некоторых местах уже прорытое).

© 2005, И.В. Прохорцев
С возвращением домой, Кайласа!

Священная для индуистов гора Кайлас – местопребывание Творца и Разрушителя Вселенной Шивы и его супруги Парвати. Эта гора неоднократно упоминается в древнейшем эпосе Махабхарата.

Вот, например, что о ней говорится в "Лесной" – одной из книг Махабхараты: "Пандавы прошли многие страны, миновали северных кауравов. Наконец, они увидали Кайласу с её дивными дивами высочайшую гору…". Эпос далее так описывает окружавший эту гору пейзаж: "Это очень ровный участок земли целительный по своей природе, красивый, без бугров, прохладный, с ласковым касанием ветра. От голода, жажды, зноя, стужи, от гибели, горя, ото всех зол она свободна …

Богата многочисленными водохранилищами, прудками… вода его живописных озёр прозрачна. Лотосы, лилии везде цветут в блистающих озерах". А один из пандавов, могучий Бхима "шёл берегом озёр отрадных, заросших лотосами, то вдоль лесных опушек и на вершине Кайласы и увидал, как опьяненные мёдом пчёлы роились над лотосами". Заметим, что на санскрите и лотос, и кувшинка, и водяная лилия называются одинаково – ПАДМА.

Махабхарата указывает также и на обилие гусей, уток-казарок, лебедей, которых было великое множество на этих водоёмах.
Традиционно считается, что Кайласа находится на юге – в Индии, хотя сама Махабхарата располагает её явно на севере – там, где древние арьи некогда выращивали ячмень.

Но все "странности" и явные смысловые нестыковки становятся легкообъяснимыми, если вспомнить, что:
- река-исток современной северорусской реки Пинеги ещё в середине XIX века называлась "Кайласа";
- северорусская река Кайласа течёт именно по плоскогорью, на котором ещё в начале ХIХ века исследователи встречали большие поля дикого ячменя. Заметим, что ячмень – самый северный из хлебов и наибольшая его урожайность в мире именно на севере Европейской части России.

- на севере Восточной Европы от 69 с.ш. до 60 с.ш. рек с названием "Падма" по меньшей мере пять: три – в Северном Прионежье, одна – в Архангельской области и ещё одна – в Кирилловском районе Вологодской области;
- именно в этих – северных местах России многочисленные гуси, утки-казарки и лебеди выводят своё потомство.
Трубный глас древности

Среди священных гор древнеарийского эпоса Махабхарата одной из излюбленнейших была гора Гандхамадана (буквально, "опьяняющая благовониями") – "особо священная гора, населенная подвижниками, и одно из любимых местопребываний бога Шивы".

Как сообщает комментатор к тексту одной из книг Махабхараты ("Лесной") – "гора эта находится в Гималаях". Но тут же отмечается, что во входящем в Махабхарату составной частью "Сказании о Раме", о горе Гандхамадане говорится как о "горе на юго-западе Индии".

Не правда ли, очень странно? Ведь Гималаи никогда не находились на юго-западе полуострова Индостан. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на обычную школьную географическую карту.

Но как описывает эту гору эпос? Оказывается "лес Гандхамаданы подобен райскому лесу, где разные водяные птицы: серые гуси, утки–казарки, чайки, утки-кряквы, нырки, фламинго, цапли, эти и еще другие водяные птицы кишмя – кишели повсюду. Кристально чистые озера своей гладью блистали. Белокрылые лебеди и всякие другие водяные птицы их населяли. Их украшали лотосы, кувшинки; вода в них была приятна, прохладна…".

И ещё одна прелюбопытная деталь. Эпос утверждает, что гору Гандхамадану оглашают трубные звуки, издаваемые дивным зверем ШАРАБХОЙ.

Что это за зверь такой? – спросите вы.

Известные индологи Г. М. Бонгард-Левин и Э.А. Грантовский замечали, что: "прообразом ШАРАБХИ в арийской традиции был ЛОСЬ – наиболее сильный и крупный представитель семейства оленевых, живущих в северной лесной зоне". Согласитесь, что лось, оглашающий своими трубными звуками отроги Гималаев, – картина для Индии явно несколько необычная.

Но все становится на свои места, если мы вспомним, что в Карелии лось – обычный лесной зверь, и здесь же в гиперборейской Карелии, рядом с реками Шиваручей, Ручей Ганеш и Падма и по сию пору находятся озеро и гора с тем же названием – Гандамадана. Просто за несколько тысячелетий названия мест в этих краях, в отличие от имени лося – шарабхи, остались без каких-либо изменений.
Поочье – некогда древняя земля Бхарата

"В Волго-Окском междуречье есть множество рек, над "гиперборейскими" именами которых тысячелетия оказались не властны.

И для доказательства этого не требуется особых усилий. Достаточно сравнить названия рек современного Поочья с названиями "священных криниц" (водоёмов) в Махабхарате, точнее, в той ее части, которая известна как "Хождение по криницам".

Именно в "Хождении по криницам" дано описание более 200 священных водоемов древнеарийской земли Бхараты в бассейнах Ганга и Ямуны по состоянию на 3150 г. до н.э..

Сравнивайте и делайте выводы сами (сначала приводятся название "священных криниц" Махабхараты затем даётся название одного из водоёмов современного Поочья):
Агастья – Агашка, Акша – Акша, Апага – Апака, Арчика – Арчиков, Асита – Асата, Ахалья – Ахаленка, Вадава – Вад, Вамана – Вамна, Ванша – Ванша, Вараха – Варах, Варадана – Варадуна, Кавери – Каверка, Кедара – Киндра, Хубджа – Кубджа, Кумара – Кумаревка, Кушика – Кушка, Мануша – Манушинской, Париплава – Плава, Плакша – Плакса, оз. Рама – оз. Рама, Сита – Сить, Сома – Сомь, Сутиртха – Сутертки, Тушни – Тушина, Урвашн – Урвановский, Ушанас – Ушанес, Шанкхини – Шанкини, Шона – Шана, Шива – Шивская, Якшини – Якшина.

Может показаться удивительным, но мы имеем дело не только с почти буквальным совпадением названий "священных криниц" Махабхараты с названием рек современной Средней России, но даже и с точным соответствием их взаимного расположения.

На фото: Современное Поочье – некогда древняя земля Бхарата.
Пра и сегодня Пра

Согласно Махабхарате, некогда к югу от священного леса Камьяка текла в Ямуну река Правени (то есть "Пра"-река), а рядом располагалось озеро "Годавари" (на санскрите "вара" – круг).

А что же сегодня?

И сегодня к югу от Владимирских лесов течёт в Оку (бывшую Ямуну) река "Пра". И по прежнему здесь же располагается круглое озеро "Годь".

На фото: Так выглядит современная река Пра.
И всё такие же "неблагодарные"

"Махабхарата рассказывает, как некогда, в предавние времена мудрец Каушика во время засухи обводнил реку Пару. Позже люди переименовали за этот подвиг реку Пару в "Каушику" – в честь этого мудреца.

Та река текла с юга в Ямуну. Далее эпос сообщает, что "неблагодарные местные жители всё равно называли реку Парой".

И что же?

Сегодня, как и тысячи лет назад в реку Оку (Ямуну) впадает река, которую и по сей день местные жители называют "Пара". Как видите, они так и остались "неблагодарными" по отношению к Каушике эти местные жители".

На фото: На реке Оке.
Эта редкая буква "Ф"

В санскрите, как и в русском языке, слова с начальной буквы "Ф" чрезвычайно редки. Например, из списка приведённых в Махабхарате рек только одна в начале своего названия имеет букву "Ф" – Фальгуна.

Согласно Махабхарате река Фальгуна впадала в реку Сарасвати, а та, согласно древнеарийским текстам, была единственной большой рекой, текшей к северу от Ямуны и к югу от Ганги и впадавшей в Ямуну у её устья.

Если мы правы, то согласно нашим представлениям этой рекой сегодня может быть только самый крупный и полноводный левобережный приток Оки, то есть современная Клязьма. Клязьма течёт именно к северу от Оки и к Югу от Волги. И что же? Среди сотен притоков Клязьмы сегодня только один носит название, начинающееся с буквы "Ф". Что эта за река? Фалюгин! За 5000 лет столь необычное название древней реки фактически не изменилось.

На фото (LonelyLion): река Клязьма.
Была Матура – теперь Липецк

В России на реке Воронеж находится крупный город Липецк. Нет, этого названия вы не отыщете в Махабхарате. Но зато вы найдёте там название города Матура (Матхура) – одного из семи священных городов древних арьев.

Эпос говорит о том, что для захвата Матуры Кришне необходимо было вначале овладеть пятью возвышенностями в его окрестностях. Но и по сей день в реку Воронеж у Липецка впадает река Матыра и, как и много тысяч лет назад, пять холмов к северу от Липецка продолжают господствовать над долиной.

На фото: Холмы Липецкой области.
Шива с Севера?

В одной из книг Махабхараты – "Лесной" повествуется о том, что "некогда на юго-западе земли арьев жил могущественный царь по имени Сагара (что на санскрите значит "море", "океан"). Он подчинил себе всех воинов и обладал несметными богатствами.

Но детей у него не было. И тогда царь вместе с двумя "голуболотосоокими" женами отправился на гору Кайласу, молить Творца Вселенной Шиву даровать ему детей. Мольба царя была услышана и жены родили Сагаре шестьдесят тысяч и одного сына. Эти 60000 сыновей Сагары прорыли канал с юго-запада на северо-восток до самого океана, а затем погибли, испепеленные огнем божественного мудреца Капилы".

Не вдаваясь далее в подробности сюжета, отметим, что в списках населенных мест российской Олонецкой губернии ХIХ века значится река под названием "Сагаров Ручей". И здесь же, у Онежского озера, протекали три реки с весьма "странными" названиями: "Шива Ручей", "Падма" и "Ганеш".

А "странность" заключается в том, что обычно культ Бога Шивы и его слоноголового сына Ганеша связывают исключительно с чернокожим дравидийским населением полуострова Индостан. А тут, надо же, на русском Севере все благородное семейство вместе: и Шива, и Ганеш, и супруга Шивы Парвати, одно из многих имен которой Падма (что означает "кувшинка" или "лотос").

Плюс к этому, не где-то в далекой Индии, а в Карелии рядом с этими вышеупомянутыми "шиваитскими" реками до сих пор расположены ещё "индийская" Ганг-река и целых два Ганг-озера. Не удивительно ли?!

На рисунке: Святое семейство: Шива, Парвати, Ганеша.
Российский Север или древняя Белая Индия?

"У Карамзина в "Истории государства Российского" под 1605-1606 гг. в описании пира в честь приезда Мнишека в Москву говорится, что: "Во время обеда привели двенадцать лопарей, бывших тогда в Москве с данию, рассказывали любопытным иноземцам, что сии странные дикари живут на краю света, близ Индии и Ледовитого моря, не зная ни домов, ни теплой пищи, ни законов, ни веры".

Вне сомнения, что в начале ХVII века русские люди уже имели ясное представление о том, что Индия, откуда привозили дорогие ткани, пряности, драгоценные камни, находится на далеком юго-востоке. Но они также хорошо знали и берега Ледовитого моря и быт лопарей.

И, если они и говорили об "Индии на краю света близ Ледовитого океана", то имели, наверняка, на это очень веские основания. Заметим, что:
• в современной Швеции есть реки Винганг и Индальсэльф, что значит "индийская река";
• на границе Норвегии и России есть залив Варангерфьерд, а в современной Индии (в штате Антхрапреш) течет река Винганга, а рядом с которой находится город Варангал;
• согласно летописям в 1691 г. глава города Варангера–Кнаг прибыл в город Индиагер ("индийский город"), находившийся в Лапландии на границе России, жители которого "платили дань трем королям: датскому, шведскому и русскому".

Как видим, далеко не случайно в 1916 году поэт Николай Клюев писал о России (в стихотворении "Поэту Сергею Есенину"):

"Певчим цветом алмазно заиндевел
Надо мной древосложный навес,
И страна моя, Белая Индия
Преисполнена тайн и чудес".

На фото-рисунке: Российский Север или древняя Белая Индия?
Северные Увалы

"Северные Увалы – это аномалия Русской равнины" – утверждал один из крупнейших геоморфологов второй половины ХХ века Ю.А.Мещеряков.

Действительно, именно Северные Увалы являются главным водоразделом бассейнов северных и южных морей.

Но ведь именно на этой широте Северных Увалов – помещал знаменитый историк античности Клавдий Птолемей знаменитые Рипейские – Гиперборейские – Алаунские горы, аналогичные горам Меру и Хара арийской Традиции. Клавдий Птолемей писал, что "внутри Сарматии живут алаунские скифы, они составляют ветвь сильных сарматов и называются алаунянами".

Русский этнограф Н.А. Иваницкий в 1890 г., говоря о ландшафтах Вологодской губернии, отмечал: "По южной границе губернии тянется так называемая Урало-Алаунская гряда, захватывающая уезды Усть-Сысольский, Никольский, Тотемский, Вологодский и Грязовецкий.

Это не горы, а отлогие холмы и плоские возвышенности, служащие водоразделом двинской и волжской систем. Надо думать, что вологодские крестьяне, называвшие эти возвышенности (как их отцы, деды и прадеды) Алаунскими горами, в основной своей массе в ХIХ веке Птолемея не читали и едва ли подозревали о такой древности названия своих гор".

На фото (Н.Нейфельда): Кировская область. Северные Увалы – главный водораздел Европейской части России, разделяющий реки, текущие на север, от рек, текущих на юг.
Воронеж или Варанаси?

"Самым великим из 7-ми священных городов древних арьев был город "Варанаси" – центр учёности и столица царства "Каши" (то есть "сияющего"). Эпос утверждает, что город "Варанаси" был основан в глубочайшей древности – при внуке прапредка людей Ману, спасшегося от потопа.

По астрономической хронологии Махабхараты город "Варанаси", как столица, существовал уже за 12 тысяч 300 лет до наших дней. Название его производят от наименования рек "Варана" и "Аси", на которых стоял этот город, или, что вполне возможно, от "вара-наш" ("круг" или "крепость" наша).

Но, если вспомнить:
- что нынешняя река "Воронеж" вплоть до XVIII века называлась "Великой Вороной";
- что на этой реке стоит древнерусский город Воронеж, название которого очень близко к "Варанаси";
- что ещё в XVII веке воронежскую крепость называли "Воранаш";
- что древнеарийский эпос указывает, что в районе арийского Варанаси текли реки "Аси", "Кавери", "Дева", а недалеко находились водоём "Вай-дурья" (на санскрите "дурья" – гора) и гора "Дева-сабха" (на санскрите "сабха" – сопка);
- что и сегодня в Воронежской и Липецкой областях течёт река Бай-гора, а холмы южнее Воронежа, у рек Сосны и Дона, зовутся "Девогорье",
то вполне закономерный вывод из вышесказанного вы сделаете сами.

На фото: Современный Воронеж. А может быть исторически правильнее Варанаси?
Крапивна. Город матсьев Уплава?

"В одной из книг Махабхараты рассказывается о городе УПЛАВА, бывшей некогда столицей народа матсьев, проживавших в царстве Вираты (на санскрите слово "вирата" означает "крапива"). Народ "матсьи" упоминается в Ригведе, Каушитаки упанишаде, в Гопатхе брахмане, в Ману санхите и Шатапатха брахмане.

Махабхарата (книга "Сауптикапарва" – "Книга о нападении на спящих") сообщает о матсьи, как о союзниках Пандавов во время кровопролитной битвы на поле Курукшетры.
В современной Тульской области России есть город Крапивна.

Считается, что название этого города произошло от густых порослей крапивы в здешних местах. Сохранилась и другая, возможно, сакральная версия происхождения названия города (так как часто в старых документах Крапивна пишется через "о" – "Кропивна") – от слова "кропить", в смысле освящать".

Но самое удивительное, что стоит этот тульский город на месте слияния двух рек… Упы и Плавы".

На фото: Герб современной Крапивны – древнего города матсьев Уплавы.
Всё как и в древности

"Описывая давние, ещё доарийские времена, Махабхарата сообщает, что длина хребта Меру (или "Хары") равнялась (в переводе на нашу меру длины) 1600 км, а на Западе его ограничивала местность "Гандхамадана".

Но и сегодня в Вологодской области России, в районе Северных Увалов можно встретить такие названия рек, гор, населенных мест как Харово, Харовская гряда, Харовка, Мандара, Мандарово. На соседней Костромской земле, на ближайших подходах Северных Увалов к Волге и до сих пор течет река Мера.

А если мы отложим от современной горы Нарады на Северном Урале (ныне "Народной") именно по Северным Увалам 1600 км строго на запад, то мы попадем в Карельское Заонежье, где до сих пор есть озеро… Гандамадана и гора Гандамадана. И здесь же, в районе Гандамаданы, и по сей день течет река Сагаров Ручей.

О сыновьях же Сагары, некогда в древности выкопавших большой канал, рассказывает один из сюжетов уже упоминавшегося нами известнейшего древнеиндийского эпоса".

На фото: Отсюда, от горы "Нарада" на Северном Урале, отмерьте 1600 км строго на запад и вы попадёте на карельское озеро Гандамадана. Всё как и в древности.
***

Источник.

 

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4965857.html

Метки: география, гиперборея, история, Россия, Север, смысл

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 12985 7983
    Maleos 9 апреля 2020 в 10:14

    А в настоящий момент, буквально прямо сейчас, население Махабхараты, как и вообще всей Гипербореи, сидит под домашним арестом, по той простой причине, что в 1991 году от рождества Христова слило своё Отечество в пользу Жыдопиндосии, закрепило слив в конституции 1993 года, и с тех пор “сверхнация” (Б.Обама) жыдосаксов доит и сношает гиперборейцев вротивпопу. Неоднократные попытки ныне пока действующего Правителя бывшей Гипербореи вразумить гиперборейцев отказаться от внешнего управления жыдосаксов и проголосовать за поправки в, мягко говоря, ху..вую конституцию, ни к чему не привели, а жыдосаксы, окрылённые поддержкой великих гиперборейцев, ещё раз вставили им в зад большой и корявый звёздноволосатый баклажан, ограничив им свободу передвижения, а в ближайшие дни ограничат передвижение автотранспорта с продовольствием, что окончательно утвердит их хозяином Великой Гипербореи. Но Великим Гипеборейцам на это насрать, патамушта гораздо проще, когда тебя увезут в самосвале в братскую могилу, чем САМОМУ оторвать жопу от дивана и пойти на плебисцит. Не гиперборейское это дело, САМОМУ бороться за независимость!..

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    0
  • 531 435
    Александр 9 апреля 2020 в 10:42

    Замечательная статья. Места знакомые. Хочется верить в написанное, так там красиво.
    Но давайте укажем источник публикации по-честному, 2010г.:
    https://www.knt.org.ru/Jarnikova%20%20Nazvaniya%20sohranilis%201.htm
    Тем более, что сайт интересный, всем рекомендую.

    Малеос, полно уж вам гадости писать не по теме. Не нагнетайте! Можно подумать, что вы в иные времена имели какое-то отношение к путешествиям в те края.
    Вам “-”.

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    2
  • 2233 1635
    Игорь 9 апреля 2020 в 13:00

    Идея славная однако скорее это зеркалка чем источник, упёрлись арии с севера в Индию, верю. Отзеркалили название своих потоков в название рек Индии. Настрогали там сыновей, собрали для битв да и перебили избыток населения, написали летописи смешав названия, место и даты. Не было на севере лямов народа а вот в Индии когда тут был морозяка дикий, там климат был не жаркий хренова туча коров слонов и людей.

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