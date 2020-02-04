Главная » Мировоззрение, Политика, Творчество

Лекция в ГК «Астрал» 27.04.2019

10:22. 4 февраля 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Тема моих довольно многих выступлений “Будущее через 50 лет” возникла на почве двух фраз. Одну из них произнёс Уинстон Леонард Рэндолф-Хенрич Спенсёр-Чёрчилль более известный просто как Черчилль. Потому что он известней всех остальных членов этого рода вместе взятых. Даже если учесть, что в роду Чёрчилль был великий полководец, заслуживший во время войны за испанское наследство титул герцога Мальборо. И уважали его до такой степени, что когда он умер, пережив всех своих сыновей, а у сыновей в свою очередь своих сыновей не оказалось, то решили передать титул герцога Мальборо некоему представителю рода Спенсёр женатому на старшей дочке Чёрчелля. И поэтому в дальнейшем все представители этого рода носили двойную фамилию Спенсёр-Чёрчилль. Но в быту их всё таки называют просто Чёрчилль, поскольку Спенсеров гораздо больше. Кстати покойная леди Диана тоже из семьи Спенсер, но из другой её ветви. Так вот, как бы то ни было именно Уинстон, названный как раз в честь первого герцога Мальборо, возглавлял правительство Соединённого Королевства с конца мая 1940 года и до июля 1945 года. То есть руководил страной именно в разгар войны. Ну а кроме того прославился, как мастер политического афоризма. Так вот, в данном случае, когда выбиралось название для одной из основных вообще тем моих выступлений я вспомнил его фразу “политик должен уметь предсказать, что случится через неделю, через месяц, через год — а потом убедительно объяснить, почему не случилось”.

Ну а другой человек, чьи слова повлияли на выбор этого названия жил так давно, что ни отчество ни фамилия не сохранились. Известно только, что он совершил хадж, то есть ритуальное паломничество в Мекку. Поэтому нам он известен, как Ходжа Насреддин. Так вот этот самый Ходжа однажды подрядился обучить чтению Корана осла из конюшни иранского шаха. Понятно, что ослы поддаются обучению с большим трудом. Поэтому срок контракта был соответствующий – 20 лет. При чём в течении этих 20 лет и ученик и учитель обеспечивались а казённый счёт всем необходимым. Но соответственно и Ходжа отвечал за успех головой, в буквальном смысле слова. То есть, если бы ему не удалось выполнить обещание его бы казнили. Естественно после заключения контракта кто-то из друзей поинтересовался “Слушай. Неужели ты не понимаешь, что осла хоть за 20 лет, хоть 30 всё равно чтению не выучить”. На что Ходжа ответил “Двадцать лет срок большой. Кто-нибудь из нас умрёт. Или я, или шах, или ишак”…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/lekcziya-v-gk-astral-27-04-2019/

Метки: будущее через 50 лет, видео блог, лекция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Миф о ЗОЛОТОМ ВЕКЕ в русской масонской литературе XVIII столетия
...к совершенному злу”, – говорил в лекциях духовный вождь русского масонства профессор... русских масонов всегда носила имя Астреи, древнегреческой богини справедливости, управлявшей ...эсхатология, ожидающая явления златого века Астреи именно в будущем, после ...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...своих знаниях, управляясь с астро-гео-физическими приборами своего времени... томе своего монументального труда «Лекции по истории Древней Церкви» ...нивяника. Можно любые астры. Нивяник – семейства астровых. Астра – звезда. Астраастрал – мироздание. Римская,...
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ЭНЕРГИЯМИ НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ.
... станете сразу видеть часть астрала у первого попавшегося на ...не подчинены никому в иерархии астрала Земли, но видимо, ... людей, абсолютов, управляющих слоями астрала - мирами, и ещё многое... – если данный инструктор читал лекцию, на которой был спрашивающий,...
Для чего нужен сон
..., о которых рассказывается в лекции, а часть за переработку ...иным причинам попадает на нижний астрал или эфир, она становится ... сущность, попавшая на нижний астрал или эфир, становится весьма ... сущность, попавшая в нижний астрал во время сна, может спастись...
Масоны в раннем СССР
... В 1918 -1921 гг. лекции по Зогаре (часть Каббалы) ...”. Генеральным секретарем “Великой ложи Астреи” стал Б.В. Астромов....входящих в союз “Генеральной ложи Астреи”, не преследуя ее членов,...“звания” члена “Генеральной ложи Астреи” и генерального секретаря. Это ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 18 ноября 2014
....2014 ГБР Бэтмен. Фронтовые дневники. Астра-минометчица Съемочная группа выдвинулась на... бойцов наше внимание привлекла женщина — Астра, которая проходит боевое обучение в... девочке из Лимана, выступить с лекцией о красоте кружевных трусиков перед...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)