Лекция в ГК «Астрал» 27.04.2019

Тема моих довольно многих выступлений “Будущее через 50 лет” возникла на почве двух фраз. Одну из них произнёс Уинстон Леонард Рэндолф-Хенрич Спенсёр-Чёрчилль более известный просто как Черчилль. Потому что он известней всех остальных членов этого рода вместе взятых. Даже если учесть, что в роду Чёрчилль был великий полководец, заслуживший во время войны за испанское наследство титул герцога Мальборо. И уважали его до такой степени, что когда он умер, пережив всех своих сыновей, а у сыновей в свою очередь своих сыновей не оказалось, то решили передать титул герцога Мальборо некоему представителю рода Спенсёр женатому на старшей дочке Чёрчелля. И поэтому в дальнейшем все представители этого рода носили двойную фамилию Спенсёр-Чёрчилль. Но в быту их всё таки называют просто Чёрчилль, поскольку Спенсеров гораздо больше. Кстати покойная леди Диана тоже из семьи Спенсер, но из другой её ветви. Так вот, как бы то ни было именно Уинстон, названный как раз в честь первого герцога Мальборо, возглавлял правительство Соединённого Королевства с конца мая 1940 года и до июля 1945 года. То есть руководил страной именно в разгар войны. Ну а кроме того прославился, как мастер политического афоризма. Так вот, в данном случае, когда выбиралось название для одной из основных вообще тем моих выступлений я вспомнил его фразу “политик должен уметь предсказать, что случится через неделю, через месяц, через год — а потом убедительно объяснить, почему не случилось”.

Ну а другой человек, чьи слова повлияли на выбор этого названия жил так давно, что ни отчество ни фамилия не сохранились. Известно только, что он совершил хадж, то есть ритуальное паломничество в Мекку. Поэтому нам он известен, как Ходжа Насреддин. Так вот этот самый Ходжа однажды подрядился обучить чтению Корана осла из конюшни иранского шаха. Понятно, что ослы поддаются обучению с большим трудом. Поэтому срок контракта был соответствующий – 20 лет. При чём в течении этих 20 лет и ученик и учитель обеспечивались а казённый счёт всем необходимым. Но соответственно и Ходжа отвечал за успех головой, в буквальном смысле слова. То есть, если бы ему не удалось выполнить обещание его бы казнили. Естественно после заключения контракта кто-то из друзей поинтересовался “Слушай. Неужели ты не понимаешь, что осла хоть за 20 лет, хоть 30 всё равно чтению не выучить”. На что Ходжа ответил “Двадцать лет срок большой. Кто-нибудь из нас умрёт. Или я, или шах, или ишак”…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/lekcziya-v-gk-astral-27-04-2019/