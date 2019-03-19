20 признаков СИЛЬНОГО мужчины

Женщина – река, мужчина – берега. Он должен оформить ее поле, придать ему форму. Своим полем он словно продлевает ее поле.Мужская природа – активно добиваться целей. Мужчина закаляется в трудностях и учится только на собственных ошибках. Это его стихия. Когда он находится в своей, мужской природе, его «прет» от трудностей. Вокруг него создается жесткое поле – и это поле невозможно пробить, оно становится максимально неуязвимым. Чем жестче закалка, тем жестче поле. Мужчины всегда чувствуют друг в друге степень умения сражаться и справляться с трудностями (и наработки этого опыта – за 3–5 секунд компания мужчин подсознательно выявляет лидера).Выбирайте сильных мужчинС каждым разом растет его сила, его уверенность, его «железо». Трудности – повод действовать, сносить все преграды, прокладывать себе дорогу, взбираться на свою вершину. Это великое Благо для сильных Духом.Женщина рядом с мужчиной чувствует себя тем безопаснее, чем больше он «прокачен» в этом направлении, т. к. мужское поле обрамляет женщину. Женщина – река, мужчина – берега. Он должен оформить ее поле, придать ему форму. Своим полем он словно продлевает ее поле.Если способы действовать в мире одинаковые и у мужчины, и у женщины (например, по женскому типу: с эмоционированием, жалобами, попытками сбежать, найти более легкий путь), если они одинаково справляются с трудностями (тоже по женскому типу), то в этой паре царит женская энергия. Как следствие, поле женщины не защищено настолько, чтобы она чувствовала себя в безопасности.Чем больше трудностей преодолевает мужчина, тем больше он способен оберегать свою женщину.Как определить сильного мужчину?1. Сильный мужчина старается не посвящать женщину в свои проблемы. Зачем? Он понимает, это зона его ответственности, и все решает сам.2. Ему нужна ваша вера. Он не выдержит долго рядом с женщиной, которая не верит в него и тем более отговаривает от его мечты. Есть вещи, которые он привык решать самостоятельно, ему не нужны советы (если честно, женщина в таких областях крайне редко компетентна), он сам знает, куда идти и как действовать. И если он решил, то ждет, что вы поддержите его в этом решении. Он хочет быть рядом с той, которая верит в него, что бы ни происходило. Вам придется или принять это, или даже не пытаться строить с ним отношения.3. У него есть цель – создать что-то важное – вполне конкретное. Он может действовать в масштабе города, страны или планеты.4. Скорость принятия решения – молниеносная.5. В экстремальных условиях у него включается азарт. Не пасует перед трудностями. Проблемы рассматривает как новые возможности.6. Привык к тому, что решает один раз – и не меняет своего решения.7. Ценит мужскую дружбу, в его окружении всегда есть те, к кому он может сорваться среди ночи, чтобы помочь.8. В его голове буквально встроен компьютер, который заранее просчитывает возможные комбинации.9. Он не говорит о промежуточных результатах и предпринятых действиях, только о конечном результате.10. Всегда выполняет обещания. Относится к ним серьезно.11. Не говорит о пустом. Тратит время с пользой и на то, что действительно важно.12. Не совершает поступков просто так.13. В женщине ему важен ум. Нереализованная в плане деятельности дама не получит в его глазах должного признания. Если она предпочтет быть домохозяйкой и при этом не будет развиваться, ему с ней станет скучно. Его женщина должна постоянно развиваться и самосовершенствоваться, чтобы говорить с ним на одном языке.14. Берет на себя ответственность. Рядом с ним можно полностью расслабиться – он решит все за тебя. Надежен во всех отношениях.15. Горд собой – действительно, ему есть чем гордиться.16. Уверен в себе. Его не смущают конфузы. Вам передается его уверенность, и то, что еще минуту назад казалось неудобным, оказывается естественным.17. Он априори считает самым лучшим все, что принадлежит ему. Поэтому не позволит вам одеваться хуже, чем жена его друга. Он обеспечит вас всем необходимым. Его позиция такова: «Разве я могу позволить, чтобы у моей жены или детей чего-то не было?»18. Его отличают холодная голова и трезвый рассудок.19. Не склонен проявлять эмоции.20. У него есть дело, которым он горит. И в этом он достиг определенных успехов.Из книги “Программа “Счастье”. 100 дней до мечты”, Инна Макаренко

Источник: http://2planeta.ru/news/20_priznakov_silnogo_muzhchiny/2019-03-19-73048