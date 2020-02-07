Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Творчество

1,5 часа по сцене бегают голые люди, латыши не поняли, — Паулс о спектакле Серебренникова (ФОТО)

09:30. 7 февраля 2020 204 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
1,5 часа по сцене бегают голые люди, латыши не поняли, — Паулс о спектакле Серебренникова (ФОТО) | Русская весна

Как бы кто-то ни ругал СССР, и в то время можно было жить, творить, было настоящее искусство.

Сейчас — тоже есть разное, заявил латвийский композитор Раймонд Паулс и рассказал о спектакле Кирилла Серебренникова, где полтора часа по сцене бегают голые люди, и который, по словам маэстро, латыши отсидели, но не поняли зачем.

О беседе с одним из самых известных латвийцев рассказал на своей странице в соцсети продюсер, автор книг для детей и взрослых, журналист Андрей Сорокин.

«А я ему говорю: “Раймонд, а как вы раньше жили? Как же этот проклятый Советский Союз позволял вам играть прекрасную музыку?”.

А он отвечает: “Нормально жили. Ничего проклятого сказать не могу. Жили, творили, играли, выпивали — всякое было. Но было творчество и искусство настоящее”. “А сейчас?” — спрашиваю. “И сейчас, — говорит, — тоже есть разное.

Вон, например, к нам привезли спектакль, запрещенный в России, спектакль Серебренникова (постановка Outside, — прим. РВ), на прошлой неделе…” “И что?” — спрашиваю. “И ничего, — отвечает он. — Полтора часа на сцене бегают голые мужчины и женщины. Полтора часа. М-да”.

Он вздыхает и опускает голову: “Голые, полтора часа. Латыши просидели весь спектакль. И не поняли зачем”. Он опять вздыхает и повторяет, покачав головой: “Полтора часа”», — рассказал о беседе с Паулсом Сорокин.

Постановка «Outside» рассказывает о несостоявшемся знакомстве самого Серебренникова и китайского фотографа Рэна Ханга. Ханг снимал в жанре ню, часто сидел в тюрьме, он покончил с собой за два дня до встречи с российским режиссёром и разговора о совместном проекте.

Читайте также: «Своих не бросаем»: Washington Post поставила Россию в пример американским властям (ВИДЕО)

1,5 часа по сцене бегают голые люди, латыши не поняли, — Паулс о спектакле Серебренникова (ФОТО) | Русская весна
1,5 часа по сцене бегают голые люди, латыши не поняли, — Паулс о спектакле Серебренникова (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1581057025

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Глава 10. Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей...)
...обладатель рубашки оказывается голым. Примерка таких рубашек...совпадать, иначе придётся бегать в магазин постоянно....Земли перестраивают свои часы на НОВЫЙ ТАКТ..., позиционируя со сцены или арены что...нового общественного сознания людей по территории Юго-Восточной...
Сводки от Ополчения Новороссии на 8 марта 2015
... в течение последних часов по-прежнему продолжали нарушать... волшебным образом. Люди охотно разговаривают, без...жечь танки, а пока бегайте по утрам и саморазвивайтесь», ...также вышли на сцену в более привычной...Харькова, говорят за Голой Долиной (20км перед...
Афоризмотерапия. Свобода "от" (отреагирование негатива)
... может передать на сцене только трагедия. Мир...дерзостной девчонкой, что бегала по проволоке тонкой В ...Это только мгновенья На часах мирозданья. Невозможно веками... смерти коготь. Ах, люди, люди, столько дел! Корпеть ... хоть пустынно и голо оно. Не застраивай...
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
... бегите от него. Он опасен. Самые вредные люди в...– и вознесёшься над сценой. Сюй Сюэмо,1522-... человеческой тоски по далёкому, загадочному, по жизни, овеянной.... Юрий Паркаев, «Звёздный час»; а.«Поэзия» №43...И внятен клёкот прутьев голых невидимой за мглою рощи...
Мы бежали по горящему мосту
...— это было похоже на бег по горящему мосту, который рушится ...четверых людей в масках и с автоматами, и вспоминал сцену ... если учесть количество «горячих голов» на душу севастопольского населения....день... Ситуация менялась каждый час, а иногда и минуту,...
О реальном ВВП Евросоюза и США
...Возможно и рассматривает, это час, но остальное время уходит ...бокал парного молока, а людям деньги.– Сколько денег?... нас ждёт финальная сцена с голыми задницами.Коллапс мировой экономики...на Карибах будут бегать по улицам с голыми задницами. Карибская офшорная...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)