Как американские астронавты разгуливают по „Луне” без опущенных светофильтров
20:46. 3 февраля 2020 326 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
.Вот первый вышедший в космос человек, Алексей Леонов, до того, как он стал иудейским банкиром засвидетельствовал, что в космосе яркость Солнца настолько велика, что напоминает электросварку.
И что яркий свет пробивался сквозь мощный светофильтр гермошлема. В котором на Земле с трудом рассматриваешь выглядящие тёмными предметы.
Но Леонов когда-то был советским человеком, не то что американцы НАСА. Заокеанским сверхчеловекам яркий свет, наподобие дуги электросварки, глазам совсем не страшен!!!
Также странно, почему, когда астронавт бросает предмет в лунный модуль, мы отчётливо слышим звук удара о металл? Ведь на Луне нет атмосферы, значит звук в таком качестве до микрофона камеры не может дойти!
И почему НАСА удалила страничку для детей, в которой справедливо утверждается, что звук в безвоздушном пространстве не передаётся?
Эти и подобные моменты лжи НАСА в предлагаемом ролике.
И что яркий свет пробивался сквозь мощный светофильтр гермошлема. В котором на Земле с трудом рассматриваешь выглядящие тёмными предметы.
Но Леонов когда-то был советским человеком, не то что американцы НАСА. Заокеанским сверхчеловекам яркий свет, наподобие дуги электросварки, глазам совсем не страшен!!!
Также странно, почему, когда астронавт бросает предмет в лунный модуль, мы отчётливо слышим звук удара о металл? Ведь на Луне нет атмосферы, значит звук в таком качестве до микрофона камеры не может дойти!
И почему НАСА удалила страничку для детей, в которой справедливо утверждается, что звук в безвоздушном пространстве не передаётся?
Эти и подобные моменты лжи НАСА в предлагаемом ролике.
***
.
Когда в 1960-х годах НАСА готовила астронавтов для полёта на Луну (или его имитацию), некоторые тренировки проводились в пустынях Аризоны на территориях резервации индейцев племени навахо.
Один раз старый индеец с сыном пасли овец и наткнулись на одну такую команду. Старик, который говорил только на языке племени навахо, спросил через сына, который говорил по-английски: «Чем занимаются эти люди в больших белых костюмах?» Один из членов сопровождающей команды ответил ему, что они практикуются для полёта на Луну.
Старик спросил, может ли он послать с ними на Луну сообщение. Сотрудники НАСА почуяли хорошую рекламу и быстро согласились. Они дали старику магнитофон, и тот записал короткое сообщение на языке навахо. Сын отказался перевести его на английский.
Позже представители НАСА дали послушать сообщение другим индейцам навахо. Они все посмеялись, но ни один из них не захотел переводить послание старика на английский, ссылаясь на трудности перевода. Наконец, представители НАСА обратились к известному профессору-лингвисту – специалисту по индейским языкам. Тот послушал сообщение, засмеялся и перевёл:
«Лунные братья! Следите за этими людьми в оба глаза – они пришли отобрать ваши земли!»
***
А про их “полёт” можно одно сказать – модуль, на котором они, якобы, туда летали, выставленный в каком-то там у них павильоне, стал покрываться ржавчиной, хотя все знают, что космические корабли делают из нержавейки…
Если на больших высотах военные лётчики летают, опустив светофильтры, то что говорить об открытом космосе = Луна.
Лять но они уже НЕ СКРЫВАЮТ что сняли всё в павильоне.
Сколько можно тупить?
И Леонова и Гагарина тоже снимали не документально а в павильоне
и типа в кпсс не знали что полёты на луну- фейк? почему согласились схавать эту лажу?