Махабхарата – это о Российском Севере

Эти 60000 сыновей Сагары прорыли в древности канал тоже с юго-запада на северо-восток и тоже до самого Северного океана. Они тоже погибли, но тогда не от пуль вохровцев ГУЛАГа, а от огня испепелившего их Глаза мудреца Капилы. Поэтому вполне может быть, что Беломорканал – это историческое ДЕЖА ВЮ – уже виденное (и, возможно, в некоторых местах уже прорытое). © 2005, И.В. Прохорцев

С возвращением домой, Кайласа! Священная для индуистов гора Кайлас – местопребывание Творца и Разрушителя Вселенной Шивы и его супруги Парвати. Эта гора неоднократно упоминается в древнейшем эпосе Махабхарата. Вот, например, что о ней говорится в "Лесной" – одной из книг Махабхараты: "Пандавы прошли многие страны, миновали северных кауравов. Наконец, они увидали Кайласу с её дивными дивами высочайшую гору…". Эпос далее так описывает окружавший эту гору пейзаж: "Это очень ровный участок земли целительный по своей природе, красивый, без бугров, прохладный, с ласковым касанием ветра. От голода, жажды, зноя, стужи, от гибели, горя, ото всех зол она свободна … Богата многочисленными водохранилищами, прудками… вода его живописных озёр прозрачна. Лотосы, лилии везде цветут в блистающих озерах". А один из пандавов, могучий Бхима "шёл берегом озёр отрадных, заросших лотосами, то вдоль лесных опушек и на вершине Кайласы и увидал, как опьяненные мёдом пчёлы роились над лотосами". Заметим, что на санскрите и лотос, и кувшинка, и водяная лилия называются одинаково – ПАДМА. Махабхарата указывает также и на обилие гусей, уток-казарок, лебедей, которых было великое множество на этих водоёмах.

Традиционно считается, что Кайласа находится на юге – в Индии, хотя сама Махабхарата располагает её явно на севере – там, где древние арьи некогда выращивали ячмень. Но все "странности" и явные смысловые нестыковки становятся легкообъяснимыми, если вспомнить, что:

- река-исток современной северорусской реки Пинеги ещё в середине XIX века называлась "Кайласа";

- северорусская река Кайласа течёт именно по плоскогорью, на котором ещё в начале ХIХ века исследователи встречали большие поля дикого ячменя. Заметим, что ячмень – самый северный из хлебов и наибольшая его урожайность в мире именно на севере Европейской части России. - на севере Восточной Европы от 69 с.ш. до 60 с.ш. рек с названием "Падма" по меньшей мере пять: три – в Северном Прионежье, одна – в Архангельской области и ещё одна – в Кирилловском районе Вологодской области;

- именно в этих – северных местах России многочисленные гуси, утки-казарки и лебеди выводят своё потомство.

Трубный глас древности Среди священных гор древнеарийского эпоса Махабхарата одной из излюбленнейших была гора Гандхамадана (буквально, "опьяняющая благовониями") – "особо священная гора, населенная подвижниками, и одно из любимых местопребываний бога Шивы". Как сообщает комментатор к тексту одной из книг Махабхараты ("Лесной") – "гора эта находится в Гималаях". Но тут же отмечается, что во входящем в Махабхарату составной частью "Сказании о Раме", о горе Гандхамадане говорится как о "горе на юго-западе Индии". Не правда ли, очень странно? Ведь Гималаи никогда не находились на юго-западе полуострова Индостан. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на обычную школьную географическую карту. Но как описывает эту гору эпос? Оказывается "лес Гандхамаданы подобен райскому лесу, где разные водяные птицы: серые гуси, утки–казарки, чайки, утки-кряквы, нырки, фламинго, цапли, эти и еще другие водяные птицы кишмя – кишели повсюду. Кристально чистые озера своей гладью блистали. Белокрылые лебеди и всякие другие водяные птицы их населяли. Их украшали лотосы, кувшинки; вода в них была приятна, прохладна…". И ещё одна прелюбопытная деталь. Эпос утверждает, что гору Гандхамадану оглашают трубные звуки, издаваемые дивным зверем ШАРАБХОЙ. Что это за зверь такой? – спросите вы. Известные индологи Г. М. Бонгард-Левин и Э.А. Грантовский замечали, что: "прообразом ШАРАБХИ в арийской традиции был ЛОСЬ – наиболее сильный и крупный представитель семейства оленевых, живущих в северной лесной зоне". Согласитесь, что лось, оглашающий своими трубными звуками отроги Гималаев, – картина для Индии явно несколько необычная. Но все становится на свои места, если мы вспомним, что в Карелии лось – обычный лесной зверь, и здесь же в гиперборейской Карелии, рядом с реками Шиваручей, Ручей Ганеш и Падма и по сию пору находятся озеро и гора с тем же названием – Гандамадана. Просто за несколько тысячелетий названия мест в этих краях, в отличие от имени лося – шарабхи, остались без каких-либо изменений.

Поочье – некогда древняя земля Бхарата "В Волго-Окском междуречье есть множество рек, над "гиперборейскими" именами которых тысячелетия оказались не властны. И для доказательства этого не требуется особых усилий. Достаточно сравнить названия рек современного Поочья с названиями "священных криниц" (водоёмов) в Махабхарате, точнее, в той ее части, которая известна как "Хождение по криницам". Именно в "Хождении по криницам" дано описание более 200 священных водоемов древнеарийской земли Бхараты в бассейнах Ганга и Ямуны по состоянию на 3150 г. до н.э.. Сравнивайте и делайте выводы сами (сначала приводятся название "священных криниц" Махабхараты затем даётся название одного из водоёмов современного Поочья):

Агастья – Агашка, Акша – Акша, Апага – Апака, Арчика – Арчиков, Асита – Асата, Ахалья – Ахаленка, Вадава – Вад, Вамана – Вамна, Ванша – Ванша, Вараха – Варах, Варадана – Варадуна, Кавери – Каверка, Кедара – Киндра, Хубджа – Кубджа, Кумара – Кумаревка, Кушика – Кушка, Мануша – Манушинской, Париплава – Плава, Плакша – Плакса, оз. Рама – оз. Рама, Сита – Сить, Сома – Сомь, Сутиртха – Сутертки, Тушни – Тушина, Урвашн – Урвановский, Ушанас – Ушанес, Шанкхини – Шанкини, Шона – Шана, Шива – Шивская, Якшини – Якшина. Может показаться удивительным, но мы имеем дело не только с почти буквальным совпадением названий "священных криниц" Махабхараты с названием рек современной Средней России, но даже и с точным соответствием их взаимного расположения. На фото: Современное Поочье – некогда древняя земля Бхарата.

Пра и сегодня Пра Согласно Махабхарате, некогда к югу от священного леса Камьяка текла в Ямуну река Правени (то есть "Пра"-река), а рядом располагалось озеро "Годавари" (на санскрите "вара" – круг). А что же сегодня? И сегодня к югу от Владимирских лесов течёт в Оку (бывшую Ямуну) река "Пра". И по прежнему здесь же располагается круглое озеро "Годь". На фото: Так выглядит современная река Пра.

И всё такие же "неблагодарные" "Махабхарата рассказывает, как некогда, в предавние времена мудрец Каушика во время засухи обводнил реку Пару. Позже люди переименовали за этот подвиг реку Пару в "Каушику" – в честь этого мудреца. Та река текла с юга в Ямуну. Далее эпос сообщает, что "неблагодарные местные жители всё равно называли реку Парой". И что же? Сегодня, как и тысячи лет назад в реку Оку (Ямуну) впадает река, которую и по сей день местные жители называют "Пара". Как видите, они так и остались "неблагодарными" по отношению к Каушике эти местные жители". На фото: На реке Оке.

Эта редкая буква "Ф" В санскрите, как и в русском языке, слова с начальной буквы "Ф" чрезвычайно редки. Например, из списка приведённых в Махабхарате рек только одна в начале своего названия имеет букву "Ф" – Фальгуна. Согласно Махабхарате река Фальгуна впадала в реку Сарасвати, а та, согласно древнеарийским текстам, была единственной большой рекой, текшей к северу от Ямуны и к югу от Ганги и впадавшей в Ямуну у её устья. Если мы правы, то согласно нашим представлениям этой рекой сегодня может быть только самый крупный и полноводный левобережный приток Оки, то есть современная Клязьма. Клязьма течёт именно к северу от Оки и к Югу от Волги. И что же? Среди сотен притоков Клязьмы сегодня только один носит название, начинающееся с буквы "Ф". Что эта за река? Фалюгин! За 5000 лет столь необычное название древней реки фактически не изменилось. На фото (LonelyLion): река Клязьма.

Была Матура – теперь Липецк В России на реке Воронеж находится крупный город Липецк. Нет, этого названия вы не отыщете в Махабхарате. Но зато вы найдёте там название города Матура (Матхура) – одного из семи священных городов древних арьев. Эпос говорит о том, что для захвата Матуры Кришне необходимо было вначале овладеть пятью возвышенностями в его окрестностях. Но и по сей день в реку Воронеж у Липецка впадает река Матыра и, как и много тысяч лет назад, пять холмов к северу от Липецка продолжают господствовать над долиной. На фото: Холмы Липецкой области.

Шива с Севера? В одной из книг Махабхараты – "Лесной" повествуется о том, что "некогда на юго-западе земли арьев жил могущественный царь по имени Сагара (что на санскрите значит "море", "океан"). Он подчинил себе всех воинов и обладал несметными богатствами. Но детей у него не было. И тогда царь вместе с двумя "голуболотосоокими" женами отправился на гору Кайласу, молить Творца Вселенной Шиву даровать ему детей. Мольба царя была услышана и жены родили Сагаре шестьдесят тысяч и одного сына. Эти 60000 сыновей Сагары прорыли канал с юго-запада на северо-восток до самого океана, а затем погибли, испепеленные огнем божественного мудреца Капилы". Не вдаваясь далее в подробности сюжета, отметим, что в списках населенных мест российской Олонецкой губернии ХIХ века значится река под названием "Сагаров Ручей". И здесь же, у Онежского озера, протекали три реки с весьма "странными" названиями: "Шива Ручей", "Падма" и "Ганеш". А "странность" заключается в том, что обычно культ Бога Шивы и его слоноголового сына Ганеша связывают исключительно с чернокожим дравидийским населением полуострова Индостан. А тут, надо же, на русском Севере все благородное семейство вместе: и Шива, и Ганеш, и супруга Шивы Парвати, одно из многих имен которой Падма (что означает "кувшинка" или "лотос"). Плюс к этому, не где-то в далекой Индии, а в Карелии рядом с этими вышеупомянутыми "шиваитскими" реками до сих пор расположены ещё "индийская" Ганг-река и целых два Ганг-озера. Не удивительно ли?! На рисунке: Святое семейство: Шива, Парвати, Ганеша.

Российский Север или древняя Белая Индия? "У Карамзина в "Истории государства Российского" под 1605-1606 гг. в описании пира в честь приезда Мнишека в Москву говорится, что: "Во время обеда привели двенадцать лопарей, бывших тогда в Москве с данию, рассказывали любопытным иноземцам, что сии странные дикари живут на краю света, близ Индии и Ледовитого моря, не зная ни домов, ни теплой пищи, ни законов, ни веры". Вне сомнения, что в начале ХVII века русские люди уже имели ясное представление о том, что Индия, откуда привозили дорогие ткани, пряности, драгоценные камни, находится на далеком юго-востоке. Но они также хорошо знали и берега Ледовитого моря и быт лопарей. И, если они и говорили об "Индии на краю света близ Ледовитого океана", то имели, наверняка, на это очень веские основания. Заметим, что:

• в современной Швеции есть реки Винганг и Индальсэльф, что значит "индийская река";

• на границе Норвегии и России есть залив Варангерфьерд, а в современной Индии (в штате Антхрапреш) течет река Винганга, а рядом с которой находится город Варангал;

• согласно летописям в 1691 г. глава города Варангера–Кнаг прибыл в город Индиагер ("индийский город"), находившийся в Лапландии на границе России, жители которого "платили дань трем королям: датскому, шведскому и русскому". Как видим, далеко не случайно в 1916 году поэт Николай Клюев писал о России (в стихотворении "Поэту Сергею Есенину"): "Певчим цветом алмазно заиндевел

Надо мной древосложный навес,

И страна моя, Белая Индия

Преисполнена тайн и чудес". На фото-рисунке: Российский Север или древняя Белая Индия?