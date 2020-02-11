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Вассерман призвал не увольнять Александру Новикову

22:13. 11 февраля 2020 102 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Недавно в Сети появился ролик, на котором ведущая программы «Вести-Камчатка» Александра Новикова во время записи эфира расхохоталась из-за слов об индексации льгот для населения. Анатолий Вассерман обратил внимание, что, в первую очередь, нужно осуждать чиновников, «манипулирующих столь скромными суммами» социальной поддержки.

«Понятно, что сумма чуть больше 250 рублей на проезд к месту оздоровления и обратно, — это, мягко говоря, не густо. Я не думаю, что в областном бюджете действительно так мало средств, что приходится ограничиваться этими суммами. Более вероятно, что какой-то чиновник не имеет реального представления о нынешних ценах из-за того, что ездит на служебной машине, закупает товары другой ценовой категории, обслуживается в лечебных учреждениях по служебной страховке. Он мог просто элементарно не знать, каковы расходы населения на подобные нужды», — пояснил публицист в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Чиновники хотят отвлечь внимание от себя. Поэтому я не думаю, что тут имел место чей-либо злой умысел. К тому же ведущая могла сопоставить эти деньги со своими собственными заработками. Вообще-то на телевидении зарабатывают ощутимо больше, чем в среднем по стране. Я не думаю, что нужны какие-то суровые меры вроде увольнения. Полагаю, что нужно менять порядок работы тех же чиновников, чтобы они учились получать сведения о жизни рядовых граждан. С ведущей достаточно попросить публичных извинений перед теми рядовыми гражданами, кто сочтет такое поведение оскорбительным для себя», — добавил Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-prizval-ne-uvolnyat-aleksandru-novikovu/

Метки: александра новикова, комментарий

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8126 7436
    жора шапов 11 февраля 2020 в 22:27

    Какой у неё поганый смех. “Волчицы”.

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    1
    • 6846 6211
      strelezжора шапов 11 февраля 2020 в 23:35

      Тембр смеха, да, не заслушаешься в отличие от дикторши с 11 чёрными медведями на конопле.
      Но не смешные ли, на самом деле, озвучены суммы да ещё и на международный проезд?
      Интересно, кто-нибудь не посмеялся вместе с ней, а оскорбился?
      Ведь подобные “озолочения” других эмоций и не вызывают.

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