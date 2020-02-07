Алхимик Ивана Грозного “Лютый Волхв” Елисей Бомелий — от лекарства до яда

Автор: Александр Бражник

Смерть Ивана Грозного». Константин Маковский, 1888 год

В XVI веке железная хватка католической церкви ослабла и среди европейских правителей стало модно держать при дворе астрологов и гадателей, которые одновременно служили лекарями. По приказу хозяина они готовили не только лекарства, но и яды — весомый аргумент в борьбе за власть. Царь Иван Грозный следил за европейскими тенденциями и когда в Англию отправилось его посольство, то он приказал нанять такого «специалиста».

Лекарь из Англии

Из Англии посол Андрей Савин привез ученика медицинского отделения Кембриджского университета вестфальца Элизеуса Бомелиуса. Обучение студент не закончил, но открыл в Лондоне аптеку. Через несколько лет Бомелиуса арестовали за колдовство и чернокнижничество, но высокие покровители помогли ему избежать смертной казни.

Средневековая аптека

В это время лекарь попал во внимание послов царя Ивана и согласился на работу в далекой Московии. Великий князь Иван IV Васильевич, который станет первым русским царем, был человеком набожным, что не мешало ему увлекаться мистикой и астрологией. Это и сблизило царя с Бомелиусом.

Царский лекарь и отравитель

В России Элизеус Бомелиус взял имя Елисей Бомелий. Во время пира шут Осипов Гвоздев острой шуткой разозлил Ивана Васильевича. В гневе царь плеснул ему в лицо горячую похлебку и ударил шутника ножом. Бомелий смог остановить кровотечение и выходил раненого шута. Лекарь быстро вошел в доверие к царю и давал ему для бодрости и энергии специальные составы, которые сам и готовил. Однако вестфалец составлял не только лекарственные составы, но и яды.

По приказу Ивана Васильевича Бомелий отравил воеводу стрельцов Федора Мясоедова, строптивую вторую жену царя Марию Темрюковну и князя Прозоровского. Он составил для Ивана Васильевича зелье, оберегающее не только от ядов, но и от сглаза, которого суеверный царь очень боялся. Привлекло Грозного и умение Бомелия варить яд, убивающий в определенный день и час. В его арсеналы были отвары, которые лишали жертву рассудка.

«Лютый волхв»

Сколько людей приняли яды, приготовленные лекарем, неизвестно. При дворе иностранца ненавидели и за глаза называли «лютым волхвом». Он мог уговорить царя устранить высокородного князя или бывшего высокопоставленного опричника. На Бомелия Ивану Грозному приходили многочисленные доносы, в которых колдуна обвиняли в связях с иностранными королями и врагами Московии. В 1570 году в Псковской летописи записали:

«Прислаша Немцы к Иоанну Немчина, лютого Волхва, нарицаемого Елисея, и бысть ему любим в приближении и наложи на Царя страхование... и отвел Царя от веры; на Русских людей возложил царю свирепство, а к Немцам на любовь…».

Иван Грозный

Та же летопись писала, что Бомелий принимал заказы от литвинских послов и устранял первых московских людей. За свои «труды» он получал огромные богатства, которые отправлял в родной город Везель. Когда против лекаря выступил старец Корнилий из Псково-Печерского монастыря, то разгневанный царь насмерть забил его посохом.

Царский советник и неожиданная опала

Кроме медицины и приготовления зелья Елисей увлекался астрологией. За звездным небом он наблюдал с колокольни кремлевской церкви Иоанна Лествичника, а москвичи крестились и говорили, что Елесейка опять ворожит. В ночных наблюдениях лекаря сопровождал и царь, который много времени посвящал чтению трактатов по астрологии.

Иван Грозный так доверял своему лекарю, что начал советоваться с ним в государственных делах. По мнению историков царь держал совет с Бомелием по сватовству к королеве Елизавете Английской и при назначении московским правителем татарина Симеона Бекбулатовича. В один из вечеров Иван Грозный приказал Елисею предсказать будущее его рода. Тот наворожил, что после смерти царя власть Рюриковичей прекратиться и в страну придет большая смута. Грозный пришел в ярость и ударил лекаря кубком по голове.

«Опричники».Николай Неврев, 1888 год

Пролежав трое суток без сознания, Елисей очнулся и решил, что пора бежать домой, благо денег в Московии он заработал много. По дороге в Псков Бомелия задержали царские слуги и доставили его в Москву. «Лютого волхва» обвинили в покушении на жизнь царя и отправили на дыбу. По легенде Иван Васильевич поджарил своего любимчика над костром и лично вертел ручкой вертела.

Когда археологи вскрыли могилу Ивана Васильевича Грозного в Архангельском соборе, то останки царя направили НИИ Судебной медицины Минздрава СССР. Оказалось, что содержание ртути в костях в шесть раз выше нормы.

Московский правитель болел сифилисом и ревматизмом, а в те времена такие хвори лечили, глотанием ртути. Бомелий поступал также и поил Ивана Васильевича ядовитым жидким металлом.

Гадатели и последний день царя Ивана

После казни английского лекаря Иван Грозный продолжил обращаться к астрологам и разным волхвам. В конце жизни он практически отошел от государственных дел и все свободное время посвящал астрологии и игре в шахматы. Английский дипломат при московском дворе Джером Горсей писал:

«Царь в гневе, не зная, на что решиться, приказал доставить с Севера немедленно множество кудесников и колдуний, привести их из того места, где их больше всего, между Холмогорами и Лапландией. Шестьдесят из них было доставлено в Москву, размещены под стражей. Ежедневно им приносили пищу и ежедневно их посещал царский любимец Богдан Бельский, который был единственным, кому царь доверял узнавать и доносить ему их ворожбу или предсказания о том, о чем он хотел знать."

В Средневековье Лапландию называли «страной ведьм»

Волхвы сидели под замком, а посещать их разрешалось только царскому любимцу и советнику Богдану Бельскому. Горсей утверждает, что гадатели предсказали Ивану скорую смерть, которая придется на 18 марта. В этот день 1584 года царь проснулся бодрым и послал Бельского передать чародеям: «…царь велит зарыть их или сжечь живьем за их ложные предсказания». Одна из ведьм ответила, что день еще не закончился.

После горячей ванны в семь часов вечера Грозный сел играть в шахматы и на глазах приближенных людей: «…вдруг ослабел и повалился навзничь. Произошло большое замешательство и крик… Тем временем царя охватил приступ удушья, и он окоченел». Предсказание сбылось. Впереди Россию ждало падение династии Рюриковичей и великая Смута.

Источник: https://moiarussia.ru/alhimik-ivana-groznogo-ot-lekarstva-do-yada/