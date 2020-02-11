Гениальное открытие простого хирурга 19 века, которым пользуемся до сих пор

В 1846 году американский хирург Мортан впервые в мире публично продемонстрировал на пациенте действие общего наркоза во время операции. Но чаще всего похожие операции заканчивались смертью больного. Оказалось, что применять эфирный наркоз на практике очень рискованно. Предугадать исход операции невозможно. Пациенты продолжают умирать, но уже не от болевого шока, а во время наркоза, прямо на операционном столе.

К середине 19 века отечественная хирургия, хоть и накопила солидный опыт, но при этом не гарантировала пациенту исцеление. Люди тысячами умирали на операционном столе от болевого шока. Военная хирургия и вовсе находилась в зачаточном состоянии. Лечение сводилось к мучительным ампутациям и малоэффективному применению припарок и мазей. У раненого солдата практически не было шансов выжить. Тем временем в США и Европе хирурги пытались избавить пациентов от боли используя диэтиловый эфир.

Ему отвечает уверенный голос профессора Пирогова: "Не беспокойтесь, вы ничего не почувствуете"…

Сентябрь 1847 года . Кавказская война. Русские войска второй месяц штурмуют горный аул Салта. Возле штаба, в наскоро сколоченном шалаше, устроена операционная. Заносят очередного раненого. Вместо ноги кровавое месиво. Сквозь стоны солдат требует, чтобы его добили; большей боли он не вынесет.



Главным сторонником внедрения нового метода в отечественную хирургию был Николай Пирогов. За полгода он провёл почти столько же операций с применением эфирного наркоза, сколько все российские врачи вместе взятые.



Он уверен: опасен не сам эфир, а его неправильное использование.

Итак, правда ли, что до середины 19 века все хирургические операции проводились без наркоза? Действительно ли Пирогов, с риском для собственной жизни, сделал гениальное открытие, которое вывело российскую медицину вперёд? Сейчас мы с вами постараемся всё узнать.

25 мая 1847 года, Санкт-Петербург. Конференция медико-хирургической академии. Обсуждается эфирный наркоз. Слишком часто операции с его использованием заканчиваются смертью. Поэтому среди практикующих хирургов много противников применения эфира.



Но Николай Пирогов доказывает, что использовать эфирный наркоз жизненно необходимо.

На лекциях Пирогова свободного места не найти. Газетчики отмечают, что лекции по хирургии Пирогова слушают даже светские дамы. Хирург нарасхват; пациенты выстраиваются в очередь перед его кабинетом. Но так было не всегда…

Всего несколько лет назад, чиновникам от медицины не по душе молодой выскочка. Распускают слухи, что Пирогов оперирует насильно, берётся лечить детей, потому, что любит слушать их крики и плач. За врачом следят. Однажды ассистента Пирогова Петра Немарта вызвал старший врач госпиталя Лосиевский и в обстановке строжайшей секретности вручил ему бумагу следующего содержания:

"Заметив поведение господина Пирогова и некоторые действия, свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю вам следить за его действиями и доносить об оных мне".



Верный ассистент рассказал об этом Пирогову. Хирург был возмущён. Подал рапорт об увольнении. Начальство госпиталя заставило Лосиевского извиниться перед Пироговым, но и после этого интриги против хирурга не прекратились.

Хирургия 19 века очень отличалась от современной. О гигиене, инфекции и стерильности никто и понятия не имел. Большинство хирургов оперировали без какого либо обезболивания,- "на живую".

Врачи оперировали разных людей одними и теми же инструментами, не стерилизуя их. Они не мыли руки. Повторно использовали грязные бинты и повязки. Перелом или лёгкое пулевое ранение часто приводили к ампутации. Хирургические вмешательства порой доставляли больше страданий, чем сама болезнь.

Хирургическая операция сводилась к следующему. Пациента связывали или удерживали на операционном столе при помощи нескольких крепких ассистентов.

Операция по ампутации конечности в 19 веке.



Мак, опий, дурман, снотворные травы, – вот те доступные, но малоэффективные средства, с помощью которых тогда можно было уменьшить боль. Действовали эти средства считанные минуты. Кто-то давал пациенту алкоголь. Кто-то прикладывал к ране лёд. Были и более радикальные методы, например, оглушение ударом тяжёлой палки по голове.

Первую операцию под эфирным наркозом 1 февраля 1847 года провёл однокурсник Пирогова профессор московского университета Фёдор Иноземцев.

Пирогов задался вопросом, почему пациенты умирают во время наркоза? Кроме того, пациенты часто просыпались, кричали и извивались от боли. Умирали от болевого шока.

Пирогов, проводя опыты на животных, сделал гениальное открытие. Он предположил, что диэтиловый эфир, во время операции, нужно строго дозировать. Кроме того, он открыл, что эфир смертельно опасен в виде жидкости, безопасно только вдыхание его паров.

До Пирогова хирурги вообще не задумывались о том, что наркоз нужно строго дозировать. Жидким эфиром поливали кусок ткани и накрывали ею лицо пациента. Неконтролируемая доза эфира часто оказывалась смертельной.



Пирогов начинает работы, чтобы доказать своё открытие. Он сконструировал маску с фильтром, который не пропускал капли. Но главным достоинством изобретения было то, что оно позволяло регулировать дозировку наркоза прямо во время операции. Пирогов, осознавая, что на кону его жизнь, испытывает маску на себе…

Маска Пирогова для эфирного наркоза.



Но, во время опыта, Пирогов не засыпал, а наоборот становился активнее. Такое же поведение наблюдалось у некоторых подопытных животных. Однако, через 15-20 минут возбуждение сменилось расслаблением. А потом Пирогов провалился в глубокий сон…

Пирогов приходит в себя через несколько минут; это успех.

Пирогов не прекращает опыты на животных и вскоре приходит к окончательному выводу: дыхательная маска, – самый эффективный способ наркоза.

Но возникает другое, самое трудное препятствие, – чиновничья бюрократия. Чиновники от медицины уверены: эфир это яд. И считают, что операции с использованием эфира нужно запретить.



Министр внутренних дел Перовский приказывает ограничить использование эфира на всей территории Российской империи. Пирогов больше не может оперировать в своём госпитале. Но была в этом указе одна маленькая лазейка: запрет на распространялся на поля сражений.

Июль 1847 года. Кавказская война. Пирогов едет на театр боевых действий. Это прекрасная возможность доказать мировой общественности эффективность его открытия. Но…на Кавказе к идее Пирогова отнеслись скептически, ведь там операции с эфиром применяли в Тифлисском военном госпитале и до него. Тогда все операции закончились неудачно.

Первая операция,- ампутация ноги, прошла в присутствии военных медиков и офицеров без привычных стонов и криков больного. После операции на вопрос чувствовал ли он боль, пациент ответил: "спал, как убитый". А через полтора месяца рана затянулась.

Пирогов разрешал всем желающим наблюдать за его операциями, чтобы каждый мог убедиться в эффективности его метода. Но на Пирогова всё равно смотрели косо; окружающие полагали, что Пирогов будет сплошь ампутировать конечности, а не лечить, как прежде: покоем, мазями и припарками.



За два месяца Пирогов и его помощники провели 100 операций. И метод Пирогова полностью себя оправдал. От эфира и болевого шока никто не погиб. В своём отчёте о проделанной работе профессор писал:

"Мы надеемся, что отныне эфирный прибор будет составлять точно так же, как и хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действий на бранном поле".

Памятник Н.И.Пирогову (скульптор В.О.Шервуд) был открыт 3 августа 1897 года в Москве.



Благодаря открытию Пирогова, из пятерых пациентов выживали четверо. Смертность 20% против 70% до операций Пирогова. Ему удалось доработать свою методику; он предложил так же регулировать дозировку наркоза в зависимости от возраста, веса, диагноза, продолжительности хирургических манипуляций пациента.



Через несколько месяцев началось массовое производство наркозных масок Пирогова. А походный госпиталь Пирогова дал начало новому направлению в российской медицине: военно-полевой хирургии. Всего за два года метод Пирогова был введён по всей стране. Затем его метод стали применять и в Европе.

Вскоре начинается Крымская война. Там за три года с 1853 по 1856 годы Пирогов провёл уже не 100, а 10 000 операций. И практически все операции по его методу закончились удачно.

Современная анестезия основана на открытии метода Пирогова.



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