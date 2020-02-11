Религия древних ариев.

Вот уже почти три десятка лет в нашей стране возрождается религиозная жизнь, которая при советской власти еле-еле теплилась, а временами и жестоко преследовалась. Теперь же у людей появилась возможность вернуться к нравственным ценностям и мировоззрению своей духовной традиции. Народы нашей многонациональной страны исповедуют разные религии, основные из них – Православие, Ислам, Иудаизм и Буддизм. Три первые религии относят к числу так называемых авраамических, т.е. ведущих свое происхождение от патриарха Авраама, или, точнее говоря, от библейской духовной традиции, зародившейся на Ближнем Востоке и распространившейся по всему миру, вытеснив местное язычество. И по этой причине среди некоторых представителей коренных народов возникает вроде бы понятное недоумение – стоит ли им считать авраамические религии своими традиционными или следует вернуться к своей «настоящей традиции», т.е. к язычеству?

Конечно же, вопрос выбора веры является сугубо личным, и его решение не может быть никому навязано, однако сторонники «возрождения» язычества зачастую приводят в пользу своей позиции не совсем однозначные аргументы, которые могут ввести в заблуждение и посеять сомнения в душах людей. Одним из таких аргументов является противопоставление авраамической, т.е. библейской духовной традиции т.н. «арийской», от которой поборники славянского язычества производят свою «духовную традицию». Предлагаю рассмотреть этот вопрос с точки зрения современной исторической науки, опирающейся на значительный материал археологических исследований.

Кто такие арийцы?

В строго историческом смысле слова арийцами, а точнее ариями называются предки современных индийцев и иранцев, которых объединяют в арийскую ветвь индоевропейской семьи аналогично славянской, германской, кельтской и т.п. Культура и религия этих народов хорошо известны – Ригведа и Авеста являются выдающимися памятниками мировой литературы наряду с Илиадой, Одиссеей и Энеидой, и благодаря им мы прекрасно осведомлены о пантеонах древних иранцев и индусов, что казалось бы должно свидетельствовать и о язычестве их общих предков – ариев. Но при этом следует отметить, что иранские (зороастризм) и индийские (ведизм) языческие верования далеко не идентичны друг другу, что вполне объяснимо тем, что в их формировании помимо ариев участвовали и местные племена, покоренные ариями: дравидийцы в Индии и эламиты в Иране, и что именно принесли арии с собой, а что заимствовали «на месте» – вопрос незавершенного до сих пор исторического исследования. Не претендуя на великие исторические открытия, можно попытаться разобраться с вопросом: «Какова была религия именно самих ариев, а не их индийских и иранских потомков?» на основании известных исторических фактов.

Современные археологи практически однозначно увязывают хорошо известную Андроновскую археологическую культуру, распространенную когда-то на территории современных Казахстана и Средней Азии, или же с самими ариями, или с их непосредственными предками. Эта культура кочевников-скотоводов бронзового века дала миру одно из великих изобретений своего времени – боевую колесницу. В ведической традиции колесница – атрибут божества. Похоже, что таким образом (т.е. в качестве божества) восприняли дравидийцы вторгшихся с севера завоевателей, передвигавшихся не виданным доселе способом. По предположениям историков верховая езда впервые возникла также у носителей андроновской культуры, по крайней мере у них она впервые зафиксирована. (прим. - Т.е. эта культура дала миру транспортную революцию, позволив осваивать большие территории суши, а до этого был известен только водный транспорт, по причине чего развитие цивилизации было привязано к берегам крупных водоемов.) Именно благодаря своей мобильности «андроновцы» оказали влияние не только на Индию и Иран, а также на многие другие территории Азии и даже Европы. Поэтому, чтобы сделать какие-то выводы о религии «андроновцев», надо изучить и другие их «следы». (прим. - Именно эта религия - самая что ни на есть «истинно арийская»)

После переселения части ариев в Иран, другая часть, оставшаяся на месте, стала именоваться Тураном и под этим именем вошла в историю Средней Азии. Переселенцы из Турана в Восточную Европу известны из античных источников как сарматы, а из раннесредневековых как аланы. (прим. - Отвоевавшие Иран у эллинистической Сирии туранцы известны как парфяне, основатель манихейства царевич Мани был последним представителем парфянской царской династии.) Что же касается религии сарматов и аланов, то европейские источники указывают только на культы, заимствованные у скифов и других народов, с которыми туранцы соприкасались, а об их собственных культах никаких сведений опять нет. Получается, что никакой своей религии у «андроновцев» не было, вернее не было своих богов. А может быть не было именно языческих богов? В ту эпоху атеизм еще не придумали.

Другим «арийским следом» явилась прототюркская общность, образовавшаяся из монголоидных народов под влиянием андроновской культуры, причем самоназвание «тюрки» явно отсылает к Турану, и, более того, тюрки до сих пор себя считают наследниками и приемниками Турана. Сейчас они в основном исповедуют авраамические религии и большинство из них Ислам, но не предана забвению и их «исконная» религия – Тенгрианство. Основу этой религии составляет почитание Бога Неба – Тенгри, которое соседствовало у древних тюрок с анимистическими и шаманскими культами, характерными для диких народов. Похоже, что шаманство и анимизм достались тюркам от монголоидов, а вот Тенгрианство, как бронзовое литье, наездничество и гужевой транспорт – от «андроновцев»-ариев. Доказать это однозначно может только серьезное историческое исследование, проведенное согласно всем научным правилам, но тем не менее есть веские основания предполагать, что «исконно арийской» религией было Тенгрианство.

Следует отметить, что в Тенгрианстве только ОДИН БОГ – Тенгри, хотя тюрки приписывали ему специфические функции подобно верховным богам языческого пантеона. Однако, при этом сами тюрки считают Тенгри Единым Богом, например тюрки-мусульмане отождествляют его с Аллахом, а средневековые тюрки-иудеи Хазарии отождествляли с Иеговой. То есть никакого онтологического противоречия между арийской и авраамической духовной традицией не наблюдается. И этот монотеизм скорее всего был свойственен ариям, а «языческие функции» Тенгри являются результатом суеверий монголоидов. Стоит также отметить, что графическим символом Тенгри был крест, иногда рисуемый в виде свастики – самого хорошо известного благодаря печальным событиям середины XX века «арийского символа».

Откуда взялись арийцы и какое отношение к ним имеют славяне?

Приведя серьезные основания для предположения о том, что «исконно арийской» религией был монотеизм, тем не менее нельзя проигнорировать тот факт, что другие индоевропейские народы, включая ближайших родственников ариев – скифов, были язычниками. «Может быть, – скажут славянские язычники, – славяне и не являются потомками ариев-монотеистов, но другие индоевропейцы такие же язычники, как и славяне, значит исконная вера предков славян – язычество.» Наверное, доля истины в этом рассуждении есть, если учитывать сложный этногенез индоевропейских народов, например рассмотренный выше случай индийцев и иранцев, принявших язычество покоренных племен и практически забывших монотеизм, следы которого, тем не менее, можно обнаружить при тщательном исследовании зороастризма и ведизма. (прим. - Следует заметить, что монотеистические концепции манихейства на основе зороастризма и кришнаизма на основе ведизма являются средневековыми локализациями гностической ереси в Христианстве.) Ту же картину видим и с сарматами и аланами – они очень легко приняли чужое язычество. Как ни странно, но более всего следы арийского монотеизма сохранили тюрки, изначально находившиеся вообще на уровне шаманизма. Видимо, неразвитость религиозной жизни последних и помогла сохраниться гораздо более развитому культу Тенгри. Исходя из вышеизложенного можно тогда поставить вопрос так: «Какая вера была у общих предков всех индоевропейцев, включая славян?»

Чтобы ответить на него, придется углубиться в историю дальше и рассмотреть вопрос происхождения «андроновцев»-ариев от представителей Ямной археологической культуры бронзового века, распространенной когда-то в приазовско-прикаспийских степях и доходившей до среднего течения Волги и Дона. (прим. – В средневековую эпоху – северная периферия Хазарского каганата.) Именно ямная культура считается современными археологами общим предком всех индоевропейских народов. Эта культура изобрела гужевую повозку, которую позднее арии превратили в боевую колесницу, изобретя колеса со спицами вместо сплошных деревянных дисков, что позволило колесам вращаться значительно быстрее. (прим. – Развитие транспорта было главной функцией индоевропейцев на планете – на сегодняшний день индоевропейцы обеспечили высокоразвитой транспортной инфраструктурой весь мир) Но происхождение самой ямной культуры было смешанным: она произошла из объединения представителей распространенной на Северном Кавказе Майкопской археологической культуры, принесших бронзовое литье и колесо, с обитателями степей – представителями неолитических Среднестоговской (Приазовская степь) и Хвалынской (Прикаспийская степь) культур, которые приручили лошадь. Объединение двух достижений – колеса и лошади – и дали первое в истории сухопутное транспортное средство.

Резная плита из Серебряного кургана.

То есть протоиндоевропейская общность имела изначально смешанное происхождение, поэтому нельзя говорить о какой-то одной «исконной» для всех индоевропейцев религии, но если у древних ариев был монотеизм, то получить они могли его скорее всего от майкопской культуры, следы религии которой также явно не распознаются археологами. Обоснование этому можно найти в хорошо доказанном родстве «майкопцев» с шумерами. Шумер тоже владел выплавкой бронзы и использованием колеса, быв очагом технологического развития на Ближнем Востоке, таким же, как «Майкоп» в Восточной Европе. (прим. – Согласно данным радиоуглеродного анализа «Майкоп» считается старше Шумера как минимум на тысячу лет и соответственно считается предком последнего, но к своему удивлению археологи обнаружили следы прямых контактов между этими двумя цивилизациями-двойниками и оставили их без объяснений как «археологический казус». Однако некоторые историки, включая замечательного русского историка Владимира Александровича Софронова, признали эти цивилизации современниками. Что вообще-то ставит под большой вопрос корректность принятых сейчас исторических датировок, основанных на радиоуглеродном методе.) Религия Шумера также должна иметь много общего с религией «Майкопа», который был одним из предков индоевропейцев, в том числе и славян, а, значит, в религии Шумера можно найти и следы «исконно славянской» религии.

Кем по национальности был Авраам?

Пока так до сих пор и неясно, откуда взялся Шумер и как его двойник оказался на Кавказе, но его последующая история известна более чем хорошо. Он положил начало целому ряду цивилизаций Месопотамии, который прервался только в античное время. Начиная с эпохи Хаммурапи эти цивилизации известны как Вавилон. Также известна языческая религия Вавилона, содержащая в себе следы шумерской. Однако, благодаря еще одному шумерскому достижению – письменности, исконно шумерская религия и процесс превращения ее в вавилонскую изучены основательно. Известно, что изначальный шумерский пантеон состоял всего из трех богов – неба, воды и воздуха, а дополнялся этот пантеон потом постепенно в результате политических потрясений и связанных с ними внешних влияний. Также известно, что основатель библейской духовной традиции Авраам был выходцем из Месопотамии, где эти три бога почитались на протяжении всей шумеро-вавилонской эры. И даже неважно в какую эпоху – шумерскую или вавилонскую – вышел Авраам из Ура Халдейского, но сам факт того, что в явившихся ему ТРЕХ путниках он узнал Троичного Бога, говорит о том, что он был продолжателем ШУМЕРСКОЙ духовной традиции, т.е. на вынесенный в название главы вопрос можно однозначно ответить так: «Авраам был шумером». (прим. – Тот же В. А. Софронов считал, основываясь на ближневосточных преданиях, что Авраам был последним представителем царского рода Ура, свергнутого деспотией Саргона, от которой он и эмигрировал в Палестину.)

Для более полной картины надо сопоставить лица Пресвятой Троицы, которая согласно христианскому вероучению явилась Аврааму в лице трех путников, шумерским «богам»: Бог Отец (который на небе) – «бог» неба, Бог Сын (источник воды живой) – «бог» воды, и Дух Святой (который дышит, где хочет) – «бог» воздуха. Таким образом есть основание утверждать, что шумеры были даже не просто монотеистами, а исповедовали Святую Троицу в ее христианском понимании. Именно эта религия скорее всего и называется в Библии «Чином Мельхиседековым», который должен был быть восстановлен Христом-Мессией. Также можно отметить, что именно шумерский вариант мифа о потопе ближе других к библейскому сюжету, хотя тут возникает далеко нетривиальная задача поместить шумеров и «майкопцев» в таблицу родословия от Ноя.

Можно добавить к этому пару штрихов. Во-первых, Бог Неба в шумерской письменности обозначался специальным восьмилучевым знаком, который назывался Дангир (Тенгри?). Во-вторых, на боковых гранях Ковчега Завета (главной святыни ветхозаветных иудеев) было нанесено крестообразное восьмилепестковое украшение, которое вполне согласуется с графической символикой Тенгри (а также шумерским Дангиром). А «огненная колесница» пророка Илии однозначно ассоциируется с колесницами ариев. Таким образом можно предположить, что общие предки шумеров и индоевропейцев были монотеистами-тринитаристами (исповедающими Святую Троицу), а значит «авраамическая» традиция вовсе не так уж чужда «славяно-арийской». Происхождение славянского язычества – отдельный вопрос, и каждый волен сам выбирать, что для него роднее, но утверждения о чуждости славянам веры в Пресвятую Троицу абсолютно безосновательны.

P. S.

Противопоставление «арийской расы» с ее языческой «духовностью» «семитскому» монотеизму возникло в XIX веке среди европейских историков после открытия родства европейских и индо-иранских языков. Именно эта «историческая» гордыня подорвала основы европейской христианской культуры в большей степени, чем все либеральные и социальные теории вместе взятые. Немецкий нацизм явился вполне логичным завершением этого безумия. И хоть вместе с нацизмом концепция «арийства» потерпела сокрушительное поражение, но христианская цивилизация продолжает катиться под откос, а без нее бессильной перед необратимой деградацией оказывается и «арийская» культура Европы.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/5672941/post369143991