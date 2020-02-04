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Тайна острова Бойсто

11:35. 4 февраля 2020 279 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Америка и Россия делят украинский пирог 02.09.2014 г.

…Жаркое лето1989-го года, комитет по архитектуре и строительству Верховного Совета РСФСР, третий час совещания команды советников Бориса Ельцина… накурено, душно, кофе кончилось. Я обсуждаю со Львом Сухановым возможные политические маневры его шефа для будущего материала в газету ЦК КПСС «Социалистическая индустрия» и между делом спрашиваю, кивнув в сторону худощавого интеллигентного вида парня в углу: «Что за тип?»

— Это мой друг Томас Грэхем! – быстро отвечает Валентина Ланцева, пресс-секретарь ЕБН.

-Ты, наверное, из ЦРУ, Том? – дружелюбно спрашиваю я.

— А почему ты так думаешь? — отвечает он вопросом на вопрос.

— Сидишь, молчишь, да еще нерусский.

-Нет, Владимир, я заместитель Джека Мэтлока(посла США – В.П.) по информации, — спокойно отвечает Том.

Вот так я познакомился с видным американским политологом, специалистом по России Томасом Грэхемом, или как его сегодня именуют российские СМИ, Грэмом.

В международном отделе редакции «Социндуски» со знанием дела уточнили, что Томас действительно не из ЦРУ, а из АНБ.

Он довольно часто появлялся там, где собирались тогдашние демократы-рыночники, после распада СССР много ездил по России. А через некоторое время в прессе появилась информация, что Грэма(Грэхема) побили неизвестные лица где-то под Иркутском. Ну, понятное дело, он обиделся, уехал в свою Америку и написал там книгу под названием «Мир без России».

Книжка получилась самая обычная: Россия в понижающем тренде, как все империи, надо привыкать жить без нее. А что вы хотите от американского шпиона из АНБ, аналитика, а не костолома, которому русские варвары набили морду на сибирском морозе?

На книжку Грэхема(тогда его звали именно так) откликнулся академик Евгений Примаков, написав ответку: «Мир без России?»

И Грэм(бывший Грэхем), и Примаков вскоре достигли доступных для них карьерных высот. Грэм стал специальным помощником Президента США по России и старшим консультантом(опять же по России) при Совете национальной безопасности. А Примаков – руководителем Службы внешней разведки, а затем – Премьер-министром РФ.

И вот спустя много лет они вновь скрестили интеллектуальные шпаги. Том Грэм возглавил тайную группу «Бойсто»(Boisto Group) американских шпионов, то бишь профессоров, встретившихся на днях на финском острове Бойсто (архипелаг Руотсинпюхтяя к востоку от Хельсинки) с российскими коллегами. Причем это была уже вторая встреча.

Вгляните на составы групп:

Участники от США:

Томас Грэм Сопредседатель «группы Бойсто» управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates; Бывший специальный помощник президента США и старший консультант по России при Совете национальной безопасности (2004-2007).

Эндрю Вайс — сопредседатель группы Boisto; вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги; бывший директор по России, Украины и Евразии в штате при Совете национальной безопасности (1998-2001).

Диана Арсенян — Вице президент и директор Международной программы по России Корпорации Карнеги в Нью-Йорке.

Райан Менон и Бернард Спитцер профессора политологии школы Колина Пауэлла при Городском колледже Нью-Йорка / Городском университете Нью-Йорка.

Роберт Нурик — Старший сотрудник Атлантического совета.

Джек Снайдер(автор весьма известных книг и статей по историиУкраины) и Рене Белфер — профессора международных отношений кафедры политологии Колумбийского университета.

Участники от России:

Александр Дынкин российский экономист, академик Российской академии наук (2006), директор ИМЭМО РАН (с 2006 года), академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН (с 2010), председатель научного совета, член попечительского совета Российского совета по международным делам (с 2011); советник премьер-министра России.

Алексей Арбатов — политолог. Действительный член Российской академии наук (с 2011 года). Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН; заместитель председателя Комитета по обороне Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (1995-2003).

Вячеслав Трубников — Герой России (1999), российский государственный деятель, генерал армии, директор Службы внешней разведки России (1996—2000), первый заместитель министра иностранных дел России (2000—2004), Чрезвычайный и полномочный посол России в Индии (2004—2009).

Виктор Кременюк -Заместитель директора Института США и Канады РАН.

Артем Мальгин — проректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Федор Войтоловский — политолог, эксперт по внешней политике США и международным отношениям, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

Андрей Рябов — политолог. Член-корреспондент Международной академии информатизации, член Российской ассоциации политической науки. Главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения».

Евгений Примаков лично в переговорах не участвует, но они организованы, как считает ряд экспертов, по его инициативе и благодаря его международным связям.

Симптоматично, что 15 августа Владимир Путин встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Сочи, и они договорились координировать усилия для прекращения конфликта нам Украине. Затем финский президент посетил в Киеве Петра Порошенко. То есть нельзя сказать, что Украину даже не поставили в известность о том, что будут решать ее судьбу без ее участия. Сергей Лавров, кстати, посетил Финляндию еще в июне, и договорился о формате и месте будущих переговоров между российскими и американскими «профессорами».

Для понимания ситуации полезно иметь в виду, что в 2007 г. была создана и начала действовать под патронажем Владимира Путина рабочая группа «Россия — США. Взгляд в будущее». Её возглавили, соответственно, Евгений Примаков и Генри Киссинджер. То есть те люди, которые по взаимному согласованию, выступили непосредственными организаторами встречи в сосновом бору на живописном финском острове.

Еще более полезно знать, что старина Киссинджер – протеже и верный слуга клана Рокфеллеров, получивший в прошлом году из рук Владимира Путина диплом Почетного доктора Дипломатической академии.

А что с российской стороны? ИМЭМО – институт не простой. Его возглавляли в разное время такие политические монстры, как Евгений Примаков и Александр Яковлев. В нем служили в советское время Гай Берджесс и Дональд Маклин – советские разведчики, соратники знаменитого Кима Филби, перебежчики из британской разведки MI-6.

Фонд Карнеги находится сейчас на весьма пацифистских позициях, критикуя администрацию Обамы с левых позиций. Из Московского офиса Центра Карнеги, спонсируемого фондом, недавно ушли наиболее последовательные критики Кремля, включая бывшую комсомолку Лилию Шевцову.

Повестка дня в сосновом бору была следующей:

1. О прекращении огня и о контроле со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)2. Формирование и развертывание миротворческой миссии ООН в соответствии с главой 7 Устава ООН

3. Снятие регулярных российских и украинских армейских подразделений и отвод их на согласованное расстоянии от зоны конфликта


4. Полный вывод участников Национальной гвардии Украины с территории Донбаса

5. Создание эффективного пограничного контроля и контроля за незаконным трансграничным транзитом военного имущества, техники и живой силы.

6. Согласование лимитов на концентрацию вооруженных сил в непосредственной близости российско-украинской границы

7. Меры укрепления доверия под эгидой ОБСЕ

8. Контроль и демилитаризация незаконных вооруженных формирований с обеих сторон под эгидой ОБСЕ

9. Формирование новых правоохранительных подразделений в зоне конфликта

Гуманитарные и правовые вопросы

10. Возвращение беженцев и гуманитарная помощь для них и иных перемещенных лиц.


11. Возмещение убытков собственникам и восстановление жилой и коммерческой недвижимости


12. Расследование преступлений, совершенных во время кризиса обеими сторонами


13. Амнистия комбатантов, не участвующих в военных преступлениях во время боевых действий

Экономические отношения

14. Сохранение русско-украинских экономических отношений, в том числе оборонно-промышленного сотрудничества в связи с осуществлением глубокой и всеобъемлющей зоны о свободной торговле «ЕС-Украина» и других механизмов

15. Подъем инфраструктуры связанной с энергетикой и газотранспортными сетями (труба)

16. Международные меры против незаконного выкачивания газа из транзитных потоков.

17. Взаимные гарантии текущим статусам трудовых мигрантов

Социальные и культурные аспекты

18. Защита статуса русского языка и сохранение традиционных культурных связей между Россией и Украиной

19. Беспрепятственный доступ людей к СМИ и телевидению, в том числе и к российским средствам массовой информации.

Крым

20. Обсуждение урегулирования правовых вопросов, относящихся к статусу Крыма

21. Гарантия бесперебойных энергетических поставок в Крым а также поставок водоснабжения на полуостров.

22. Защита прав национальных меньшинств в Крыму.

23. Обсуждение доступа украинских компаний к разработке шельфовых запасов нефти и газа.

Международный статус Украины

24. Подтверждение и гарантии взаимного уважения к внеблоковому статусу Украины.

Вполне понятно внимание, которое группа профессоров уделила вопросам традиционного сотрудничества между украинским и российским ВПК. Это важнейший фактор, сближающий обе стороны конфликта.

Стоит обратить внимание на пункт 17. Не означает ли он, что у России есть план принудительного отправления всех украинских гастарбайтеров ( а их примерно три миллиона) на родину? То есть гарантированный майдан-3. По оценкам Всемирного банка миграционный поток из Украину в Россию уступает только лишь потоку из Мексики в США.

Интересен также пунктик, где говорится о допуске украинских компаний к разработке шельфовых месторождений. Получается довольно мощное сочетание кнута и пряника, которое в принципе должно произвести впечатление на разумных людей.

Безусловно, когда речь идет о разработке крымского шельфа, то имеются в виду американские(рокфеллеровская «Шеврон») и европейские (ротшильдовская «Шелл») компании. На приставной стульчик в принципе можно усадить и какую-то незалежную нефтегазовую фирмочку. В сущности весь торг сводится к тому – за какую цену Киев готов смягчить свою риторику по поводу Крыма.

В украинском экспертном сообществе уже горько шутят, что самым первым пунктом в этой повестке дня должно стоять «Не допускать украинцев к обсуждению будущего их страны». И этот пункт блестяще выполнен!

Судя по тому, что англоязычный вариант «24 шагов» к урегулированию украинского конфликта появился и в американском издании, то это означает, что на самом высоком международном уровне договорились решать судьбу Украины без ее участия.

Но это уже проблемы самих украинцев.

Будет ли реализован план Путина-Киссинджера, как уже называют программу 24-х шагов? На самом деле это лишь грубая канва гипотетического замирения с нарисованными на ней «няшками и бяками». Не исключено, что когда армия Новороссии войдет в Харьков, то несгораемый мэр «Гепа» Кернес положит( от имени и по поручению великих держав) на стол шоколадному президенту гораздо более горькую конфету.

P.S. Вангую, что в скором времени Том Грэм станет вновь Томасом Грэхемом и напишет увлекательную книженцию под интригующим названием «Мир без Украины». А академик Евгений Примаков(по просьбе Генри Киссинджера) напишет к ней предисловие. Но на Украину Томасу ехать не стоит. Не ровен час повторится иркутский «инцидент».

 

Владимир Прохватилов, 


Президент Фонда реальной политики(Realpolitik), 


эксперт Академии военных наук

 

Источник: https://nvdaily.ru/info/32467.html

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