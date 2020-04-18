Мегалиты Индомана – наследие Гипербореи?



Интересна еще одна вещь – местность, где были найдены камни, исторически называется Индоман. Это небольшой участок, ограниченный несколькими деревнями и реками Индоманка и Кема. На картах XIX века эта местность так и обозначена – Индоман.

Инд – это древний санкритский корень, давший название Индии. Поразительно, но многие географические названия русского Севера и Сибири имеют самую тесную связь с Индией и санскритом. Существуют реки, которые называются Индога, Индега, Индигирка.

Кроме того, на Севере много озер и рек, которые содержат в своем названии слово Ганг или Ганга. Ганг – это самая знаменитая река в Индии. А недалеко от Индомана, в Прионежье, имеется несколько озер, которые называются Гангозеро.

Карта XIX века с Индоманом. Любопытно, что многие деревни исчезли, а их названия тоже были на санскрите. Например, Катрас – в Индии есть такой город.



В Кировской области течет река Пунья – в переводе с санскрита это означает «чистый». Недалеко от Индомана имеется река Пурна – в Индии несколько рек с такими названиями, и с санксрита это слово переводится как наполненный, полный.

И таких санскритских топонимов в этих местах немало. Да и русский язык в целом содержит немало санскритских слов, в том числе и тех, что стали устаревшими. Есть даже такая легенда, что в начале прошлого века на Вологодчину приехал профессор-санскритолог из Индии, который, пообщавшись с местными жителями, сказал, что ему не нужен переводчик – он и так все прекрасно понимает.



Люди с озера

В. Иванов, "След из допотопья. Небесная колесница".



Индоманка, на берегу которой находятся мегалиты, вытекает из озера Индоманское – так оно обозначено на современных картах. Между тем, раньше это озеро тоже называлось Индоман. Оно находится в соседнем с Вашкинским Вытегорском районе. Любопытно, что существуют местные легенды, которые гласят, что когда-то на берегах эта озера жили «лунные люди», которые летали по небу на бесшумных воздушных судах.

И эти легенды имеют прямую связь с легендами о древней Гиперборее. Согласно древнегреческим мифам, Гиперборея – это далекая северная страна, населенная одаренными, счастливыми и любимыми богами людьми.

Интересно, что покровителем гиперборейцев был Аполлон, который регулярно летал в эту страну из Греции. Служители Аполлона по имени Абарис и Аристей были по рождению гиперборейцами. Именно они обучили греков музыке, философии, поэзии и строительству храмов из камней.

Кроме того, как пишут древние авторы, гиперборейцы создавали воздушные суда и другие чудеса техники – все, как в вологодских легендах об озере Индоман.

Многие исследователи, например, знаменитый этнограф Светлана Жарникова, выдвигали версии, что Гиперборея находилась именно на русском Севере и на побережье российских арктических морей. И местные древние названия – это наследие Гипербореи, которая имеет тесную связь с Индией, потому что выходцы из этих мест и создали древнюю индийскую цивилизацию.

Еще в 1903 году в Бомбее вышла книга индийского ученого Бал Гандахара Тилака «Арктическая родина в Ведах». В ней он утверждал, что предки индийцев в давние времена жили на Севере и за Полярным кругом.

Санскрит – это язык высшей касты брахманов, которые веками хранят тайны, заучивая наизусть древние тексты и передавая их из поколения в поколение.

Мне довелось побывать в Индии и увидеть брахманов. Они внешне очень отличаются от людей остальных каст – высокие, со светлой кожей, и именно поэтому их почитают в Индии – считается, что они потомки богов. Согласно местным легендам, боги пришли с Севера и были высокими, светловолосыми и белокожими.



Любопытно, что по этой же причине в Индии ко мне стремились многие прикоснуться и сфотографироваться – у местных считается большим счастьем иметь дома фотографию с белым и высоким человеком.

Мое фото с индианками, Мурдешвар, 2018 год.





Осколки Гипербореи

Почти заброшенная деревня Большая Чаготма.

Всю эту информацию я собрала еще до нашей экспедиции, и в сентябре 2019 года мы с видеоператором и художником Натальей Михайловой и инженером Александром Федоровым отправились искать загадочные мегалиты Индомана.

Экспедиция сопровождалась трудностями – наша машина сломалась на бездорожье по дороге из Санкт-Петербурга в Вытегру, и мы с большим трудом добрались до Большой Чаготмы. Кроме того, нам не удалось связаться с человеком, который рассказал про эти камни в Интернете.

Мы планировали узнать у местных жителей, где находятся камни, но деревня оказалась практически нежилой. Местная жительница Галина Михайловна Голота рассказала нам, что слышала про эти камни, но не знает, где именно они находятся. Зато она показала нам другой камень на берегу Индоманки – по ее словам, этот камень излучает загадочное тепло, и жители Большой Чаготмы в стародавние времена ходили к нему лечиться.

Но нас интересовали в первую очередь мегалиты со следами техногенной обработки. Еще до поездки на Вологодчину я связалась с Андреем Барабановым – редактором газеты «Волна» из Липиного Бора – Вашкинского районного центра.

По своей инициативе он приехал в Чаготму и не один – с местным краеведом Николаем Николаевичем Леонтьевым, который примерно знал, где находятся эти камни – и без их помощи эта экспедиция не увенчалась бы успехом, потому что камни оказались довольно далеко от тех мест, где бы мы стали их искать самостоятельно.

Николай Николаевич дарит свою книгу Галине Михайловне.





Николай Николевич, я (Наталья Трубиновская) и Андрей.



Побродив по обрыву у Индоманки, заросшему бурьяном, кустами и деревьями, мы все же нашли мегалиты и исследовали их, сняв на фото и видео.

Андрей, Наталья и Николай Николаевич.



Я (редактор "Хронотона" Н. Трубиновская) и мегалиты, которые я давно мечтала найти – и нашла.



Они кажутся совершенно инородными в нашим мире, как будто действительно созданы совсем другой цивилизацией. Любопытно, что эти мегалиты – гранитные, а этот материал очень сложно обработать из-за его высокой твердости. Но на камнях есть ровные борозды и грани, а также идеально прямые углы.



Причем эти камни напоминают многие другие известные загадочные мегалиты – например, камень Иши-но-Ходен в Японии, Юрак-Руми в Перу и другие мегалиты в Индонезии, Египте, Турции, Индии и т.д.

Вполне возможно, что эти камни – свидетели древней Гипербореи, причем чудом сохранившиеся. Если русских язык веками сохраняет древние корни, то материальных следов прошлого в нашей стране осталось немного – из-за многочисленных войн и революций.

Картина участника экспедиции Натальи Михайловой, "Осколки Гипербореи. Мегалиты у Большой Чаготмы".





Гиганты и мумии

Но самое интересное то, что Николай Николаевич сказал, что в этих местах обнаружили еще один такой же камень, и он даже знает, где примерно.



Мы отправились на его поиски, однако так и не нашли. Уже позже, когда мы вернулись домой, в Интернете со мной связалась уроженка этих мест Оксана Волковс (любопытно, что живет она сейчас в Англии) и рассказала, что такой же камень действительно был, причем не один (этот камень на двух фото ниже).

Несколько лет назад во время дорожных работ недалеко от Индоманки экскаватор случайно выкопал эти камни. Причем, как говорит Оксана, их было как минимум пять штук – и в отличие от тех, что мы нашли на обрыве – они лежали под землей именно в том месте, где находились изначально, исторически. Но затем эти камни были почему-то закопаны обратно на том же месте – поэтому мы и не нашли их.

Интересно, что даже «официальные» историки считают, что в этих местах зарождалась история нашей страны. Соседний с Липиным Бором город Белозерск – один из древнейших городов России.



Он упоминается в «Повести временных лет», причем в самом ключевом ее моменте: «и избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, на Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске».

Белозерск – древний город.



Но именно здесь имеется множество следов альтернативной истории – не только мегалиты, но и многое другое. Николай Николаевич рассказал нам, что неподалеку, у деревни Пиньшино, недавно раскопали древнее захоронение, и скелеты, обнаруженные в нем, оказались значительно больше, чем у обычных людей.

А Оксана поделилась историей о том, как в Вытегорском районе один мужчин, выкапывая погреб, наткнулся на древние мумии, но, испугавшись, тут же закопал их обратно.

Любопытно, что Оксана также рассказала, что однажды, купаясь в Индоманке у Большой Чаготмы, ее отец обнаружил кусок античной амфоры – как тут не вспомнить Аполлона и древнюю Грецию. Получается, что обычная полузаброшенная деревня в Вологодской области хранит тайны древней Гипербореи…

Также вы можете прочесть отчеты о том, как проходила наша экспедиция – часть первая и Кроме того, вы можете увидеть мегалиты Индомана на видео, которое мы сняли во время экспедиции.