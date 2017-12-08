Арии… народ – загадка по официальной про-западной истории. В реалии – могущественные племена наших пра-славянских предков, завоевавших половину мира и старательно вычеркнутых Западом из истории. Сегодня об ариях вспоминают очень редко – мол, арии завоевали Индию, говорили на санкрите, их любило руководство немецкого III рейха. Еще иногда признают, что арии были высокими, светлокожими, светлоглазыми и светловолосыми. Рассмотрим только факты – откуда пришли и где жили арии, факты ариев русского Севера, устный язык ариев, колесницы ариев, арии-гиксосы фараоны Египта, внешность египтян. И кстати – немцы здесь совсем не при чем. Арии – это не один народ, это группа родственных племен и народов. По толкованию археологов это как минимум Ямная и Катакомбная культуры – т.е. те, кто погребал своих покойников сначала в простые ямы (присыпая охрой), а позже в виде катакомб или каменных склепов под курганами. По-честному, это еще и культура гребенчатой керамики, Фатьяновская, Афанасьевская, шнуровой керамики, средне-днепровская, кура-араксинская, езерская, Вучедольская, шаровидных амфор, Андроновская и т.д. Ведь уходила только часть людей, а другая оставалась на старых местах. Ушедшие взаимодействовали с новым окружением, оставшиеся – с новыми пришельцами. Происходило генетическое смешение, взаимное культурное влияние.

Размеры курганов Ямной и Катакомбной культур свидетельствуют об организации, о существовании сильных государств – подсчитано, что на сооружение одного из курганов курганов для вождя, диаметром 110 м и высотой 3,5 м, было затрачено около 40 тыс. человеко-дней. Государств у ариев было множество – племена ариев не были едиными в политическом отношении (так же, как потом у кельтских и славянских народов). Эти царства иногда объединялись в союзы, а иногда и воевали между собой.



Строились укрепленные города, имевшие сложные оборонительные системы со рвами и стенами из каменных (!) плит толщиной более 3 м. Дома были большими, площадью примерно 160 кв. м, и состояли из нескольких комнат (жилых и хозяйственных).



В каждом таком доме проживало 40-50 человек. Были и неукрепленные поселки – они группировались вокруг городов, что также доказывает наличие государственной организации. Следы крупных поселений ариев обнаружены на Волге и Каме. Тут строились большие дома сложной бревенчатой конструкции площадью от 50 до 200 кв. м с многочисленными очагами и хозяйственными сооружениями.

Откуда пришли арии? Сегодня официальная лже-история утверждает, что арии – это " народы древнего Ирана и Древней Индии ", т.е. мол только индусы и иранцы/персы. Это – ложь. Правда часть мифо-историков согласилась считать исходным для арийских миграций – среднеазиатский регион. Что тоже – ложь.



Арии уходили на юг от полярного холода после гибели примерно 13 тысяч лет назад своей родины Гипербореи (см. главу "Далекое начало…"). Арии шли с севера, с нашего севера! Но переселение шло очень медленно – по движению фронта оледенения.



Исходная территория обозначена даже в древних книгах… В Библии есть "несохранившеся" тексты, описывающие места проживания ариев (например утверждение из Книги Праведного): " Стояло Солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день ". На основе подобного Бал Тилак (1856-1920г, индийский исследователь текстов "Ригведы", автор вывода о прародине индоевропейцев в Арктике) утверждал, что когда-то арии (как и прапредки всех других народов) обитали в северных широтах.



В древнейшей священной книге ариев "Авесте" (Зенд-Авеста – 21 книга/"наска" священных текстов зороастрийцев, книга до-ледникового периода) есть упоминание о том, что "... родина ариев была некогда светлой прекрасной страной, но злой демон наслал на неё холод и снег… Теперь в этой некогда цветущей стране десять месяцев зимы и только два – лето… Солнце стало выходить лишь один раз, а сам год превратился в одну ночь и один день ".



Вариантов такого климата всего один – русское Заполярье. Еще раз повторю – арии пришли с севера – там, где жили предки древних пра-славян. Индусские Веды (это наиболее сохранившаяся часть арийских Вед, написанные 6-9 тысяч лет назад) говорят, что в это время основная масса ариев находилась еще в районе Полярного Круга, где оставила множество археологических памятников о своем присутствии.



К их числу можно отнести множество дольменов, каменных спиралей-календарей и мегалитических построек. Захоронения ариев тех времен показывают, что они всегда засыпались красной охрой.



Гипотеза В.Шамбарова: именно отсюда пошло название " борусы " или просто " русы ", поскольку " рус-рот-ред-рохо " на всех языках Европы означает " рыжий " или " красный ".

Факты говорят, что праславяне (одна из ветвей Ариев), заселили Русскую равнину и до очередной глобальной катастрофы жили там не менее 40-50 тысяч лет, имея письменность (!), религию и календарь. Кстати, по официозу люди появились на нашей планете всего 40 тысяч лет назад.



Вот только археологи еще в 2008 году обнаружили в известнейшей Денисовой пещере на Алтае каменный браслет возрастом от 50 тысяч лет. Браслет очень хорошо отполирован имеет небольшое отверстие, которое говорит о высоком развитии изготовивших его людей. Эта находка – не первая, вот только скрыть ее – не удалось…



В переселении ариев, двигающихся от надвигающегося холода, можно выделить минимум семь путей:





Первые пути ариев в восточную Европу – через совр.Чехию и вверх по Дунаю. Паннония ариев (территория на стыке современных Венгрии, Австрии, Словакии, Словении) стала центром по производству металлических изделий – отсюда инструменты (топоры, ножи и т.п.) расходились по всей Центральной Европе. Остатки больших и развитых городов найдены в Отомани, Урмице, Майене , по р.Саве (правый приток Дуная), р.Тисе (левый приток Дуная) и р.Драве (правый приток Дуная). В Отомани (ныне Словакия) город окружали стены с башнями, защищавшими въездные ворота, и кроме того, существовал внутренний акрополь, застроенный каменными домами. В долине Дуная и его притоков строились свайные деревянные дома на помостах – остатки точно таких же жилищ обнаружены в Вологодской области и на Урале.





Второй путь в Европу – на Балтику по 50-60 параллели (ныне это Прибалтика, Швеция и Дания). Морским путем арии попали в Англию и Ирландию. Легенды шотландских пиктов упоминают о переселениях именно из Восточной Европы. А предания из ирландской " Книги завоеваний " сообщают, что " племя богини Дану " (одна из главных волн переселенцев), пришло на остров с севера, " ведомое друидами ".



Всю Европу в те времена населяли дикие племена неандертальцев и кроманьонцев, до конца своей цивилизации так и не научившихся говорить и делать орудия труда. Повторю – это времена, когда грязные дикари Европы не умели даже говорить, а к ним с востока пришли люди, строившие каменные дома и имевшие письменность. Это времена, когда в Египте правили фараоны Раннего и Древнего царств, а распиаренного Рима вообще не было!





Третий путь ариев – во Фракию (юг Болгарии и северо-восток Турции), через Босфор в Малую Азию (самого пролива еще не было, был перешеек) – основание Фригийского царства .





Четвертый путь арийских племен – юг через Кавказ и основание царств. Это и царство Урарту (древнеармянское царство Ван ), и царство Миттани/Мидия , занимавшее территорию к востоку от реки Тигр до южного побережья Каспия.





Пятый путь ариев – через Среднюю Азию в Афганистан и на Иранское нагорье. Иран как раз и означает – Ариана, страна ариев. Именно эта часть "ведических" ариев с территории Афганистана несколькими волнами проникла затем в долину Инда. Кстати, индийский поход ариев отражен в русских преданиях – см. былину о Волхе Всеславьевиче, воевавшем с царем Индейским.





Шестой путь ариев – в Восточный Туркестан (ныне Синьцзян-Уйгурский район северо-запада Китая). В Синцзяне индоарийцы основали очень развитую тохарскую цивилизацию (слово " то-хар " по-тибетски означает " белая голова ", т.е. блондины). Тут были построены системы подземного водоснабжения и орошения, что позволяло собирать по нескольку урожаев в год, выращить лучший в мире виноград, арбузы, фрукты.





Седьмой путь ариев – в степную полосу до Забайкалья и Маньчжурии. Кое-где они успели глубоко проникнуть и в сам Китай, образовав там свои княжества (народ " ди " – см. главу "Динлины и карасуксы"). Впоследствии, в ходе кровопролитнейшей Войны Царств (шедшей в III веке до н.э. при объединении Китая), эти княжества были разгромлены, а их население перебито.







Во второй половине II тыс. до н.э. расселение ариев в основном завершилось, охватив почти всю Европу и значительную часть Азии. Арии освоили огромные пространства Евразии – от Испании до Китая и Индии. Но друг с другом различные племена враждовали и воевали еще и круче, чем с чужаками.Сегодня множество исследователей считают, что погибшая в результате климатического катаклизма древняя цивилизация Гипербореи оставила после себя потомков именно в лице славян ариев.И именно на грани III-II тысячелетий до н.э. произошло разделение ариев на две ветви – индоиранскую и иранскую (давно уже "вычисленное" лингвистами).

Важно сказать, что племена ариев отлично владели металлургией меди. Древние разработки меди найдены на Урале и Кавказе, олова – в Западной Сибири и Казахстане. Кстати, в последующие века русское население Урала и Сибири называло древние шахты " чудскими копями ".



Все племена ариев имели единую культуру, чему свидетельствуют и общая мера длины (" мегалитический ярд " = 82,9 см), и общие "типовые проекты" (строение города, мегалиты) и расположение святилищ (" обсерватории " – кольцеобразные " кромлехи ", капища с алтарями, священные рощи).



Главные из святилищ тяготели к 52-й параллели. "Мега-ярдом" пользовались при сооружении мегалитических комплексов и в Аркаиме, и Шилийский квадрат в Казахстане, и в Макотржасах у Праги, и на горе Шленза в Польше, и в Стоунхэндже.



Факты астрономии ариев… В Макотржасах прямые линии между восточными воротами и прямоугольником на южной стороне одинаковы – 302 метра. А это – 365 мегалитических яр-дов, а число 365 означает число дней в году. Прямая, соединяя центр восточных и западных ворот, уходит к точке, в которой примерно 5,5 тысячи лет назад заходила звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона (самая яркая).



По этому направлению с помощью будущей теоремы Пи-фагора (арии ее уже знали!) древние астрономы могли определить положение южного пря-моугольника. Прямая от него к восточным воротам показывала точку северного восхода Луны (бывает 1 раз в ~18 лет). Если же с юго-западного угла квадрата смотреть в центр этих ворот, то взгляд попадает на точку летнего солнцестояния. А взгляд с противоположной стороны указывал точку зимнего солнцестояния. Вот такие были знания. Аналогично – в Шилийском квадрате.

В 1987 году в Сибири, недалеко от Магнитогорска, случайно найден город ариев Аркаим (ныне – Челябинская область) с отличной сохранностью древнейшего памятника. Из политкорректности сейчас возраст Аркаима датируют III тысячелетием до н.э. (по К.К.Быструшкину ему 4.800 лет – см. книгу "Феномен Аркаима"), но город значительно древнее британского Стоунхэнджа (3030-2880 года до н.э. по радиоуглеродному анализу).



Кстати, структура Аркаима – точно такая же, как у Стоунхэнджа, 1:1. Местоположение Аркаима арии выбрали не случайно. По Уралу проходит крупнейший на Земле геологический разлом. В Авесте это место названо серединой мира. Именно здесь, а не в Гринвиче, проходит истинный нулевой меридиан (сейчас – 60 градусов восточной долготы).



Археологические раскопки показали – это был город, храм и "обсерватория", т.н. кольцевой вал-бублик, население его достигало 2 тысяч человек. Его структура напоминает огромный гороскоп диаметром 160 метров с четко выделенными двенадцатью знаками Зодиака и используемыми в лунной астрологии 28 лунными стоянками. Эта "обсерватория", позволяла древним служителям и служительницам очень точно отслеживать 18 событий годичного астрономического цикла.



Поражает точность измерений, достигавшаяся в древней обсерватории, – половина угловой минуты (то есть одна сорокатрехтысячная часть полного круга). Это объясняется уникальными возможностями горизонта Аркаима, использовавшегося как громадный природный транспортир. Судя по богатым погребениям, основную роль здесь играли женщины-жрицы.



В структуре Аркаима также заложен древний арийский символ – свастика, символизирующая эволюцию Космоса и человека. И кстати – в каждом доме Аркаима есть печь по отливке бронзы. А в ту же Грецию (согласно официозу), бронза попала именно во втором тысячелетии до нашей эры. Вокруг Аркаима были найдены также остатки около двадцати других городов, его ровесников, имеющих другое назначение.



Старания по забвению… Много ли вы слышали ТВ-передач о нашем древнем уральском Аркаиме? Да их просто нет. А Шилийский квадрат Казахстана вообще был открыт путешественником Николаем Рычковым (1746-1798гж, капитан полевого полка, географ) еще в 1771 году и "забыт"… А повторно был открыт только в 2008 году программой Google Earth. Вот так официальные лже-историки пытаются скрыть правду об ариях Сибири.

Свое общество арии делили на три касты (т.е. группы – на варны ), т.к. считали, что каждый человек по факту рождения обладает некой природной сущностью. Варна и означает "сущность".



Высшая варна – брахманы – занимали высокое положение жрецов, хранителей древних знаний в обществе.



Вторая варна (сословие) были кшатрии – воины. Они шли в бой под руководством своих вождей – раджей.



Третья варна – вайшьи , то есть крестьяне, ремесленники и торговцы. Такое трехкастовое деление было типично для всех арийских народов.



Плюс были внекастовые, неприкасаемые. И именно брахманы, кшатрии и вайшьи (около 30% населения) называли себя "ариями". А низшие должны были их обслуживать – они происходили от покоренных народов.



Еще были шудры – слуги. Своих врагов, местные темнокожие племена, арии называли " дасью " или " даса ", что означало "варвар", "чужак", "низший". Позже это слово начало означать просто "раб". Многие ученые считают, что каста шудр – слуг/рабов, сложилось именно из дасью.



В духовной жизни ариев господствовала ведическая религия (от которой произошел современный индуизм). Ведическая религия родственна и древнеславянским верованиям. Само слово "веда" близко славянскому "ведать" – знать.



В середине II тыс. до н.э. именно на территории нашей страны возникла еще одна мировая религия – зороастризм . " Исходя из содержания и языка сложенных Зороастром гимнов, теперь установлено, что в действительности пророк Зороастр жил в азиатских степях к востоку от Волги " (английская исследовательница М.Бойс).



Зороастр был первым, кто предрек грядущий приход в мир Спасителя, Мессии. Он много скитался и нашел прибежище в могущественном царстве Хайрат на Южном Урале. Правил там царь Авватаспа, а потом его преемник Виштаспа. Который и стал покровителем Зороастра, первым обращенным.



И ввел новую религию в своей стране. Основы ее были изложены в трех книгах "Авесты" – " Ясна ", " Яшты " и " Видевдат ". В Средней Азии ариев возникла еще одна мировая религия – митраизм . А митраизм – это понятие единого Бога (была пантеистической).



Интересные факты:





Орнамент на вышивках Русского Севера – абсолютно идентичен орнаментам тех археологических культур III-II тысячелетия до н.э., которые относят к так называемому " арийскому кругу ". Андроновская, абашевская, поздняковская и прочие арийские культуры – орнаменты на северорусских вышивках и браном ткачестве 100% одинаковы, они повторяют одно и то же. Повторяем, арийская вышивка – это вышивка русского Cевера.





До Рима на Апеннинском полуострове жил загадочный народ этруски. И города у них были построены по той же системе, что и в Аркаиме! У них была письменность еще за две тысячи лет до образования Рима. Никто из западных ученых не может расшифровать дощечки с этрусскими надписями. Зато эти дощечки легко читают те наши ученые, которые знают славянскую руницу, доставшуюся славянам от ариев. Записи велись на дощечках. Кстати, именно так появилось известное выражение " растечься мыслью по древу ".





Первые цари Урарту (древнеармянского царства Ван ) носили имена Рус I, Pyc II и т.д. Да и само название царства Ван происходит от названия славянского племени Венедов.





Химический анализ найденных на Крите изделий показывает: медь – уральская.





„ Карнунтум был первоначально военным форпостом римской империи на далеких от Рима землях к северу от главного хребта Альпийских гор. Император Траян (98-117г. после н.э.) сделал военное поселение, выросшее вокруг лагеря, столицей римской провинции Паннонии… Самое древнее ядро поселения – это основанный в 50 году военный лагерь, в котором был расквартирован 15й легион, а с начала II века – к нему присоединился 14-й легион ". Правильный кольцевой вал-бублик диаметром около 100-120 м. Вал – не просто насыпь, местами он частично срыт, и видно, что это забутовка бревенчатого сооружения, состоящего из радиальных клетей-секций. Т.е. что-то вроде колеса с переборками-"спицами". Высота клетей – около 2-3 м, диаметр внутренней площадки примерно 50-70 м. Но это же в точности наш уральский Аркаим! Полная идентичность.





В ~ХV веке ДО н.э. (т.е. примерно 3.400-3.500 лет назад) в Азии – засуха, а на острове Санторин – взрыв вулкана в Эгейском море (датируется 1.470-1.440 гг. годами до н.э.) и цунами высотой около 18 м, облако пепла которого простиралось минимум до 1.000 км. Концентрация газов в атмосфере была настолько высокой, что тучи пепла закрыли солнце.



На Египет и восточную часть Средиземного моря опустилась темнота, которая длилась несколько недель. К этому же II тыс. до н.э. относят оставление города древних ариев Аркаима. И именно в те годы на пришедших в упадок землях индийских цивилизаций Хараппы и Мохенджо-Даро появляются племена высоких светловолосых завоевателей с севера, которых называли ариями.



Рослые, красивые и бледнокожие арии завоевали Индию и принесли с собой высокую культуру, светлую религию, идею государственности. Сами индийцы говорят о том, что давным-давно к ним с севера пришли белые Боги, и научили их всему, что чему они потом стали учить весь остальной мир.



И есть тысячи, неопровержимых доказательств тому, что те белые пришли на Индостан именно с русского Cевера, с территорий нынешних Карелии, Вологды и Архангельска.