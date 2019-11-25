Николай Пирогов – хирург от Бога

Имя русского хирурга и анатома Николая Ивановича Пирогова известно не только врачам, но и всем культурным людям. Пирогов в истории хирургии занял такое же место, какое Менделеев – в истории химии, Павлов – в истории физиологии, Лобачевский – в истории математики.

Николай Пирогов родился 25 (13) ноября 1810 года в Москве в небогатой семье казначейского чиновника. Он учился в частном пансионе Кряжева. Мальчик очень любил, когда к ним в гости приходил врач, дядя Ефрем – известный московский доктор, профессор Московского университета, хирург, анатом и судебный медик Ефрем Мухин. Мухин лечил семью Пироговых и особое внимание уделял, конечно, маленькому Коле. После ухода любимого доктора мальчик накидывал на плечи белое полотенце, брал в руки трубочку и, изображая из себя врача, брался за лечение домашних. Так ещё в детстве Пирогов выбрал свою профессию. Незаметно детские забавы переросли в настоящее увлечение медициной.

В 1824 году Николай под влиянием доктора Мухина решил поступать на медицинский факультет Московского университета. Но юноше было всего 14 лет, а туда принимали с шестнадцати! Пришлось ему приписать себе два года. Николай Пирогов успешно поступил на медицинский факультет Московского университета. Студенческие годы молодого человека проходили в условиях, достаточно неблагоприятных для развития хирургии. Публично раздавались требования прекратить «мерзкое и богопротивное употребление человека, созданного по образу и подобию творца, на анатомические препараты». В Казани дело дошло до предания земле всего анатомического кабинета: специально были заказаны гробы, в них поместили все препараты и после панихиды с процессией отнесли гроб на кладбище. Это происходило в России XIX века, хотя ещё в начале XVIII столетия царь Петр сам занимался анатомией и купил за границей анатомические препараты, сохранившиеся частично и до настоящего времени. Преподавание анатомии в университетах велось не на трупах, а, в частности, на платках, подергиванием за края которых изображались функции мышц.

В 1828 году Пирогов с отличием закончил университет и защитил кандидатскую диссертацию. Среди его учителей были анатом Х. И. Лодер, клиницисты М. Я. Мудров, Е. О. Мухин. Как лучшего выпускника Пирогова направили в университет Дерпта (теперь Тарту) для подготовки к профессорской деятельности.

Николай хотел специализироваться по физиологии, но из-за отсутствия этого профиля специальной подготовки выбрал хирургию. В 1829 году получил золотую медаль Дерптского университета за выполнение в хирургической клинике профессора Мойера конкурсного исследования. В 22 года Пирогов за щитил докторскую диссертацию. В 1833–1835 годах для завершения подготовки к профессуре он совершенствовался в анатомии и хирургии в Германии, в клинике Лангенбека. По возвращении в Россию работал в Дерпте, с 1836 года стал профессором теоретической и практической хирургии Дерптского университета.

В 1841 году Пирогов создал госпитальную хирургическую клинику петербургской Медико-хирургической академии и до 1856-го возглавлял ее, одновременно являясь главным врачом хирургического отделения 2-го военно-сухопутного госпиталя, а с 1846 года – директором созданного при Медико-хирургической академии Института практической анатомии. Когда ему исполнилось 36 лет, Николай Иванович стал академиком Медико-хирургической академии.

В 1856 году из-за болезни и домашних обстоятельств Пирогов оставил службу в академии и принял предложение занять должность попечителя Одесского учебного округа; с этого времени начинается десятилетний период его деятельности в области просвещения. С 1862 года Николай Иванович руководит молодыми русскими учеными, готовившимися в Германии к профессорско-преподавательской деятельности.

С 1866 года Пирогов жил в своем имении в селе Вишня недалеко от Винницы. Но в качестве консультанта по военной медицине выезжал на театры военных действий во время франко-прусской (1870–1871) и русско-турецкой (1877–1878) войн.

Научная, практическая и общественная деятельность Н. И. Пирогова принесла ему мировую врачебную славу, неоспоримое лидерство в отечественной хирургии и выдвинула его в число крупнейших представителей европейской медицины середины XIX века. Николай Иванович работал в различных областях медицины. В каждую из них он внес существенный вклад, до сих пор не утративший своего значения. Несмотря на почти двухвековую давность, труды Пирогова продолжают поражать читателя оригинальностью и глубиной мысли.

Классические труды Пирогова – «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» (1837), «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела» с рисунками – анатомия описательно-физиологическая и хирургическая (1843–1848) и «Иллюстрированная топографическая анатомия распилов, проведенных в трех направлениях через замороженное человеческое тело» (1852–1859). Каждая из этих работ была удостоена Демидовской премии Петербургской академии наук и явилась фундаментом топографической анатомии и оперативной хирургии.

Николай Пирогов первым среди российских ученых выступил с идеей пластических операций и первым в мире выдвинул идею костной пластики. Его метод соединения опорной культи при ампутации голени за счет пяточной кости известен как «операция Пирогова», он послужил толчком для развития других остеопластических операций. Предложенный Пироговым внебрюшной доступ к наружной подвздошной артерии (1833) и нижней трети мочеточника также получил широкое практическое применение и был назван его именем.

Исключительную роль сыграл Николай Иванович в разработке проблемы обезболивания. Наркоз был предложен в 1846-м, а уже в следующем году Пирогов провел широкую экспериментальную и клиническую проверку обезболивающих свойств паров эфира. Он изучил их действие в опытах на животных при различных способах введения и на добровольцах, в том числе и на себе.

14 февраля 1847 года, одним из первых в России, хирург провел операцию под эфирным наркозом, продолжавшуюся всего 2,5 минуты; в том же месяце впервые в мире он оперировал под прямокишечным эфирным наркозом, для чего был сконструирован специальный аппарат. Пирогов считал, что возможность применения эфирного наркоза на поле сражения неоспоримо доказана.

Николай Иванович Пирогов внес заметный вклад в историю асептики и антисептики, что наряду с обезболиванием обусловило успехи хирургии в последней четверти XIX века. Хирург проводил противогнилостное лечение ран, используя йодную настойку, раствор азотнокислого серебра, постоянно подчеркивал значение гигиенических мер для лечения больных и раненых. Пирогов также неустанно пропагандировал профилактическое направление в медицине.

Репутация Николая Ивановича Пирогова как практического хирурга была блестящей. Еще в Дерпте операции молодого врача поражали смелостью замысла и мастерством исполнения. В то время обезболивание не проводилось, поэтому операции старались делать как можно быстрее. К примеру, удаление камня из мочевого пузыря либо молочной железы Пирогов проводил за 1,5–3 минуты. Во время Крымской войны 4 марта 1855 года в главном перевязочном пункте Севастополя меньше чем за 2 часа он произвел 10 ампутаций. О том, какой авторитет имел Николай Иванович Пирогов среди международного медицинского сообщества, свидетельствует, в частности, приглашение его для консультативного осмотра к германскому канцлеру Отто Бисмарку (1859) и национальному герою Италии Джузеппе Гарибальди (1862). Лучшие европейские хирурги не могли определить местопребывание пули в теле Гарибальди, раненного при Аспромонте. Пирогов не только извлек пулю, но и вылечил знаменитого итальянца.

Военная медицина многим обязана Пирогову: он создал научные основы отечественной военно-полевой хирургии и совершенно нового раздела военной медицины – организации и тактики медицинской службы. В 1854–1855 годах, во время Крымской войны, Николай Иванович выезжал на места военных действий и принимал участие в организации медицинского обеспечения войск и в лечении раненых. Он стал инициатором привлечения женщин к уходу за ранеными на фронте: так появились сестры милосердия. Для ознакомления с работой перевязочных пунктов, лазаретов и госпиталей в условиях боевых действий он выезжал позднее в Германию (1870) во время франко-прусской войны и Болгарию (1877) – в ходе русско-турецкой. Позднее результаты своих наблюдений Пирогов обобщил в своих работах.

Николай Иванович не рассматривал боевое повреждение как простое механическое нарушение целостности тканей, он придавал большое значение в возникновении и течении боевых повреждений общему утомлению и нервному напряжению, недосыпанию и недоеданию, холоду, голоду и другим неизбежным неблагоприятным факторам боевой обстановки, способствующим развитию раневых осложнений и возникновению ряда заболеваний у солдат действующей армии. Он говорил о двух путях развития хирургии (особенно военно-полевой): выжидательно-сберегательном и активно-профилактическом. С открытием и внедрением в хирургическую практику антисептики и асептики хирургия стала развиваться.

Пирогов является основоположником учения о медицинской сортировке. Он утверждал, что сортировка раненых по срочности оказания, объему хирургической помощи и по показаниям к эвакуации является главным средством предупреждения «сумятицы и неразберихи» в медицинских учреждениях. Для этого он считал необходимым иметь в медицинских учреждениях, предназначенных для приема раненых и больных и оказания им квалифицированной помощи, сортировочное и операционно-перевязочное подразделения, а также подразделение для легко раненных, а на путях эвакуации – сортировочные госпитали.

Огромное значение не только для военно-полевой хирургии, но и для клинической медицины в целом имели работы Пирогова, посвященные проблемам иммобилизации и шока. В 1847 году на Кавказском театре военных действий он впервые в военно-полевой практике использовал неподвижную крахмальную повязку при сложных переломах конечностей. В период Крымской войны он также впервые (1845) наложил в полевых условиях гипсовую повязку. Николай Пирогов подробно охарактеризовал патогенез, изложил методы профилактики и лечения шока; описанная им клиническая картина шока является классической и продолжает упоминаться в учебниках по хирургии. Он описал также сотрясение мозга, газовый отек тканей, выделил «раневую чахотку» как особую форму патологии, известную в настоящее время как раневое истощение.

Важной заслугой Пирогова в области медицинского образования является открытие госпитальных клиник для студентов 5-го курса. Он первым обосновал необходимость создания таких клиник и сформулировал задачи, стоящие перед ними. В 1841 году в Петербургской медико-хирургической академии начала действовать медико-хирургическая клиника, а в 1842 году – первая госпитальная терапевтическая. В 1846-м госпитальные клиники открылись в Московском, Казанском, Киевском и Дерптском университетах с одновременным введением 5-го курса обучения для студентов медицинских факультетов. Так была проведена реформа высшего медицинского образования, способствующая улучшению подготовки врачей.

Николай Иванович Пирогов добивался распространения знаний среди народа, был сторонником конкурсов, предоставляющих место более способным и знающим претендентам. Он отстаивал равные права на образование для всех национальностей, больших и малых, и всех сословий, стремился к осуществлению всеобщего начального образования и был организатором воскресных школ в Киеве. В оценке достоинств руководителя кафедры он отдавал предпочтение научным, а не педагогическим способностям и был глубоко убежден в том, что науку двигает метод.

Выдающийся хирург умер в 1881 году. После его смерти в память Пирогова было основано Общество русских врачей, регулярно созывавшее Пироговские съезды. В 1897 году в Москве перед зданием хирургической клиники на Царицынской улице Николаю Пирогову был установлен памятник. В селе Пирогово (бывшая Вишня), где сохранился склеп с набальзамированным телом хирурга, открыт мемориальный музей-усадьба. Николаю Ивановичу Пирогову посвящены свыше трех тысяч книг и статей. Его труды по вопросам общей и военной медицины, воспитания и образования продолжают привлекать внимание ученых, врачей и педагогов.

Значение:

• Анатомия стала для Пирогова практической школой, заложившей основы его дальнейшей успешной хирургической деятельности. Его труды явились фундаментом топографической анатомии и оперативной хирургии.

• Пирогова справедливо называют «отцом русской хирургии» – его деятельность обусловила выход российской хирургии на передовые рубежи мировой медицинской науки. Его труды по проблемам обезболивания, иммобилизации, костной пластики, шока, ран и раневых осложнений, по вопросам организации военно-полевой хирургии и военно-медицинской службы в целом являются основополагающими. Его научная школа не ограничена непосредственными учениками: по существу все передовые хирурги 2-й половины XIX века развивали анатомо-физиологическое направление на основе положений и методов, разработанных Пироговым.

• Его инициатива в привлечении женщин к уходу за ранеными, то есть в организации института сестер милосердия, сыграла важную роль в привлечении женщин к медицине и способствовала созданию международного Красного Креста.

• Пирогов первым

– выступил с идеей пластических операций,

– применил наркоз в военно-полевой хирургии,

– наложил гипсовую повязку в полевых условиях,

– высказал предположение о существовании болезнетворных микроорганизмов, вызывающих нагноение ран.

Что о нем говорили:

«Пирогов создал школу. Его школа – вся русская хирургия… она строилась массой хирургов – академических, университетских, земских, городских, строилась хирургами-мужчинами, теперь строится и хирургами-женщинами – и все эти хирурги группируются вокруг фигуры гениального Пирогова» (В. А. Оппель).

«Если бы от Пирогова остались только его педагогические сочинения, он и тогда навсегда бы остался в истории науки» (Н. А. Добролюбов).

«…Во мраке глубокой тьмы невежества, во мраке российской ночи яркой звездой засиял гений Пирогова на русском небе, и сияние этой звезды, лучезарный блеск был виден за пределами России… Еще при жизни Николая Ивановича ученый европейский мир признал его, и признал не только великим ученым, но в известных областях своим учителем, своим вождем» (В. И. Разумовский).

Что он сказал:

«Я верю в гигиену. Вот где заключается истинный прогресс нашей науки. Будущее принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству».

«Где господствует дух науки, там творится великое и малыми средствами».

«Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников».

«Война – это травматическая эпидемия».

«Не медицина, а администрация играет роль в деле помощи раненым и больным на театре войны».

«Розга исправляет только слабодушного, которого исправили бы и другие средства, менее опасные».

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-pirogov-hirurg-ot-boga-110717