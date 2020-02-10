Россия без русских? Как исправить ситуацию. Алексей Орлов и Михаил Ять
В начале 2020 года в своём послании президент РФ с болью в голосе озвучил, что народообразующее (русское) население нашей страны уменьшается.
Алексей Орлов и Михаил Ять
И предложил меры исправления этой ситуации…
Но если разбираться с этими мерами подробнее, мы поймём, что они не улучшат, а ухудшат ситуацию. И если всё оставить так как есть, то мы, русские и другие славянские народы, можем вымереть, как мамонты, всего лишь через несколько поколений…
Как же выбраться нашему Народу из этой смертельной ловушки и начать процветать?
Чтобы разобраться с этой темой подробней мы решили записать эту передачу…
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Смелый человек Алексей Орлов,…. или уж терять ему нечего…