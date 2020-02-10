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Россия без русских? Как исправить ситуацию. Алексей Орлов и Михаил Ять

14:52. 10 февраля 2020 149 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В начале 2020 года в своём послании президент РФ с болью в голосе озвучил, что народообразующее (русское) население нашей страны уменьшается.

Алексей Орлов и Михаил Ять

И предложил меры исправления этой ситуации…
Но если разбираться с этими мерами подробнее, мы поймём, что они не улучшат, а ухудшат ситуацию. И если всё оставить так как есть, то мы, русские и другие славянские народы, можем вымереть, как мамонты, всего лишь через несколько поколений…

Как же выбраться нашему Народу из этой смертельной ловушки и начать процветать?

Чтобы разобраться с этой темой подробней мы решили записать эту передачу…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_rrKtGufgDQ

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