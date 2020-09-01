«Пример терпения и неустанного труда»: как Екатерина Бакунина стала пионером сестринского дела в России

210 лет назад родилась Екатерина Бакунина, которая вместе с выдающимся хирургом Николаем Пироговым создала сестринское дело в России. Будучи представительницей аристократической семьи, Бакунина вела светскую жизнь, но с началом Крымской войны поддержала инициативу профессора Пирогова и великой княгини Елены Павловны по созданию Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия, лично отправившись в Севастополь, который штурмовали войска франко-англо-турецкой коалиции. Бакунина занималась эвакуацией раненых, ассистировала на хирургических операциях под огнём противника и последней из сестёр милосердия покинула осаждённый город. После завершения Крымской войны она занималась организацией госпитального дела в России.

Екатерина Бакунина родилась 31 августа 1810 года в Санкт-Петербурге в аристократической семье. Её отец был губернатором Петербурга и сенатором, а мать — близкой родственницей полководца Михаила Кутузова. Философ-анархист Михаил Бакунин приходился Екатерине двоюродным братом.

Бакунина получила разностороннее образование. Она интересовалась музыкой, живописью, драматургией. Долгое время Екатерина вела обычную для молодой аристократки своей эпохи жизнь — участвовала в балах и много путешествовала.

«В венце Христовой славы»

В начале второй половины XIX века, во время Крымской войны, по не выясненным до конца биографами мотивам Екатерина Бакунина решила резко изменить свою жизнь.

27 марта 1854 года Великобритания и Франция поддержали Турцию в очередном конфликте с Россией и объявили объявили войну официальному Санкт-Петербургу. В сентябре того же года экспедиционный корпус союзников высадился в Крыму.

На фоне начала военных действий 27 сентября 1854 года в России была основана Крестовоздвиженская община сестёр милосердия. Инициаторами её создания стали профессор Медико-хирургической академии Николай Пирогов и великая княгиня Елена Павловна. Несколько недель спустя император Николай I утвердил устав общины, а в церкви Михайловского дворца прошла торжественная церемония посвящения первых сестёр милосердия.

Позже Пирогов выражал недовольство тем, что мировое общественное мнение считает основательницей сестринского дела англичанку Флоренс Найтингейл.

«Мы, русские, не должны дозволять никому переделывать до такой степени историческую истину. Мы имеем долг истребовать пальму первенства в деле столь благословенном, благотворном и ныне всеми принятом… В октябре 1854 года Крестовоздвиженская община получила высочайшее соизволение, а в ноябре того же года она находилась уже на театре войны в полной деятельности. О мисс Найтингейл и о её «высокой души дамах» мы в первый раз услышали только в начале 1855 года», — писал великий хирург.

К сопровождавшей Пирогова группе представительниц Крестовоздвиженской общины присоединилась, несмотря на все попытки родных отговорить её, и Екатерина Бакунина.

Под вражеским огнём сёстры милосердия в Севастополе ухаживали за ранеными, доставляли им еду и меняли бельё, а также ассистировали во время хирургических операций.

«Тысячи пушечных ядер и бомб являли свою разрушительную силу над человеческим телом. Надлежало действовать без малейшего промедления, чтобы сохранить жизнь, которую уносило быстрое истечение крови. Страшное потрясение всей нервной системы в весьма многих случаях делало бесполезным, даже вредным, употребление хлороформа. На хирургических столах почти беспрерывно подавалась хирургическая помощь, при содействии сестёр. Большая танцевальная зала Благородного собрания… наполнялась сотнями людей, подвергшихся операциям, и… опять очищалась, чтобы дать место новым страдальцам», — описывал происходившее Николай Пирогов.

Николай Пирогов © Wikimedia Commons

Труд Екатерины Бакуниной великий хирург отмечал особо. Ещё недавно жившая в мире светских увеселений аристократка выполняла самые сложные задания из тех, которые возлагались на сестёр милосердия.

«Две сестры милосердия… готовили инструменты, бинты, корпию и воду. Одна из них, Бакунина, смотрела на окружающее совершенно спокойно, другая была несколько взволнована, но крепилась… Оператор нагибается над раненым и в два приёма обнажает кость, отделив мясо. Кровь потоком льётся из перевязанных артерий в медный таз, который подставила Бакунина; другой врач и фельдшер придавливают артерии, и кровь останавливается. Оператор быстро пилит кость», — описывал Пирогов рабочие будни представительницы аристократического рода.

Был случай, когда Бакунина не отходила от операционного стола около полутора суток, ассистируя при проведении порядка 50 ампутаций подряд.

В последние недели обороны Севастополя Екатерина Бакунина оказывала помощь раненым прямо в форте «Николаевская батарея». Однажды рядом с ней в операционной разорвалась бомба. Сестра милосердия лишь чудом не пострадала.

Бой на Малаховом кургане в Севастополе в 1855 году © Wikimedia Commons

8 сентября 1855 года французские войска ворвались на одну из важнейших позиций русских частей в Севастополе — Малахов курган. Из-за значительных потерь командование решило оставить южную часть города. Перейдя бухту по мосту из плотов, российские военные отошли на север города. Вместе с ранеными последней из сестёр милосердия Севастополь покидала Екатерина Бакунина.

Позднее поэт Фёдор Глинка посвятил ей такие строки:

И вот одна, пройдя тот путь кровавый,

Явилась к нам в венце Христовой славы

И, отгостив на огненном пиру,

Из мира бурь пришла на мир в столицу.

Приветим же Бакунину сестрицу

И милосердия приветим в ней сестру!

«Пример служения высшему делу»

Осенью 1855 года Николай Пирогов инициировал создание транспортно-эвакуационного отделения медсестёр для вывоза в Перекоп раненных в ходе боевых действий в Крыму. Возглавила его Екатерина Бакунина, ещё около года находившаяся в действующей армии. Затем именно ей — по солидарному решению Николая Пирогова и великой княгини Елены Павловны — было поручено возглавить Крестовоздвиженскую общину.

Через некоторое время у Бакуниной возникли противоречия с великой княгиней. Елена Павловна настаивала на том, чтобы развивать сестринское дело в России по европейским канонам. Бакунина же, посетив западные медицинские учреждения, не была удовлетворена увиденным. Ей не понравилось холодное, рассудочное отношение европейских сестёр милосердия к больным.

«Крестовоздвиженская община — произведение патриотического чувства, стремящегося участвовать в общем деле, испытывающего сильное сочувствие к стольким страданиям и готовность разделить общую опасность и труды», — подчёркивала она.

В 1860 году Бакунина прекратила работу в общине и уехала в Тверскую губернию, в своё имение Прямухино. В то время население уезда, составлявшее около 136 тыс. человек, обслуживал всего один врач. Из-за этого постоянно возникали эпидемии, в уезде была высокая смертность.

Бакунина за свой счёт открыла в имении больницу, содержала врача и лично вела приём больных. Крестьяне сначала отнеслись к её начинанию настороженно, но вскоре прониклись доверием к затее Бакуниной. Больница принимала по несколько тысяч пациентов в год.

В 1877 году началась новая Русско-турецкая война. Бакунину, которой к этому времени было уже 66 лет, пригласили принять участие в организации военной медицинской службы. Она стала руководителем деятельности всех медсестёр на Кавказском театре боевых действий и стойко вынесла все сложности военного времени, проявляя заботу и внимание по отношению к пациентам.

Умерла Екатерина Бакунина в 1894 году. Шедшие за её гробом крестьяне плакали. Похоронена она была в семейном склепе. В память о пионере сестринского дела именем Екатерины Бакуниной были названы улицы, медицинские и образовательные учреждения в различных городах России.

Захват Гривицкого редута под Плевной (1885) © Wikimedia Commons

«Екатерина Бакунина — особенный человек, одна из первых сестёр милосердия в России и мире, дворянка, которая не побоялась поехать в самое пекло Крымской войны, в Севастополь, чтобы спасать человеческие жизни», — отметила в беседе с RT хранитель музея Екатерины Бакуниной, педагог школы №26 города Севастополя Наталья Курдюкова.

По её словам, во время Крымской войны многие жители не выдерживали тягот существования в обороняющемся городе. Помимо вражеских снарядов, людей косили холера и тиф. Но Бакунина, не обращая внимания ни на что, выполняла свой долг.

В свою очередь, директор Благотворительного фонда имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной, священник Роман Манилов подчеркнул, что до Крымской войны в России не было такой профессии, как сестра милосердия. Соответственно, не существовало и никакой системы подготовки, которая позволила бы научить сестёр оказывать помощь больным и раненым.

«Хирург Николай Пирогов совершил настоящий гражданский подвиг, сумев успешно поставить тех, кто мог ранее выполнять функции сиделок, к операционным столам. И лидером в этом деле оказалась именно Бакунина. Фактически она — вместе с Пироговым — создала в современном виде профессию медсестры. Сейчас мы отмечаем профессиональный праздник медсестёр в день рождения англичанки Флоренс Найтингейл, участвовавшей в войне на стороне противника, позабыв собственных основателей сестринского дела, а это несправедливо», — считает собеседник RT.

По его словам, Бакунина сознательно посвятила свою жизнь служению страждущим.

«Её жизнь — это пример служения высшему делу. По всей России предстоит провести большую работу, чтобы достойно увековечить память Екатерины Бакуниной и остальных первых сестёр милосердия», — подытожил Манилов.

Обложка: Фото © Wikimedia Commons

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Источник: https://nstarikov.ru/primer-terpenija-i-neustannogo-truda-kak-ekaterina-bakunina-stala-pionerom-sestrinskogo-dela-v-rossii-118796