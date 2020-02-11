Тихий алкоголизм, Камаз без запчастей, Наказание для Беларуси // Галопом по Европам #153
В этом выпуске:
- Завод Nissan в Санкт-Петербурге остановит работу, если до 17 февраля не возобновятся поставки запчастей из Китая – их прекратили из-за коронавируса;
- В Пензе вынесен приговор участникам антифашистской организации «Сеть», признанной в России террористической;
- Беларусь вынуждена использовать для своих НПЗ технологическую нефть из нефтепровода «Дружба»;
- Не удались переговоры и в Турции – российская делегация уехала из Анкары, так и не догворившись по ситуации в сирийском Идлибе;
- Контрразведка США назвала Китай и Россию главными угрозами для Америки;
- Крупнейший итальянский банк Юникредит за 4 года уволит 6000 работников по всей стране – это примерно 8 процентов;
- В Великобритании началась цепная реакция на брексит;
- Почти 40 процентов клиентов микрофинансовых организаций отдают на погашение долгов более 80 процентов дохода – подсчитали в Центробанке;
- На Камчатке на разговор с руководством вызвали ведущую местного филиала ВГТРК, которая рассмеялась, читая текст о повышении выплат льготникам на три процента;
- Минздрав подсчитал количество тихих алкоголиков – это каждый третий в стране.
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