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Занять место России: США нацелились на страны СНГ от Белоруссии до Средней Азии (ВИДЕО)

05:30. 5 февраля 2020 209 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Занять место России: США нацелились на страны СНГ от Белоруссии до Средней Азии (ВИДЕО) | Русская весна

На Украине администрация Трампа дала зелёный свет продажам летального оружия украинской армии — на что не соглашалась даже администрация Обамы. И это вопреки тому, что сам президент выразил сомнения, стоит ли поддержка Киева американских инвестиций. Об этом пишет нью-йоркское издание Foreign Policy («Внешняя политика».

Издание отмечает, что «в отношении Белоруссии администрация предпринимала тихие и осторожные усилия на протяжении долгих лет в попытках нормализовать отношения со страной, которая управляется властным президентом Александром Лукашенко, пытаясь нормализовать дипломатические связи с Минском и пытаясь вывести его из российской орбиты».

«Но допустила необычный дипломатический промах, рассматривая добавление Белоруссии в список стран, которые сталкиваются с американскими визовыми ограничениями», — говорится в статье.

Издание ссылается на слова бывшего американского посла в Грузии и Казахстане Уильяма Кортни, который сказал, что «поскольку администрацию Трампа критиковали за слишком дружелюбную политику в отношении России, Помпео важно показать, что существуют евразийская, а не просто российская политика».

«Ключевое в этом — поддержка украинских реформ, — уверен политик. — Это ещё не стало моделью, но все в регионе смотрят, удадутся ли они. Если да, то Украина может стать колыбелью бывшего советского пространства».

Мнение экспертов

Журналист Дмитрий Галкин в эфире «60 минут» на канале «Россия 1» отметил, что «есть открытая американская стратегия и никто не скрывает, что она направлена на то, чтобы не дать России сохранить влияние на постсоветском пространстве и не дать там Китаю сформировать собственную сферу влияния».

«Это открытая стратегия. Другой вопрос, что Трамп всю американскую внешнеполитическую стратегию развалил и свёл к пиар-акциям», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что «мы имеем дело с пиар-акцией, которая направлена на то, чтобы создать образ Трампа как такого „важного борца с российским и китайским влиянием“, как политика, способного противостоять России и Китаю и пытающегося российских союзников и потенциальных китайских союзников включить в американскую сферу».

По его словам, Трампу важно показать «и белорусской, и казахстанской политической элите, что России и Китаю есть альтернатива, и что США готовы эту альтернативу предоставить».

«Правда, это не значит, что за этим последуют какие-то конкретные шаги. Но это демонстративный жест», — добавил Галкин.

Его коллега по цеху — Максим Юсин, международный обозреватель газеты «Коммерсант», также прокомментировал действия США на постсоветском пространстве.

«Вы правильно сказали: „Американцы хотят показать, что есть альтернатива“, но мы-то смотрим вглубь.

Мы понимаем, что альтернативы нет, потому что американцы уже не знают, что с Афганистаном делать, как им оттуда безболезненно уйти и как они в условном Узбекистане будут продвигать свои интересы?» — отметил он.

С одной стороны, как сказал эксперт программы «60 минут», стоит Россия, с другой — Китай, а с третьей — Афганистан, который будет также продвигать свои интересы.

«Мы на этот блеф не купимся, — подчеркнул он.

— Более того — жители Центральной Азии прекрасно понимают, что американцы хороши до поры до времени. Можно заигрывать там, сидеть на разных стульях, но когда, если не дай Бог, запахнет жареным, как в Таджикистане запахло, как в Киргизии запахло!..

Только Россия может взять на себя ответственность, смелость и иметь для этого возможности подавить каких-то там возможных джихадистов, восстановить власть законного президента, свергнутого экстремистами. Только Россия — больше это не сделает никто. Ни Китай, при всём уважении, ни тем более Соединённые Штаты».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1580734436

Метки: Новости

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