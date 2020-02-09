Берегите мужчин!

Издревле повелось считать женщин «слабым полом». Если иметь в виду их физическую силу, это правильно. Действительно, ни Власовых, ни Жаботинских среди женщин не сыскать… Но если поставить вопрос в демографическом плане, то есть все основания назвать «слабым полом», наоборот, мужчин.

Их «слабость» проявляется уже с самого рождения. Судите сами. В 1966 г. в нашей стране появилось на свет 2 млн 175 тысяч мальчиков, из них 63 тысячи не дожили до одного года. Это составит 29 на 1000 родившихся. В том же году родилось 2 млн 66 тысяч девочек, из них 48 тысяч не дожили до одного года, т.е. 23 на 1000 родившихся. 23 и 29 – различие существенное! А ведь младенец-мальчик не пьёт, не курит и пользуется всеми преимуществами, предоставляемыми советским здравоохранением, на равных правах с младенцами-девочками. Младенец-мальчик не может пожаловаться также на недостаточное внимание к себе матери, которая в равной мере щедро дарит ласку своему ребёнку, независимо от его пола.

В чём же причины повышенной смертности грудных младенцев-мальчиков? Очевидно, эти причины следует искать в большей биологической жизнестойкости женского организма, которая выработалась на протяжении сотен тысяч лет существования человека: ведь жизнь женщин более важна для сохранения вида, чем жизнь мужчин!

Ну, хорошо, с биологией спорить никто не станет. А как обстоит дело со смертностью взрослых мужчин по сравнению со взрослыми женщинами? И здесь, должны мы сказать, дело у мужчин обстоит неважно. Несколько месяцев назад ЦСУ СССР впервые опубликовало данные по смертности с группировкой по полу и возрасту. Из этих публикаций стало ясно, что уже в возрасте 15–19 лет у юношей коэффициент смертности в два раза выше, чем у девушек этих же лет. С возрастом это различие увеличивается, и у мужчин 25–29-летних коэффициент смертности в 2,5 раза выше, чем у женщин! В более старших возрастах разница сохраняется до преклонных лет – коэффициент смертности мужчин вдвое выше, чем у женщин тех же лет.

Может быть, это тоже биология? Нет, здесь уже действуют причины, над которыми мы имеем власть и на которые мы можем влиять.

Ещё 306 лет назад стало известно, что мальчиков рождается больше, чем девочек, на шесть процентов. Но, к сожалению, этот драгоценный перевес мужских рождений над женскими, перевес, могущий обеспечить равновесие полов, быстро расходуется за годы младенчества, детства и юности. Примерно к 20–24 годам численность юношей уже сравнивается с численностью девушек. А дальше начинается «женский перевес», он усиливается всё более. Так, по данным последней переписи, в возрасте 20–24 лет женщин было уже на 230 тысяч больше мужчин, а в возрасте 25–29 лет – на 350 тысяч. В последующих возрастах эта разница быстро и неуклонно увеличивается.

Подумать только, какие были бы огромные положительные последствия во всех областях нашей жизни, если бы взрослых мужчин было столько, сколько взрослых женщин!

Начнём с экономических. Ведь каждый человек является как бы аккумулятором народных средств, потраченных на его прокормление, воспитание и образование… Взрослый человек на протяжении рабочей жизни своими золотыми руками, строя дома и заводы, находясь за рулём трактора или стоя у станка, обеспечивает народ самым необходимым, этим самым как бы возвращая средства, потраченные на него в дорабочий период его жизни… И вот как раз на протяжении рабочего периода жизни мужской пол несёт потери в 2–2,5 раза более значительные, чем женщины. Нетрудно представить себе, какой урон это приносит народному хозяйству страны.

Велики также последствия повышенной мужской смертности и с точки зрения жизни семьи.

Муж, жена, дети – вот каков должен быть состав семьи. Если же в семье остаётся мать с детьми, то этим уже резко нарушается нормальное существование всех членов семьи. Только в оперетте вдова может быть весёлой. Обычно у вдов нет особенных причин веселиться. И уже не так много шансов выйти замуж второй раз и ввести в дом хотя бы отчима… «Мужчины делают всё для того, чтобы их не хватало», – говорит героиня одной старой пьесы. Эта «нехватка» мужчин весьма пагубно отражается на многих областях нашей жизни. Правда, распространённая песенка о том, что «на 10 девчонок по статистике 9 ребят», преувеличивает ситуацию, но одновременно и предвосхищает – когда этим девчатам и ребятам будет по 25–30–35 лет, соотношение числа мужчин и женщин будет приближаться к тому, о чём говорится в песне.

Таким образом, перевес мужской смертности над женской означает сотни тысяч «осколочных» семей, сотни тысяч женщин, теряющих все блага нормальной семейной жизни.

Некоторые могут подумать, что здесь решающее значение имеет война. Но это не так. Сейчас почти все мужчины в возрасте до 42 лет не принимали участия в военных действиях в годы Великой Отечественной войны. Между тем именно на возраст 30–40 лет приходится резкое превышение мужской смертности по сравнению с женской. Значит, дело не в войне и не в её последствиях. А дело в том, что по сравнению с женщинами мы гораздо меньше оказываем внимания охранe здоровья мужчин.

Взять хотя бы консультации. Женские у нас есть, а мужских нет! Почему? Убеждён, что необходимо покрыть всю страну густой сетью мужских консультаций. Каковы должны быть иx функции?

Во-первых, в них должна быть сосредоточена борьба по предупреждению несчастных случаев в микрорайоне. Ведь от несчастных случаев гибнут главным образом мужчины.

Во-вторых, в них должна проводиться антиалкогольная и антиникотиновая пропаганда. Алкоголизм – одна из важных причин повышенной мужской смертности. Борьба с алкоголизмом особенно важна ещё и потому, что с ростом доходов населения увеличивается потребление алкоголя. Так, например, за 7 лет, с 1960 по 1967 г., продажа алкогольных изделий возросла гораздо больше, чем численность населения. С таким положением мириться нельзя. Алкоголизм приносит большой урон нашей экономике, нашему обществу, вносит разлад в семью, увеличивая число разводов. Алкоголизм подрывает здоровье мужчин, увеличивая случаи отравления алкоголем, заболевания циррозом печени, нарушения нормальной сердечной деятельности. Надо вести активную борьбу с «зелёным змием» и начинать эту борьбу со школьной скамьи, чтобы на всю жизнь привить отвращение к злоупотреблению алкоголем.

Курение также наносит существенный урон мужскому организму. А между тем потребление табачных изделий также у нас очень быстро растёт. Особенно настораживает распространение курения среди подростков…

В предлагаемых нами мужских консультациях надо было бы также сосредоточить профилактику и лечение специфических мужских заболеваний, консультации по вопросам половой жизни и сексуальной патологии в частности. В них же следует осуществлять профессиональную консультацию, систематически наблюдая за соответствием между профессией мужчин и состоянием их здоровья. При этом, конечно, важно, чтобы эти консультации взяли на учёт мужчин рабочего возраста своего микрорайона и систематически вызывали бы их повестками в порядке, схожем с диспансерным наблюдением.

У нас подавляющая часть (точнее – четыре пятых) врачей – женщины. Следовательно, здоровье наших мужчин в руках наших женщин. Этот факт даёт нам основание рассчитывать на полное понимание важности проблемы сохранения жизни мужчин. Ведь если сберечь мужчин, то все девушки нашли бы спутников своей жизни и многим молодым людям их бы даже не хватило.

Обобщающим показателем уровня смертности является средняя продолжительность жизни. Для мужчин она в нашей стране равна 66 годам, а для женщин – 74 годам: разница в 8 лет! В самом деле, какая же «пропасть разрыва легла между нами»…

Если бы нам удалось сократить разрыв с 8 до 4 лет, то это имело бы огромные благоприятные последствия для жизни всего нашего народа.

Мы стоим перед бурным вторжением техники во все области нашей жизни. Уже, наверное, извлечена из земных недр та железная руда, из которой сварят сталь и в 1969 и в 1970 гг. сделают сотни тысяч автомобилей, за руль которых сядут главным образом мужчины. Каждое применение технических средств таит в себе некоторые опасности, которые должны быть нейтрализованы техникой безопасности. Технику безопасности мы должны поднять на более высокий уровень. Это поможет нам сберечь мужчин в самый ценный период их жизни.

Для женщин и детей наша революция сделала колоссально много, обеспечив их особенным вниманием и заботой, что привело к огромному снижению детской и женской смертности.

Продолжительность жизни мужчин тоже значительно возросла, но она могла бы увеличиться ещё более. Поэтому мы имеем все основания сказать: «Женщины, берегите мужчин, ведь они не менее прекрасная половина рода человеческого… Давайте добьёмся, чтобы у нас встречались не только прабабушки, но и прадедушки, являющиеся в настоящее время большой редкостью».

Борис Урланис,

доктор экономических наук

1968, № 30

Обложка: Фото Александр КАРЗАНОВ (в «ЛГ» с 1975 по 2007 год)

Источник: https://nstarikov.ru/beregite-muzhchin-112850