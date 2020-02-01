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Транзит

12:39. 1 февраля 2020 218 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
scale_1200

Начинают проясняться крайне удивительные подробности транзитного контракта Газпрома с Украиной. Он и в момент заключения был весьма похож на капитуляцию, а чем дальше, тем больше - на безоговорочную.

По контракту в 20 году через Украину должны быть прокачаны 65 млрд кубометров, в последующие - по 40 млрд. Принцип прокачки - качай или плати, то есть, сколько ни прокачал - заплатишь за весь законтрактованный объем. А вот при превышении законтрактованных мощностей начинает действовать принцип повышающих коэффициентов - чем больше прокачка, тем дороже тариф. Максимально тариф может быть увеличен на 45%.

И теперь начинается самое интересное. Северный поток-2 в строй не будет введен в этом году точно. В следующем году - тоже есть сомнения. Большие и обоснованные. Срок действия транзитного договора на прокачку газа по системе "Ямал" через Белоруссию и Польшу истекает в мае этого года. Турецкий поток на транзит в Европу пока не работает, поставки идут только в Болгарию.

Это означает, что даже при катастрофических падениях экспорта (который ожидается на уровне 140 млрд кубометров в 20 году, возможно, побольше) никакого иного варианта, кроме поставок по украинскому маршруту, у Газпрома нет. И это означает, что всё, что превысит объем в 65 млрд кубометров в этом году, будет оплачиваться по более высокому тарифу. А начиная со следующего года этот порог упадет вообще до 40 млрд кубометров. И будет ли вообще у Газпрома Северный поток-2, доподлинно неизвестно.

Кабальные условия потому и похожи на безоговорочную капитуляцию, что это она и есть. Газпром полностью проиграл войну за строительство обходных маршрутов вокруг Украины, а потому как проигравший, был вынужден подписывать мир на условиях победителя. Формально победитель здесь Украина, но фактически - США и Турция. Турки заставили Путина капитулировать по Турецкому потоку, американцы поступили еще более жестко в отношении Северного потока-2. Два тяжелейших поражения - не предел. США готовы будут поставлять в Европу в общей сложности порядка 100-120 млрд кубометров газа в виде СПГ уже через год-полтора. На эту или чуть меньшую  величину им нужно снизить предложение газа со стороны остальных экспортеров. Газпром, как основной поставщик газа в Европу, должен будет лишиться самой большой доли на европейском рынке. А учитывая, как он проваливает все без исключения сражения за рынок, сомневаться в успехе американцев сегодня не приходится.

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4347870.html#cutid1

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 13916 994
    ХОХОЛ 1 февраля 2020 в 13:03

    Почаще-бы так проигрывать))
    В плюс 25 миллиардов евро в год.
    Потому и детям бесплатное питание.
    Серый этим негодует.
    Верните СССР и платные школы как при Сталине и платное питание и трудодни.
    Т.е денег не платят а за школу и еду требуют.

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    2
  • 8793 3769
    BlackCat 1 февраля 2020 в 14:47

    Смотрю я на фото Эль Мюрида, и вижу серого в очках.

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  • 534 398
    Леонид 1 февраля 2020 в 14:55

    Интересный вопрос: а зачем Европе наш недемократический газ? Наверное, он вредит европейскому здоровью… И почему Россия должна выполнять волю наших нефтегазовых олигархов в их погоне за прибылью?

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