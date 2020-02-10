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Трамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для противодействия России

22:41. 10 февраля 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Трамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для противодействия России | Русская весна

США располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем «обычные» ракеты. Об этом сказал президент Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне перед губернаторами американских штатов в понедельник, 10 февраля

«У нас есть супербыстрые ракеты, причем их множество. Мы так и называем их — супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты», — сказал Трамп и пояснил, что такие ракеты нужны США «потому что у России есть нечто подобное».

Американский лидер заявил, что действия России и Китая фактически вынуждают Америку увеличивать расходы на свой ядерный арсенал.

При этом, по его словам, и Москва, и Пекин «хотят провести переговоры с нами, чтобы остановить это сумасшествие с тратами миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие»

«Но пока договоренности нет, единственный путь для нас — создавать самые мощные ядерные силы в мире. За последние три года мы серьезно их модернизировали», — резюмировал Трамп.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1581363716

Метки: Новости

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