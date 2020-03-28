Последние царства Великой Тартарии были разгромлены в XIX веке ("Независимая Тартария" со столицей в Самарканде – в 1868 году), это – закат империи. Но когда же было ее начало? Границы степи очертил Л. Гумилёв : " Великая степь ограничена с севера непроходимой тайгой, а с юга – горными хребтами… внутренняя часть континента, Евразия в узком смысле слова, простиралась от Китайской стены до Карпат, включая степную, лесостепную и лесную зоны. Здесь районами контактов были венгерская степь на западе и Западная Маньчжурия на востоке …". Т.о. на огромной евразийской степи минимум от Черного моря через юг Уральских гор до Маньчжурии жили наши многочисленные предки. Конечно на протяжении тысячелетий ландшафт менялся.



Степи в периоды засух превращались в песчаные пустыни с высокими барханами и глубокими котловинами выдувания, а во влажные периоды они зарастали степными травами и зарослями тамариска, превращаясь в рай для пастухов и их стад. Соотношение сил между степняками и жителями речных долин тоже менялось.



Но регулярно, в течении веков, степь "выплевывала" все новые и новые племена яростных и умелых бойцов, имеющих свои государства и идущих в набеги на погрязший в нечистотах и разврате, но ужасно спесивый Запад.



Даже по официальной истории хозяевами евразийских степей на долгие века становятся: народы Гога и Магога, арии, киммерийцы, скифы, сарматы, гунны, хазары, русский каганат и Древняя Русь, чингисиды .



Кроме легенд о чингисидах, официальные (по сути – западные) историки почти не дают данных, откуда же берутся эти племена – все они возникают ниоткуда и так же загадочно исчезают, пройдя по Евразии победным походом. Сейчас их не смотрят как единую цепь народов одного великого государства…



Но совсем недавно (в XIX веке) связь еще была. В 1809 году переиздана книга английского географа Уильяма Гутри (William Guthrie, 1708-1770гж) "Новейшая всеобщая география или Описание всех частей света… с российскою историею от начала происхождения россиан…", в третьей части которой словесно описано государство Тартария и ее части, а также прямым текстом кратко описывает историю этого государства.



Красноречивая цитата: " Великая Тартарiя называлась въ древнiя времена Скифiею. Въ теченiи вековъ происходили изъ сего обширнаго края разные сильные народы, прославившiеся своими грабежами и завоеванiями. Таковы сутъ: гунны, разорявшiе Европу въ пятомъ веке подъ начальствомъ Аттилы… Моголы, завладевшiе Персiею и Индiею…



Въ конце пятнадцатаго века часть Великой Тартарiи завоевана Россiею; другая часть принадлежит Китайцамъ съ техъ поръ, какъ Манджуйцы начали господствовать въ Китае; остальная часть обятаема разными народами, коими управляютъ особые Государи, называющiеся Ханы ".



И всегда " Российское государство в самые отдаленные времена, было сильно, соседям страшно, многими народами уважаемо… ".

Напомним века-даты и факты:

Народы Гога и Магога… Сегодня о этих народах приводят один единственный факт – на рубеже III-II тысячелетий до н.э. наступило засушливое время и с Русской равнины орды степных воинов покатились через Месопотамию, Малую Азию, Сирию вплоть до дельты Нила. Считается, что это и породило первые легенды о вторжениях страшных северных народов, Гога и Магога, от которых нет спасения и нет убежища. Но все нам рассказывают?



На картах Гипербореи Меркатора указано – в верховьях Лены расположен народ Магог. Т.е. на сегодняшнем русском Севере! Ближе к тихоокеанскому побережью – Гог, он же Унг. Кто такие Унги – тоже известно. Это унгары, они же хунгары, они же гунны. Близкие буквы периодически появляются и исчезают и в латинских названиях (Hugaria, Ughoria, Hungaria), и в русских: унгары-хунгары.



В библейский энциклопедии Архимандрита Никифора (изд. Москва, 1891 год, Магог) библейские народы Магог и Гог отождествляют со скифами (" под сими словами разумеются все северные скифские племена, от которых произошли позднейшие славяне, татары и т.п. ") и говорится, что " в слове Магог слог ма означает страну, а все оно означает страну Гога ".



И " под словами Гог и Магог разумеется тот же самый северный народ, который древние греки называли скифами (ср. Иосиф. Древ. I, 6) ", т.е. все северные скифские народы, от которых произошли позднейшие славяне и другие народы.

Интересные факты: Во-первых, "ма" в сибирских языках означает нисходящую ветвь, "младших братьев". Слова "гиг" и "гог" в ряде мест полностью отождествляются!



Но слово "гигант" – это два слова: гиг (огромный) и ант (древний). Т.е.- древний великан. Кстати, при небольшом росте живших тогда, все современные люди – великаны. Сразу вспоминаются древнерусские сказания – например, о русском великане Святогоре. Т.о. младшая ветвь северославянских великанов могла называться народом Гога.



Во-вторых, иудейские источники называли Великую Китайскую стену – " стеной Магога ", а по словам Виленского Гаона (раввин Элиягу бен Шломо Залман, 1720-1797гж, один из величайших еврейских духовных лидеров), Магог – это Россия.



В-третьих, в XIX веке было знаменитое пророчество православного чудотворца Серафима Саровского (1754-1833 гж, иеромонах Саровского монастыря) с Гогом и Магогом: " Перед концом времен Россия сольется в одно великое море с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле изрек устами всех Святых: "Грозное и непобедимое Царство Всероссийское, всеславянское – Гога и Магога, пред которым в трепете все народы будут ". Всеславянского Гога и Магога!

Иезек (Еванг. XXXVIII, 263) сообщает, что слово "Магог" означает северную страну, также как Рош, Мешех и Фуваль. Церковный учёный Вилхелм Гезений (1786-1842 гг) считал, что под словами "Магог" и "Гог" подразумеется тот же самый северный народ, который древние греки называли скифами (срав. Иосиф. Древ. I, 6).



Вилхелм Гезений говорит, что арабы называют их " Vajuj " и " Majuj " и передают о Гоге и Магоге много выдумок.



На "Карте Сибири или Тартарии" амстердамского картографа Йодокуса Хондиуса ~1606 года есть будущий Берингов пролив и рядом с ним земли, заселённые племенами Гог, он же Унг:

Итого: Гог и Магог – это северные народы, жили на крайнем русском Севере, скифы и гунны, это наши далекие предки. А потом церковные названия Гог и Магог в течение веков сделались символическими для всех страшных северных народов.

Арии… народ-загадка по официальной прозападной истории. В действительности – могущественные племена наших праславянских предков, завоевавших половину мира и старательно вычеркнутых Западом из истории.



Сегодня о ариях вспоминают очень редко – мол арии завоевали Индию, говорили на санкрите, их любило руководство немецкого Третьего рейха.



Еще иногда признают, что арии были высокими, светлокожими, светлоглазыми и светловолосыми. Рассмотрим только факты: откуда пришли и где жили арии; данные о проживании ариев на русском Севере; устный язык ариев; колесницы ариев; кто такие гиксосы – фараоны Египта (это тоже арии); совпадение внешнего облика ариев и египтян. Да кстати – немцы здесь совсем не при чем.

Арии – это не один народ, это группа родственных племён и народов. По заключению археологов, это представители как минимум Ямной и Катакомбной культур, то есть те, кто погребал своих покойников сначала в простые ямы (присыпая охрой), а позже – в сооружения в виде катакомб или каменных склепов под курганами.



По-честному, это ещё и культура гребенчатой керамики, Фатьяновская, Афанасьевская, шнуровой керамики, среднеднепровская, куро-араксская / кура-араксинская, Езерская, Вучедольская, шаровидных амфор, Андроновская и т.д.



Ведь уходила на новые земли только часть людей, а другая оставалась на старых местах. Ушедшие взаимодействовали с новым окружением, оставшиеся – с новыми пришельцами. Происходило генетическое смешение, взаимное культурное влияние.



Размеры курганов Ямной и Катакомбной культур свидетельствуют об организации, о существовании сильных государств – подсчитано, что на сооружение одного из курганов курганов для вождя, диаметром 110 м и высотой 3,5 метра, было затрачено ~40 тысяч человеко-дней. При расчете по 8 рабочих часов это 5000 дней, почти 14 лет.



Государств у ариев было множество – племена ариев не были едиными в политическом отношении (так же, как потом у кельтских и славянских народов). Эти царства иногда объединялись в союзы, а иногда и воевали между собой.



Строились укрепленные города, имевшие сложные оборонительные системы со рвами и стенами из каменных (!) плит толщиной более 3 метров. Дома были большими, площадью примерно 160 кв. метров, и состояли из нескольких комнат (жилых и хозяйственных). В каждом таком доме проживало 40-50 человек.



Были и неукрепленные поселки, они группировались вокруг городов, что также доказывает наличие государственной организации. Следы крупных поселений ариев обнаружены на Волге и Каме. Тут строились большие дома сложной бревенчатой конструкции площадью от 50 до 200 кв. м с многочисленными очагами и хозяйственными сооружениями.

Откуда пришли арии? Сегодня официальная лже-история утверждает, что арии – это " народы древнего Ирана и Древней Индии ", т.е. мол только индусы и иранцы/персы.



Это – ложь. Правда часть мифо-историков согласилась считать исходным для арийских миграций среднеазиатский регион. Что тоже – ложь. Арии уходили на юг от полярного холода после гибели примерно 13 тысяч лет назад своей родины Гипербореи (см. главу "Далекое начало").



Арии шли с севера, с нашего севера! Но переселение шло очень медленно – по движению фронта оледенения. Исходная территория обозначена даже в древних книгах…



В Библии есть "несохранившеся" тексты, описывающие места проживания ариев (например утверждение из Книги Праведного): " Стояло Солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день ". На основе подобного Бал Тилак (1856-1920 гж, индийский исследователь текстов "Ригведы", автор вывода о прародине индоевропейцев в Арктике) утверждал, что когда-то арии (как и прапредки всех других народов) обитали в северных широтах.



В древнейшей священной книге ариев "Авесте" (Зенд-Авеста – 21 книга/"наска" священных текстов зороастрийцев, книга до-ледникового периода) есть упоминание о том, что "… родина ариев была некогда светлой прекрасной страной, но злой демон наслал на неё холод и снег… Теперь в этой некогда цветущей стране десять месяцев зимы и только два – лето… Солнце стало выходить лишь один раз, а сам год превратился в одну ночь и один день ".



Вариант такого климата всего один – русское Заполярье. Ещё раз повторю – арии пришли с севера – оттуда, где жили предки древних праславян.



Индусские Веды (это наиболее сохранившаяся часть арийских Вед, написанные 6-9 тысяч лет назад) говорят, что в это время основная масса ариев находилась еще в районе Полярного Круга, где оставила множество археологических памятников о своем присутствии. К их числу можно отнести множество дольменов, каменных спиралей-календарей и мегалитических построек.



Захоронения ариев тех времен показывают, что они всегда засыпались красной охрой. Гипотеза В.Шамбарова: именно отсюда пошло название " борусы " или просто "русы", поскольку " рус-рот-ред-рохо " на всех языках Европы означает " рыжий " или " красный ".





Факты говорят, что праславяне (одна из ветвей Ариев), заселили Русскую равнину и до очередной глобальной катастрофы жили там не менее 40-50 тысяч лет, имея письменность (!), религию и календарь.



Кстати, по официозу люди появились на нашей планете всего 40 тысяч лет назад. Вот только археологи еще в 2008 году обнаружили в известнейшей Денисовой пещере на Алтае каменный браслет возрастом от 50 тысяч лет. Браслет очень хорошо отполирован и имеет небольшое отверстие, которое говорит о высоком развитии изготовивших его людей.



Эта находка – не первая, вот только скрыть ее лже-историкам – не удалось…



В переселении ариев, двигающихся от надвигающегося холода, можно выделить минимум семь путей:



Первые пути ариев в восточную Европу – через совр.Чехию и вверх по Дунаю. Паннония ариев (территория на стыке современных Венгрии, Австрии, Словакии, Словении) стала центром по производству металлических изделий – отсюда инструменты (топоры, ножи и т.п.) расходились по всей Центральной Европе.



Остатки больших и развитых городов найдены в Отомани, Урмице, Майене , по р.Саве (правый приток Дуная), р.Тисе (левый приток Дуная) и р.Драве (правый приток Дуная).



В Отомани (ныне Словакия) город окружали стены с башнями, защищавшими въездные ворота, и кроме того, существовал внутренний акрополь, застроенный каменными домами. В долине Дуная и его притоков строились свайные деревянные дома на помостах – остатки точно таких же жилищ обнаружены в Вологодской области и на Урале.

Второй путь в Европу – на Балтику по 50-60 параллели (ныне это Прибалтика, Швеция и Дания). Морским путем арии попали в Англию и Ирландию. Легенды шотландских пиктов упоминают о переселениях именно из Восточной Европы. А предания из ирландской " Книги завоеваний " сообщают, что " племя богини Дану " (одна из главных волн переселенцев), пришло на остров с севера, " ведомое друидами ".



Всю Европу в те времена населяли дикие племена неандертальцев и кроманьонцев, до конца своей цивилизации так и не научившихся говорить и делать орудия труда.



Повторю – это времена, когда грязные дикари Европы не умели даже говорить, а к ним с востока пришли люди, строившие каменные дома и имевшие письменность. Это времена, когда в Египте правили фараоны Раннего и Древнего царств, а распиаренного Рима вообще еще не было!

Третий путь ариев – во Фракию (ныне юг Болгарии и северо-восток Турции), через Босфор в Малую Азию (самого пролива еще не было, был перешеек) – основание Фригийского царства .

Четвертый путь арийских племен – на юг через Кавказ – основание царств. Это и царство Урарту (древнеармянское царство Ван ), и царство Миттани/Мидия , занимавшее территорию к востоку от реки Тигр до южного побережья Каспия.

Пятый путь ариев – через Среднюю Азию в Афганистан и на Иранское нагорье. Иран как раз и означает – Ариана , страна ариев. Именно эта часть "ведических" ариев с территории Афганистана несколькими волнами проникла затем в долину Инда. Кстати, индийский поход ариев отражен в русских преданиях – см. былину о Волхе Всеславьевиче, воевавшем с царем Индейским.

Шестой путь ариев – в Восточный Туркестан (ныне Синьцзян-Уйгурский район северо-запада Китая). В Синцзяне индоарийцы основали очень развитую тохарскую цивилизацию (слово " то-хар " по-тибетски означает " белая голова ", т.е. блондины). Тут были построены системы подземного водоснабжения и орошения, что позволяло собирать по нескольку урожаев в год, выращить лучший в мире виноград, арбузы, фрукты.

Седьмой путь ариев – в степную полосу до Забайкалья и Маньчжурии. Кое-где они успели глубоко проникнуть и в сам Китай, образовав там свои княжества (народ " ди " – см. главу "Динлины и карасуксы"). Впоследствии, в ходе кровопролитнейшей Войны Царств (шедшей в III веке до н.э. при объединении Китая), эти княжества были разгромлены, а их население перебито.



Во второй половине II тыс. до н.э. расселение ариев в основном завершилось, охватив почти всю Европу и значительную часть Азии. Арии освоили огромные пространства Евразии – от Испании до Китая и Индии.Но друг с другом различные племена враждовали и воевали еще и круче, чем с чужаками.Сегодня множество исследователей считают, что погибшая в результате климатического катаклизма древняя цивилизация Гипербореи оставила после себя потомков именно в лице славян ариев.И именно на грани III-II тысячелетий до н.э. произошло разделение ариев на две ветви – индоиранскую и иранскую (давно уже "вычисленное" лингвистами).

Важно сказать, что племена ариев отлично владели металлургией меди. Древние разработки меди найдены на Урале и Кавказе, олова – в Западной Сибири и Казахстане.



Кстати, в последующие века русское население Урала и Сибири называло древние шахты " чудскими копями ". Все племена ариев имели единую культуру, чему свидетельствуют и общая мера длины (" мегалитический ярд " = 82,9 см), и общие "типовые проекты" (строение города, мегалиты) и расположение святилищ ("обсерватории" – кольцеобразные "кромлехи", капища с алтарями, священные рощи).



Главные из святилищ были у 52-й параллели. "Мега-ярдом" пользовались при сооружении мегалитических комплексов и в Аркаиме, и Шилийского квадрата в Казахстане, и в Макотржасах у Праги, и на горе Шленза в Польше, и в Стоунхэндже.

Факты, свидетельствующие об астрономии ариев… В Макотржасах прямые линии между восточными воротами и прямоугольником на южной стороне одинаковы – 302 метра. А это – 365 мегалитических ярдов (число 365 означает число дней в году).



Прямая, соединяя центр восточных и западных ворот, уходит к точке, в которой примерно 5,5 тысячи лет назад заходила звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона (самая яркая). По этому направлению с помощью будущей теоремы Пифагора (арии ее уже знали!) древние астрономы могли определить положение южного прямоугольника.



Прямая от него к восточным воротам показывала точку северного восхода Луны (бывает 1 раз в ~18 лет). Если же с юго-западного угла квадрата смотреть в центр этих ворот, то взгляд попадает на точку летнего солнцестояния. А взгляд с противоположной стороны указывал точку зимнего солнцестояния.



Вот такие были знания. Аналогично – в Шилийском квадрате.

В 1987 году в Сибири, недалеко от Магнитогорска, случайно найден город ариев Аркаим (ныне – Челябинская область) с отличной сохранностью древнейшего памятника. Из политкорректности сейчас возраст Аркаима датируют III тысячелетием до н.э. (по К.К.Быструшкину ему 4.800 лет – см. книгу " Феномен Аркаима "), но город значительно древнее британского Стоунхэнджа (3030-2880 года до н.э. по радиоуглеродному анализу).



Кстати, структура Аркаима – точно такая же, как у Стоунхэнджа, 1:1. Местоположение Аркаима арии выбрали не случайно. По Уралу проходит крупнейший на Земле геологический разлом. В Авесте это место названо серединой мира. Именно здесь, а не в Гринвиче, проходит истинный нулевой меридиан (сейчас – 60 градусов восточной долготы).



Археологические раскопки показали – это был город, храм и "обсерватория", т.н. кольцевой вал-бублик, население его достигало 2 тысяч человек. Его структура напоминает огромный гороскоп диаметром 160 метров с четко выделенными двенадцатью знаками Зодиака и используемыми в лунной астрологии 28 лунными стоянками.



Эта "обсерватория" позволяла нашим древним предкам очень точно отслеживать 18 событий годичного астрономического цикла. Поражает точность измерений, достигавшаяся в древней обсерватории, – половина угловой минуты (то есть одна сорокатрехтысячная часть полного круга).



Это объясняется уникальными возможностями горизонта Аркаима, использовавшегося как громадный природный транспортир. Судя по богатым погребениям, основную роль здесь играли женщины-жрицы.



В структуре Аркаима также заложен древний арийский символ – свастика, символизирующая эволюцию Космоса и человека. И кстати – в каждом доме Аркаима есть печь по отливке бронзы. А в ту же Грецию (согласно официозу), бронза попала именно во втором тысячелетии до нашей эры. Вокруг Аркаима были найдены также остатки около двадцати других городов, его ровесников, имеющих другое назначение.



Старания по забвению… Много ли вы слышали ТВ-передач о нашем древнем уральском Аркаиме? Да их просто нет. А Шилийский квадрат Казахстана вообще был открыт путешественником Николаем Рычковым (1746-1798 гж, капитан полевого полка, географ) еще в 1771 году и "забыт"… А повторно был открыт только в 2008 году программой Google Earth. Вот так официальные лже-историки пытаются скрыть правду об ариях Сибири.

Свое общество арии делили на три касты – на варны (т.е. группы), т.к. считали, что каждый человек по факту рождения обладает некой природной сущностью. Варна и означает "сущность". Высшая варна – брахманы – занимали высокое положение жрецов, хранителей древних знаний в обществе. Вторая варна (сословие) были кшатрии – воины.



Они шли в бой под руководством своих вождей – раджей. Третья варна – вайшьи , то есть крестьяне, ремесленники и торговцы. Такое трехкастовое деление было типично для всех арийских народов. Плюс были внекастовые, неприкасаемые. И именно брахманы, кшатрии и вайшьи (около 30% населения) называли себя "ариями".



А низшие должны были их обслуживать – они происходили от покоренных народов. Еще были шудры – слуги. Своих врагов, местные темнокожие племена, арии называли " дасью " или " даса ", что означало "варвар", "чужак", "низший". Позже это слово начало означать просто "раб".



Многие ученые считают, что каста шудр – слуг/рабов, сложилось именно из дасью.



В духовной жизни ариев господствовала ведическая религия (от которой произошел современный индуизм). Ведическая религия родственна и древнеславянским верованиям.



Само слово " веда " близко славянскому " ведать " – знать.



В середине II тыс. до н.э. именно на территории нашей страны возникла еще одна мировая религия – зороастризм.



" Исходя из содержания и языка сложенных Зороастром гимнов, теперь установлено, что в действительности пророк Зороастр жил в азиатских степях к востоку от Волги " (английская исследовательница М. Бойс). Зороастр был первым, кто предрек грядущий приход в мир Спасителя, Мессии. Он много скитался и нашел прибежище в могущественном царстве Хайрат на Южном Урале. Правил там царь Авватаспа , а потом его преемник Виштаспа . Который и стал покровителем Зороастра, первым обращенным.



И ввел новую религию в своей стране. Основы ее были изложены в трех книгах "Авесты" – " Ясна ", " Яшты " и " Видевдат ". В Средней Азии ариев возникла еще одна мировая религия – митраизм. А в митраизме – было понятие единого Бога. Кстати, эта религия была пантеистической (природа почиталась как воплощение Божества, отсюда единство Бога и мира).

Интересные факты



Орнамент на вышивках Русского Севера – абсолютно идентичен орнаментам тех археологических культур III-II тысячелетия до н.э., которые относят к так называемому " арийскому кругу ". Орнаменты андроновской, абашевской, поздняковской и прочих арийских культур и узоры северорусских вышивок и браного ткачества на 100% одинаковы, они повторяют одно и то же. Даже технология вышивки орнамента называется на Вологодчине и в Индии – одинаково.



Русские мастерицы говорят о настильной глади " чекан ", а индийские – " чикан ". Повторяем: арийская вышивка – это вышивка русского Севера.

До Рима на Апеннинском полуострове жил загадочный народ этруски. И города у них были построены по той же системе, что и в Аркаиме! У них была письменность еще за две тысячи лет до образования Рима. Никто из западных ученых не может расшифровать дощечки с этрусскими надписями.



Зато эти дощечки легко читают те наши ученые, которые знают славянскую руницу, доставшуюся славянам от ариев. Записи велись на дощечках. Кстати, именно так появилось известное выражение " растечься мыслью по древу ".

Первые цари Урарту (древнеармянского царства Ван) носили имена Рус I, Pyc II и т.д. Да и само название царства Ван происходит от названия славянского племени Венедов.

Химический анализ найденных на Крите изделий показывает: медь – уральская.

" Карнунтум был первоначально военным форпостом римской империи на далеких от Рима землях к северу от главного хребта Альпийских гор. Император Траян (98-117 гг. после н.э.) сделал военное поселение, выросшее вокруг лагеря, столицей римской провинции Паннонии…



Самое древнее ядро поселения – это основанный в 50 году военный лагерь, в котором был расквартирован 15й легион, а с начала II века – к нему присоединился 14й легион " (Галина Сиднева, статья "Карнунтум: античные руины в пригороде Вены").



Правильный кольцевой вал-бублик диаметром около 100-120 м. Вал – не просто насыпь, местами он частично срыт, и видно, что это забутовка бревенчатого сооружения, состоящего из радиальных клетей-секций. Т.е. что-то вроде колеса с переборками-"спицами". Высота клетей – около 2-3 м, диаметр внутренней площадки примерно 50-70 м. Но это же в точности наш уральский Аркаим! Полная идентичность.



Приблизительно в ХV веке ДО н.э. (т.е. около 3.400-3.500 лет назад) в Азии стояла засуха, а на острове Санторин произошёл взрыв вулкана в Эгейском море (датируется 1.470-1.440 гг. до н.э.), облако пепла которого простиралось минимум до 1.000 км; возникло цунами высотой около 18 м.



Концентрация газов в атмосфере была настолько высокой, что тучи пепла закрыли солнце. На Египет и восточную часть Средиземного моря опустилась темнота, которая длилась несколько недель.



К этому же II тыс. до н.э. относят оставление города древних ариев Аркаима. И именно в те годы на пришедших в упадок землях индийских цивилизаций Хараппы и Мохенджо-Даро появляются племена высоких светловолосых завоевателей с севера, которых называли ариями.



Рослые, красивые и бледнокожие арии завоевали Индию и принесли с собой высокую культуру, светлую религию, идею государственности. Сами индийцы говорят о том, что давным-давно к ним с севера пришли белые Боги, и научили их всему, что чему они потом стали учить весь остальной мир.



И есть тысячи неопровержимых доказательств тому, что эти белые люди пришли на Индостан именно с русского Севера, с территорий нынешних Карелии, Вологды и Архангельска.

Дм. Белоусов



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