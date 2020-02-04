До новой встречи: почему Ялтинская конференция актуальна по сей день

75 лет спустя Москва предлагает постоянным членам Совбеза ООН собраться для «серьезного разговора»

В Ялте 75 лет назад открылась конференция стран «большой тройки» — СССР, Великобритании и США. За неделю лидеры этих стран договорились о предварительных итогах Второй мировой войны и обозначили контуры послевоенного миропорядка. «Известия» разбирались, почему три четверти века спустя значение Ялтинской конференции остается незыблемым и как российское предложение собрать за одним столом постоянных членов Совбеза ООН соотносится с тем, что историки называют духом Ялты.

Новый миропорядок

Впервые о встрече лидеров «большой тройки» заговорил президент США Франклин Рузвельт — 19 июля 1944 года с этим предложением он обратился к главе Советского Союза Иосифу Сталину. Вариантов, где провести переговоры, было несколько: сначала британский премьер Уинстон Черчилль предложил Северную Шотландию как равноудаленную от СССР и США точку, затем рассматривались Александрия, Афины, Иерусалим и Рим. Однако Иосиф Сталин настоял на том, чтобы встреча прошла в СССР, — он заявил, что не может покинуть страну и таким образом временно устраниться от руководства Вооруженными силами Союза.

Каждой делегации выделили отдельные дворцы: Воронцовский — для Великобритании, Юсуповский — для СССР и Ливадийский, где проходили встречи, — для Соединенных Штатов.

Организация и обеспечение безопасности стали ответственностью СССР: за два месяца была подготовлена необходимая инфраструктура, защиту с воздуха от налетов немецкой авиации обеспечивали 160 истребителей, ПВО Черноморского флота и несколько бомбоубежищ, территорию Ливадийского дворца обнесли четырехметровым забором с двумя кольцами охраны и кольцом пограничников, на земле безопасность обеспечивали четыре полка НКВД (из них — 500 специально подготовленных офицеров и 1,2 тыс. оперативных работников).

За те дни, что длилась Ялтинская конференция, Великобритания, СССР и США затронули следующие аспекты:

— Обсудили перспективы денацификации и демилитаризации Германии с взысканием с нее репараций на сумму $20 млрд. Из них 50% предназначались Советскому Союзу. К урегулированию германского вопроса было решено привлечь ещё и Францию.

— Стороны договорились создать всемирную международную организацию и созвать в апреле 1945 года в Сан-Франциско конференцию Объединенных Наций для подготовки ее устава.

— СССР пообещал вступить в войну с Японией через три месяца после победы над Германией. При этом СССР требовал вернуть себе южную часть Сахалина со всеми прилегающими к нему островами, восстановить аренду Порт-Артура, а также передать ему Курильские острова.

— «Большая тройка» договорилась по границам Польши и составу её правительства: восточная устанавливалась по линии советско-германской границы 1941 года (при этом СССР передавал Польше Белостокскую область и Перемышль); потери на востоке компенсировала передача промышленно развитых земель Германии на западе. Также планировалось создать Временное правительство национального единства с включением политиков как из самой Польши, так и поляков из-за границы.

— Стороны также договорились ускорить образование единого югославского правительства, куда вошли бы лидеры национально-освободительного движения и несколько представителей эмигрантского руководства.

Опрошенные «Известиями» эксперты сходятся во мнении: Ялтинская конференция обозначила контуры современного миропорядка.

— Эти переговоры подвели политические итоги войны, — пояснил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. — Отдельные положения, конечно, вызывают критические замечания в ряде государств. Тем не менее эта конференция стала символом объединенных действий и конструктивного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции.

Эту точку зрения разделяет глава Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный: в 1945 году у стран был общий враг, и этим обусловливалось их сотрудничество, однако и сегодня у Москвы и Вашингтона есть целый ряд общих вызовов, на которые, несмотря на фундаментальные противоречия, необходимо отвечать вместе, подчеркнул историк.

Свобода от «войн памяти»?

Тема Второй мировой войны в последнее время стала ещё одним предметом споров между РФ и западными странами. Однако в отличие от вопросов о том, кто начал войну, и о роли в ней Красной армии, значение Ялтинской конференции под сомнение не ставится. В России эти договоренности расценивают как успех и «выражение разумной и реалистической политики государственных деятелей трех держав».

Британия в своих оценках более сдержанна. Как рассказали «Известиям» в посольстве Соединенного Королевства в Москве, «Ялтинская конференция была одной из встреч в серии переговоров между военными союзниками, направленных на решение вопросов послевоенного времени».

— 75 лет спустя мир изменился, — отметили в диппредставительстве. — Защита прав человека теперь закреплена в международном праве, существуют механизмы для успешной работы по вопросам мира и безопасности. Важно, чтобы постоянные члены СБ работали вместе в противодействии кризисам нашего времени. Действуя ответственно в этом направлении, мы чтим память тех, кто пострадал во Второй мировой войне.

Если брать «войны памяти», то главный инициатор этих конфликтов — страны Восточной Европы, которые эти события сильно затронули, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

— Вступив в евро-атлантические структуры, они пытаются продвигать свое видение тех событий, чтобы оно стало общим для западного мира. Что касается Ялтинской конференции, то осуждение её итогов будет означать обвинение не Советского Союза, но всех трех держав. Это явно не найдет поддержки у США и Великобритании, тем более что сторонником наиболее жестких шагов по изменению границ был не советский лидер, а британский премьер-министр, — напомнил «Известиям» эксперт.

Вместе с тем, как пояснил «Известиям» главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков, попытки пересмотреть итоги Ялтинской конференции всё же существуют. Однако, по словам эксперта, под сомнение ставятся исключительно те геополитические решения, которые были приняты в пользу СССР, бонусы же, приобретенные западными союзниками, а также странами Восточной Европы, считаются вполне справедливыми.

— Стремление пересмотреть итоги Ялтинской встречи существовало на протяжении всей холодной войны. Но сегодня это трансформировалось в попытки и вовсе дезавуировать её решения, представив дело так, что Сталин якобы обманул «немощного» на тот момент Рузвельта, добившись от него якобы ничем неоправданных уступок, — отметил эксперт. — И прежде всего речь почему-то идет о территориальных приобретениях СССР в той их части, которые касаются сегодняшней России: здесь и разговоры о якобы незаконном присоединении Кенигсберга (Калининградской области), передаче Курильских островов, и обвинения в адрес Москвы по поводу якобы совершенного под ее давлением разделения Европы на сферы влияния.

Возрождение «духа Ялты»

В преддверии 75-летия Победы президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета Безопасности ООН — Великобритании, Китаю, России, США и Франции — встретиться за одним столом «в любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам».

— Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир, — сказал он 23 января 2020 года, выступая на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом» в Израиле. — Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны — основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации.

Эту идею мгновенно поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и руководство КНР, положительно восприняли её и в Организации Объединенных Наций. В Великобритании сообщили, что получили российское послание, и пообещали «изучить такую возможность». Аналогичную позицию заняли в США.

— Как сказал посол Джон Салливан, предложение президента Путина находится на рассмотрении в Вашингтоне. ООН была главным форумом для дискуссий между пятью постоянными членами Совета Безопасности в течение 75 лет, с момента её основания в Сан-Франциско в 1945 году. Мы тесно сотрудничаем со всеми членами Совбеза на регулярной основе и будем продолжать это делать, где бы ни происходили эти переговоры, — заявили «Известиям» в посольстве США в Москве.

Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении, что такая встреча необходима — по их словам, предложение Владимира Путина соответствует тому, что можно назвать духом Ялты, который так ценили участники той конференции.

— Фактически президент говорит о том, что важно задействовать тот опыт сотрудничества, который был у стран антигитлеровской коалиции в годы войны с нацизмом, потому что сегодня перед международным сообществом стоят не менее грозные вызовы, и задача мировых лидеров — начать отвечать на них сообща, — отмечает Владимир Рудаков. — Суть этого послания в том, чтобы страны, основавшие ООН, взяли на себя главную ответственность за современный мир. Потому что иных инструментов решения накопившихся проблем на сегодняшний день нет.

По мнению Федора Лукьянова, если встреча состоится, то ждать от нее предметных договоренностей или «сверки часов» не стоит. Тем не менее это будет крупное международное событие не столько практического, сколько символического значения, отмечает эксперт: в условиях нарастающей анархии, когда возникшие во второй половине XX века институты теряют свое влияние, единственная организация, которая не ставится под сомнение, это ООН. Таким образом, Москва хочет напомнить, что в нынешней ситуации именно пять стран — постоянных членов Совбеза — взяли на себя ответственность за мировые дела, подытожил политолог.

Обложка: Фото ТАСС

Источник: https://nstarikov.ru/do-novoj-vstrechi-pochemu-jaltinskaja-konferencija-aktualna-po-sej-den-112891