Происхождение русской нации. финны угры и волхвы прородители северных славян. История Руси. Russian
20:16. 2 февраля 2020 228 просмотров 27 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
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Потребность в социальной позиции или стремление к власти, с одной стороны, и принцип наслаждения, или, как его можно было бы назвать, стремление к наслаждению, с другой стороны, являются лишь производными от первичного, главного интереса человека — его стремления к смыслу.
ХОХАЛЬ ,МОЛОДЕЦ !
Так держать , а то надоело критиковать вас !
ТЫ ПОДНИМАЕШСЯ В МОИХ ГЛАЗАХ, КОМПЕТЕНЦИЯ -МАТЬ ЗНАНИИ! (ТО ,ЧТО ОТКРЫЛИ ДО НАС, А ВЫ ДОНЕСЛИ ДО НАС )
http://www.finnougoria.ru/community/folk/
Видео – обилие лжи и притянутости за уши.
В чём ложь?
Каннибализм – то часть этноса о великане.
Ну и конечно же оленеводство, свойственное ограниченным этническим группам.
Славяне же куда больше земледельцы. Не вяжется от слова никак.
Итого – финно-угорская группа схожа со старославянами, в частности в обрядах и одеждах, речь идет о эзотерической составляющей, первоистоком которой были общие корни идноевропейцев, но расхожей в быте, в частности в оседлости славян и их культуре земледения и устройсва селений, абсолютно не свойственной кочевым народностям.
Очередная попытка натянуть сову на глобус, в смысле обмануть народы славянские с целью выбивания исторической почвы самобытности.
Я уже писал, что современная Россия – это симбиоз самобытности славян и совремнных мусульман, где культуры весьма схожи. Это запад и восток России, европейская часть и Сибирь. В конечном итоге та самая Московия и Тартария.
Генетика славян и генетика фино-угров 100% доказывает что это РАЗНЫЕ и никогда не пересекающиеся народы.
Просто как бульдог и лайка.
А все эти сказки про обряды и одежды значения не имеют.
Славяне-СТЕПНЯКИ и земледельством те-же ХОХЛЫ начали заниматься уже в 19-20 веке.
А тмк-же казачки и прочие татары которые генетически тоже СЛАВЯНЕ
Хе-хе. Вот так хохма. Тогда кем же были крестьяне до ХIX века? Инопланетяне, что потом на Нибиру улетели?)))
Ха-ха.
Фино-уграми-земледельцами в отличии от хазар-славян кочевников
Все в кучу. Хазария – это славянское государство, в котором жили тюрки, славяне, иудеи. Именно Хазария стала праобразом современной многонациональной России.
Ты опять бредишь ))
Хазария стала прообразом современной УКРАИНЫ…
УКРАИНЫ баран.
Вот там у ВАС и славяне и хазары.
А Россия это СЕВЕРНЫЕ и ВОСТОЧНЫЕ земли.
Здесь фино-угры + татары.
Нет.
Украина – это сборная из венгров, поляков и русских.
Хазары – это общая славяно-арийская культура. В данном случае потомки ариев – с востока это скифы, с запада булгары. Иудеи появились там лишь после 600 года н.э. после заключения мира между каганатом и Византией.
Украина к руССким никами местом.
Украина это руСьки….
РУССКИЕ это Северо-западные народы.
Фино-угры там и сегодня славян не много.
Венгры-угры как этнос-народ генетически смешались с содеми и сегодня отличаются только языком.
А изначально это одно из племен с Урала которые захватили территорию а рядом гунны-немцы а рядом ляхи-поляки.Пришли вместе.Их предки в могилах Урала и Алтая
” Как ныне сберается вещий Олег, отмстить не разумным хазарам..” Хазары ни разу славянами небыли
Расскажи мне что растили в Диком поле?
1.Уже почти никто не спорит, что Карамзин – фальсификатор.
2.Очередная претензия на великий народ-прародитель, на этот раз финны. Практически вчера хохлы.
3.Куда дели Гиперборею?
4.Клёсов не авторитет?
5.Разве не праславянский язык является основой всех языков?
6.Женщины красивые? Да, согласен. Но и в Европе после инквизиции остались потомки и красивых. Про Россию и спора нет.
Гиперборея – это европейская часть России. Бывший её центр и столица – на Соловецких островах. Существовала как единая культура до 5500 года до н.э. Потом произошел катаклизм с миниледниковым периодом и войны за оставшиеся плодородные земли и народ. Исход на юг. Остатки ариев вернулись на территорию России сначала на юго-восток Сибири, представ теми самыми тюркскими народностями, вторая половина через Балканы в Восточную часть Европы. Обе части народа вернулись туда, откуда когда то ушли в силу катаклизма. Объединение произошло во времена династии Романовых.
Где могилы гиперборейцев?
В Сирии. Остатки знати там.
Так гиперборея в Сирии…
Как она по планете кочует.
Может в Австралии?
Гиперборея – страна, с определенной культурой, ведической. Так называемая Атлантида – страна с центром на островном архипелаге, затонувшем в процессе катаклизма недалеко от Гирбалтарского пролива. Атлантида отличалась техническим развитием в силу использования так называемой техномагии, а по сути науки о возможностях “форсажа” мозга и использования технических решений. Занимались генетикой именно они. Причем весьма специфично – воздействием волн, генерируемых различными техническими решениями. Доигрались когда попали в резонанс с Землей, в частности с подводным шельфом. Что бывает когда строем солдаты в ногу по мосту ходят – думаю знаете. Потому и не ходят в ногу по мостам. У них, буквально в прямом смысле “земля под ногами расползлась”. Остров погрузился в воду в силу движения литосферных плит. От сдвига произошло сильнейшее подводное землетрясение, и последовавшее за ним огоромное цунами, которое и смыло всю культуру в воды морские. В силу события произошла смена подводных течений, и резкое похолодание на Земле. Вот Вам и миниледниковый период и переселение народов.
Как “работали” пирамиды – думаю объяснять не нужно. Ныне существующая станция Зевс в России и в США тем же принципом работают.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зевс_(передатчик)
1.Карамзин фальсификатор но ведь не ВСЁ-ЖЕ он фальсифицировал.
Даже в сказке о Кибальчише есть некий смысл.
2.Не претензия а ОДНОЗНАЧНО один из народов-прародителей
3.Гиперборея а это где? Какая там археология? Где могилы?
3. Клйсов как и Карамзин много врёт но не всё.
Если САМОМУ делать выводы из его болтовни они ПРОТИВОПОЛОЖНЫ тому что он втирает
5. Праславянский язык это древнегреческий.
Пришёл к фино=уграм вместе с религией
6.Женщины обычные.
А.Тюняев узнавал в определённых структурах, используя свои связи откуда появились русичи=русские=славяне. Ему ответили, что они пришли на Землю по световому лучу.
Версия о световом луче выглядит более правдоподобной, чем бред, озвученный в видео.
Если поискать, то могу дать ссылку если что.
Давайте. Люблю почитать что-нибудь загадочное. )
Хе хе,гладко прилизанный канал-in search funny,нам вещает не менее прилизанную хисторию от очередной пентагоновской фальшивки как у тех же хохлов.)Дескать настоящие русы это скаклы,а москали это мордва залесская вперемежку с чукчами и прочими кукрофинами.)))Аффтары не мудря особо,взяли старую совейскую заготовку про ассимиляцию славянами всяких финнов-кукров,которые своих умерших предков мол ели в завяленном виде,добавили немножко современных красивых картинок,и кушайте покемоны новую хисстори что вы и не славяне вовсе,а крен знает кто.)Но хотя бы совейские хисторики сходились во мнении что все эти фенокукры переходные типы между белыми европиоидами и монголоидами,ибо наличие смешанных черт у всех этих без исключения народов наличествует в той или иной мере.Да и язык этих народов это скорее некая мова от смешения двух языков,или скорее даже наречий от смешения еще ранее.Если славяне это практически все земледельцы(даже казаки),то феннокукры так же практически то же,за исключением ярко выраженных северных чукчей в той же финляндии вроде саамов.
Поставил плюс по содержанию комментария, но, честно говоря, последнее предложение не понял: славяне – земледельцы, а финно-угры “так же практически то же”? Как это?
Русскоязычными финнами русских называют только хохло-бандеровцы, и никакая генетика недоразвитым селюкам не указ. Холопы-рагули запрограммированы против русских западными хозяевами. Зомби, они и есть зомби! Что с них взять?