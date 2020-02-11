Пояснительная записка к поправке о русском народе в Конституцию

Пояснительная записка к поправкам в Преамбулу Конституции Российской Федерации, не требующую по части 1 статьи 135 Конституции ОСОБОГО порядка внесения изменений (только положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием).

Действующая Конституция РФ создавалась в условиях тяжелейшего социально-политического кризиса. Причём создавалась людьми, выросшими и сформировавшимися в условиях тоталитарной советской идеологии. Они не смогли за короткий срок преодолеть в своём сознании советскую модель государственного устройства и сопутствующую терминологию. В тексте Конституции РФ это особенно отчётливо проявилось в разделах, связанных с федеративным устройством России и национальным вопросом.

Существовавшую в СССР несоответствующую реальности конструкцию «советский народ» авторы Конституции РФ простейшим образом заменили ещё более нереальным понятием – «многонациональный народ». При этом полностью было проигнорировано противоречие этого термина впервые введённому праву – любому лицу самостоятельно определять свою национальную принадлежность (ст. 26 Конституции РФ). Без какой-либо взаимной увязки в тексте Конституции РФ появились понятия «народ», «граждане» и нигде не раскрытое понятие «каждый».

По той же схеме – слепого копирования СССР – разработчики Конституции РФ сохранили федеративную схему Российской Федерации, безосновательно превратив отдельные этнические группы в самостоятельные национальные субъекты. При этом, как и в СССР, был проигнорирован тот факт, что и Российская империя, и современная Россия по всем международным критериям были и являются унитарными государствами, имеющими в своей основе государствообразующий русский этнос.

За прошедшие десятилетия, от даты принятия рассматриваемой Конституции РФ, в стране сформировалась устойчивая государственность, и подросло новое поколение, свободное от советских штампов. Назрела необходимость устранить из текста Конституции РФ наиболее вопиющие несообразности, доставшиеся по наследству от советского периода.

Предлагаем изложить Преамбулу Конституции РФ в такой редакции:

«Мы, граждане Российской Федерации,

соединённые общей судьбой на своей земле,

утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,

сохраняя исторически сложившееся государственное единство,

исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов,

признавая государствообразующую роль и правосубъектность русского народа, исторически самоопределившегося на всей территории России,

чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость,

возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы,

стремясь обеспечить благополучие и процветание России как нашей общей Родины,

исходя из ответственности за свою Родину – Россию перед нынешним и будущими поколениями,

сознавая себя частью мирового сообщества,

принимаем Конституцию Российской Федерации».

(Прим. жирным шрифтом выделены новые фразы)

Очевидно, принимать Конституцию РФ и вносить в неё изменения могут только граждане, а не «многонациональный народ», не являющийся субъектом права ни по каким критериям!

Вставка о правосубъектности русского народа логически вытекает из предыдущей фразы «исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов», и последующей «чтя память предков, передавших нам любовь и уважение…, веру в добро и справедливость».

Слова «Отечество», «своя Родина» необходимо заменить и дополнить словом «Россия», дабы отдельные лица, идентифицирующим себя с каким-либо другим «Отечеством» или «Родиной», не смогли действовать на основании Конституции РФ в интересах этих своих «Отечеств».

Предлагаемый вариант Преамбулы Конституции РФ в минимальной степени затрагивает полный текст Конституции РФ и не потребует введения значительных изменений в действующее законодательство.

Тюняев А.А., Архипов А.В., Смирнов С.Н.

Источник: https://prezident.online/2020/02/10/-----/