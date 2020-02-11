Вассерман призвал не увольнять Александру Новикову

Недавно в Сети появился ролик, на котором ведущая программы «Вести-Камчатка» Александра Новикова во время записи эфира расхохоталась из-за слов об индексации льгот для населения. Анатолий Вассерман обратил внимание, что, в первую очередь, нужно осуждать чиновников, «манипулирующих столь скромными суммами» социальной поддержки.

«Понятно, что сумма чуть больше 250 рублей на проезд к месту оздоровления и обратно, — это, мягко говоря, не густо. Я не думаю, что в областном бюджете действительно так мало средств, что приходится ограничиваться этими суммами. Более вероятно, что какой-то чиновник не имеет реального представления о нынешних ценах из-за того, что ездит на служебной машине, закупает товары другой ценовой категории, обслуживается в лечебных учреждениях по служебной страховке. Он мог просто элементарно не знать, каковы расходы населения на подобные нужды», — пояснил публицист в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Чиновники хотят отвлечь внимание от себя. Поэтому я не думаю, что тут имел место чей-либо злой умысел. К тому же ведущая могла сопоставить эти деньги со своими собственными заработками. Вообще-то на телевидении зарабатывают ощутимо больше, чем в среднем по стране. Я не думаю, что нужны какие-то суровые меры вроде увольнения. Полагаю, что нужно менять порядок работы тех же чиновников, чтобы они учились получать сведения о жизни рядовых граждан. С ведущей достаточно попросить публичных извинений перед теми рядовыми гражданами, кто сочтет такое поведение оскорбительным для себя», — добавил Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-prizval-ne-uvolnyat-aleksandru-novikovu/