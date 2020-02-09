Делягин чётко объяснил что происходит, кто виноват и что делать.

У Кремля пока нет чётко сформулированной позиции по идее ...Минэкономразвития сократить зарплаты."Говорить о чётко сформулированной позиции Кремля по предложению...теории - от деградации экономического образования (Делягин) до простого "непонимания" (Нечаев).Ну...
... процесс”? - А я разве не чётко сформулировал? - Нет, почему же. Вы... чётко сформулировали. - Повторяю, был период, когда ...” ему идей того же Хазина, Делягина, Дмитриевой и многих-многих других...
У Лёни Голубкова спросите. Он не хуже обьяснит