Не факт! Как царь Петр Выборг брал

Весной 1710 года Петр Первый отправился на захват крепости Выборг, которую шведы считали практически неприступной. Русский поход больше напоминал рискованную авантюру, ведь противник был силен и хорошо подготовлен к обороне. Задача усложнялась еще и аномальными морозами, когда птицы замерзали на лету. Ведущий Арарат Кещян разберется в тонкостях средневековой осады и расскажет о том, почему от взятия шведской крепости зависела судьба Санкт-Петербурга. Кроме того, он выяснит, как Петру Первому удалось добраться до Выборга быстрее шведов и какую роль сыграл русский флот в судьбе Прибалтики.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WQMx5x27Q9o