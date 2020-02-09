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Делягин чётко объяснил что происходит, кто виноват и что делать.

09:22. 9 февраля 2020 319 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://zen.yandex.ru/media/tetyxe/deliagin-chetko-obiasnil-chto-proishodit-kto-vinovat-i-chto-delat-5e3f55f9f7fac352c522af07?&utm_campaign=dbr

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