1,5 часа по сцене бегают голые люди, латыши не поняли, — Паулс о спектакле Серебренникова (ФОТО)

Как бы кто-то ни ругал СССР, и в то время можно было жить, творить, было настоящее искусство.

Сейчас — тоже есть разное, заявил латвийский композитор Раймонд Паулс и рассказал о спектакле Кирилла Серебренникова, где полтора часа по сцене бегают голые люди, и который, по словам маэстро, латыши отсидели, но не поняли зачем.

О беседе с одним из самых известных латвийцев рассказал на своей странице в соцсети продюсер, автор книг для детей и взрослых, журналист Андрей Сорокин.

«А я ему говорю: “Раймонд, а как вы раньше жили? Как же этот проклятый Советский Союз позволял вам играть прекрасную музыку?”.

А он отвечает: “Нормально жили. Ничего проклятого сказать не могу. Жили, творили, играли, выпивали — всякое было. Но было творчество и искусство настоящее”. “А сейчас?” — спрашиваю. “И сейчас, — говорит, — тоже есть разное.

Вон, например, к нам привезли спектакль, запрещенный в России, спектакль Серебренникова (постановка Outside, — прим. РВ), на прошлой неделе…” “И что?” — спрашиваю. “И ничего, — отвечает он. — Полтора часа на сцене бегают голые мужчины и женщины. Полтора часа. М-да”.

Он вздыхает и опускает голову: “Голые, полтора часа. Латыши просидели весь спектакль. И не поняли зачем”. Он опять вздыхает и повторяет, покачав головой: “Полтора часа”», — рассказал о беседе с Паулсом Сорокин.

Постановка «Outside» рассказывает о несостоявшемся знакомстве самого Серебренникова и китайского фотографа Рэна Ханга. Ханг снимал в жанре ню, часто сидел в тюрьме, он покончил с собой за два дня до встречи с российским режиссёром и разговора о совместном проекте.

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