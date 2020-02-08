Главная » Видео, История, Мировоззрение

Не факт! Как царь Петр Выборг брал

18:16. 8 февраля 2020 138 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Весной 1710 года Петр Первый отправился на захват крепости Выборг, которую шведы считали практически неприступной. Русский поход больше напоминал рискованную авантюру, ведь противник был силен и хорошо подготовлен к обороне. Задача усложнялась еще и аномальными морозами, когда птицы замерзали на лету. Ведущий Арарат Кещян разберется в тонкостях средневековой осады и расскажет о том, почему от взятия шведской крепости зависела судьба Санкт-Петербурга. Кроме того, он выяснит, как Петру Первому удалось добраться до Выборга быстрее шведов и какую роль сыграл русский флот в судьбе Прибалтики.

Подробности на https://tvzvezda.ru
#История #Война #СанктПетербург

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WQMx5x27Q9o

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Невозможный Санкт-Петербург глазами европейца
...города, и возможно, факты, еще не известные...пределах нынешней российской столицы." Выборг – вроде такое русское...Петра Великого. После падения Новгорода как независимой единицы, московские цари...Петр 1, как утверждают, менее всего думал об эстетике. И где брали...
Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора
...бралось и тянуло по 40 человек. Это ж какой...глыба еще находится в Выборге в каменоломне: Чтобы... князя Александра Невского Петр I велел «по... еще до того как царь Александр Первый на свет...разных художников подтверждают этот факт! Какая может быть фальсификация?!...
Рассказывает маршал Язов
..., что Жуков брал не столько полководческим...Ленинградском фронте, овладел Выборгом, получил орден Ленина... был — это факт, но почему еще...по телевизору, как украинцы какую-то акцию ...: все стали царями, каждый заполучил личный...пошел, Василий Иванович Петров — он с...
Крутится вертится шар голубой. Часть I Ингерманландия
... чем вокруг самого факта существования Ингерманландии) необходимо...Хорн; 3. Наместник Выборга Арвид Классон Тениссон; ...приходят в недоумение», как и по какой причине, шведы ... Их даже не брали в шведскую армию...1685 года царей Иоана и Петра Алексеевичей Швдскому ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)