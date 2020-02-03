Как американские астронавты разгуливают по „Луне” без опущенных светофильтров

Вот первый вышедший в космос человек, Алексей Леонов, до того, как он стал иудейским банкиром засвидетельствовал, чтоИ что яркий свет пробивался сквозь мощный светофильтр гермошлема. В котором на Земле с трудом рассматриваешь выглядящие тёмными предметы.Но Леонов когда-то был советским человеком, не то что американцы НАСА. Заокеанским сверхчеловекам яркий свет, наподобие дуги электросварки, глазам совсем не страшен!!!Также странно, почему, когда астронавт бросает предмет в лунный модуль, мы отчётливо слышим звук удара о металл? Ведь на Луне нет атмосферы, значит звук в таком качестве до микрофона камеры не может дойти!И почему НАСА удалила страничку для детей, в которой справедливо утверждается, что звук в безвоздушном пространстве не передаётся?Эти и подобные моменты лжи НАСА в предлагаемом ролике.