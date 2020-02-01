Скифо-Сармато-Аланская цивилизация.

Цивилизация возникла 27 в. назад.

Цивилизация остановилась 13 в. назад.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Скифы – 7—3 в. до н.э..

Сарматы – 4 в. до н.э. — 2 в. н.э..

Аланы – 1 – 7 в. н.э.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Скифы.

Впервые упомянуты в источниках как участники антиассирийской.коалиции 70-х гг. VII в. Однако данному событию предшествовали и появление.скифов в Передней Азии, и изгнание ими киммерийцев из Северного Причерноморья. Согласно исторической традиции, скифы были вытеснены из Южной Сибири своими восточными соседями - массагетами и заняли обширные пространства степей между Дунаем и Доном.

Территория проживания скифов именовалась античными авторами Скифией. Согласно одной из распространенных гипотез, предками скифов были племена срубной культуры. В ареале скифской культуры, датируемой VII-III вв. до н.э., выделяется много локальных вариантов, связываемых как со скифскими, так и с нескифскими народами. Античные авторы использовали этноним "скифы" применительно ко всей этнокультурной общности, которую составляли отличные друг от друга по.языковой принадлежности и хозяйственному укладу племена. Однако непосредственно под этнонимом "скифы" следует понимать прежде всего скифов-кочевников. Вслед за киммерийцами скифы совершили серию походов из Северного Причерноморья в Закавказье и на Ближний Восток.

Основной дорогой их стал Прикаспийский путь через Дербентский проход, иногда использовались и другие перевальные тропы. Часть скифских орд осталась на Северном Кавказе осталась и не исключено, что ушедшие поддерживали определенный контакт с оставшимися. Военно-политическая активность скифов в Азии длилась вплоть до начала VI в. до н.э., когда, побежденные Мидией, они вернулись на свои земли. С этого момента начался собственно скифский период в истории южнорусских степей, о котором сохранились более или менее достоверные сведения в античных источниках.

Вернувшись из походов, скифы составили господствующую группу кочевников, так называемых "царских скифов". Именно они образовали ядро формирующегося государства, центр которого находился в низовьях Днепра. В конце IV в. до н.э. Скифское государство потерпело ряд поражений на Балканском полуострове. Могущество скифов было подорвано. Активное вытеснение скифов из Северного Причерноморья началось в III в. до н.э., когда на исторической арене сформировался новый мощный племенной союз сарматов.

Ареал скифской культуры (VII-III вв. до н.э.) достаточно широк и представлен многими локальными вариантами. За время многолетнего пребывания в Передней Азии скифы испытали на себе влияние многих восточных (урартская, ассиро-вавилонская) и греко-ионийской культур. Возвратились они в причерноморские степи с культурой, существенно отличавшейся от той, которая осталась у населения, не участвовавшего в походах на Азию.

На территории Скифии жили различные племена. Южные племена занимали степи от Нижнего Дуная до Дона и относились к североиранской группе. Часть их и именовалась Геродотом "царскими скифами". На западе скифы были соседями фракийских племен, а на востоке граничили с савроматами. Граница между скифами и савроматами проходила по р. Танаис. Между р. Ингул и Днепр, наряду с кочевниками, обитали "скифы-земледельцы". В Крыму обитали "скифы-кочевники". На Северном Кавказе и в Прикубанье наряду с кочевыми скифами жили меоты и синды. Северную лесостепную часть Скифии заселяли нескифские племена.

От скифского времени сохранилось огромное количество памятников археологии. Поселения скифского времени представлены чаще всего временными стоянками и.зимниками. Последние, при благоприятном стечении обстоятельств, могли стать.основой для формирования крупных поселений древности (Елизаветовское городище). Именно они позднее стали очагами ремесла и торговли, центрами греко-варварских этно-социальных контактов.

++++++++++++++++++++

Савроматы.

Одно из немногих этнических названий номадов, которых античные авторы размещали на территории степного Подонья. Впервые оно упомянуто в той части труда Геродота, где он рассказывает о походе персидского царя Дария I. В столкновении персов и скифов савроматы выступили как самые верные союзники последних. В составе скифских отрядов савроматы вели патрулирование северного побережья Меотиды - Азовского моря.

Описывая местоположение соседних со скифами племен, втянутых в скифо-персидский конфликт, Геродот чётко определяет границы владений савроматов и обстоятельно передает легенду о происхождении савроматов. Памятники савроматской археологической культуры во многом напоминают скифские. Основу хозяйства обоих народов составляло кочевое скотоводство. Разводились главным образом лошади и овцы - скот, наиболее приспособленный к.длительным перекочевкам. Крупного рогатого скота было меньше.

Жилищами служили большие войлочные кибитки на четырех- или шестиколесных повозках. Они же использовались для сооружения круговых укреплений в случае нападений врагов. В быту применялись бронзовые полусферические котлы, глиняная посуда и.другие вещи местного производства, а также предметы греческого импорта,.которыми пользовалась в основном знать племен. Скифы и савроматы отличались большой воинственностью.

Основным оружием у них был небольшой лук со стрелами, короткие мечи-акинаки, пригодные для пешего боя, копья, дротики. Длинные всаднические мечи и тяжелые копья, а также металлический доспех начали применяться савроматами гораздо раньше, чем скифами. Особенностью общественного строя савроматов была высокая роль женщин. Многие из античных авторов называют савроматов "женоуправляемыми".

Псевдо-Гиппократ, писал, что "их женщины ездят верхом, стреляют из луков и мечут дротиками, сидя на конях, и сражаются с врагами, пока они в девушках, а замуж они не выходят, пока не убьют трех неприятелей." Период дружеских отношений между скифами и савроматами продолжался достаточно долго, до IV в. до н.э., пока Скифская держава была в силе. После развала в конце IV в. до.н.э. Скифской державы постепенно установилось политическое господство савроматов. Соотношение сил в степях региона существенно изменилось с образованием в III в. до н.э. военно-политического союза сарматских племен и его продвижения в Приазовье-Причерноморье.

++++++++++++++++++++++++++++

Сарматы.

В IV-III вв. до н.э. среди номадов начинает доминировать новое мощное объединение кочевников, известных под именем сарматов, которые надолго становятся ведущей политической силой в евразийских степях и особенно в Северном Причерноморье. Этноним "сарматы" первоначально обозначал группу кочевников, живущих к западу от Танаиса (р. Дон) на правобережье, но постепенно стал общим для обширного кочевнического мира евразийских степей, заменив прежнее имя - скифы.

Плиний, описывая народы Северного Причерноморья, отмечает, что "имя скифов повсюду переходит в имя сарматов". Сарматы на всем протяжении своей истории не представляли собой единого союза родственных племён. Это был конгломерат номадов, включающий в себя и несарматские по происхождению народы. Географическое понятие Сарматия - т.е. область расселения сарматских племен - вполне определенно формируется у античных авторов начиная с IV в. до н. э., заменяя ранний термин Скифия. Успех расселения многочисленных сарматских племен - языгов, роксолан, сираков, аорсов, алан и др. - был связан не только с количественным составом их орд, но и превосходством в военном деле.

Сарматы, будучи великолепными всадниками, были вооружены не только луками и стрелами, но и длинными мечами и тяжелыми копьями. Сарматы использовали и металлический доспех (пластинчатый и кольчужный). Этот комплект вооружения позволял им вести успешные сражения с легковооруженными местными племенами и штурмовать укрепленные поселения. Римский автор писал о сарматах: "Племя воинственное, свободное, непокорное и до того жестокое и свирепое, что даже женщины участвуют в войнах наравне с.мужчинами".

Один из известнейших памятников сарматского времени на Дону - курган Хохлач под Новочеркасском, где обнаружены уникальные ювелирные изделия сарматских мастеров II в. до н.э. - I в. н.э. и предметы античной культуры, хранящиеся ныне в Эрмитаже. Судьба сарматов была различна. Активное их взаимодействие с греческими городами Северного Причерноморья и Боспорским царством привело к сарматизации местного населения. В III-I вв. до н.э. сарматы племени сираков, проникшие на Северный Кавказ в среду меотов, практически полностью ассимилировали местное население, у которого распространились многие черты сарматской культуры.

++++++++++++++++++++++++++++++

Сираки.

Они в II-I вв. до н.э. занимали господствующие позиции среди других племен. Они враждовали с аорсами, что было вызвано различным происхождением союзов этих племен: если аорсы создали объединение, включившее в себя племена, по происхождению связанные с районами Поволжья, Приуралья и степей Казахстана и Средней Азии, то сиракский союз имел местные корни, восходящие к савроматам. Около II в. н.э. в сарматском союзе стали доминировать аланы, причём этот этноним был распространен на остальные сарматские племена.

+++++++++++++++++++++++++

Меоты.

Основным населением Прикубанья и Северо-Западного Кавказа являлись меоты. Собирательное название "меоты" было употреблено впервые Геродотом и его современником Геллаником Милетским, который сообщает, что "когда проплывёшь Боспор, будут синды, выше же их - меоты-скифы". Античные историки называли страной меотов - Меотидой - территорию от Азовского до Черного морей, а Азовское море именовали Меотским озером.

Таманский полуостров занимало одно из меотских племен - синды. Очевидно, что меоты Прикубанья были не родственны скифам и сарматам и относились не к иранской языковой группе, а к кавказскому праэтносу, предками их были кавказские племена эпохи бронзы. Названия племён - синды, тореты,.псессы, фатеи, досхи, керкеты, зихи - сохранили многочисленные посвятительные надписи Боспорского царства IV-III вв. до н.э. Локализация большинства племен меотов на сегодняшний день вряд ли возможна.

У меотских племен в раннем железном веке существовало два уклада: земледельческий у оседлых племен и кочевое скотоводство у кочевников. Оседлые племена занимали восточное побережье Азовского моря и правобережье Кубани с.притоками, кочевники - степную правобережную часть Прикубанья. Древнейшие памятники культуры меотов восходят к VIII-VII вв. до н.э., а.расцвет приходится на период с V в., когда создаются многочисленные меотские городища, окруженные фортификационными укреплениями - рвами и земляными валами.

Меоты знали развитое ремесленное производство и металлургию, их керамика пользовалась спросом у соседних оседлых и кочевых племен. Меоты, находившиеся на торговых путях из античного мира к скифо-сарматским номадам, выступали и в качестве торговых посредников. Развитие производства, торговли, военные конфликты усиливали разложение первобытнообщинного строя и приводили к выделению родоплеменной знати, создававшей собственные дружины. В Причерноморье меоты находились под сильным влиянием Боспорского царства, а в Прикубанье - под влиянием сарматов.

++++++++++++++++++++++++++

Аланы.

Союз кочевых ираноязычных племен, оказавшийся в поле зрения античных авторов в середине I в. н.э. Термин "алан" происходит от древнеиранского слова "ариана", популярного в этнонимике скифо-сарматского.населения. Анализ исторических коллизий I в. н.э. и археологических данных позволил объяснить появление алан в Восточной Европе как следствие их усиления внутрисеверокаспийского объединения сарматских племен, возглавляемых аорсами. Новая.этнополитическая сила громко заявила о себе. Упоминаниями о "неукротимых", "храбрых", "вечно воинственных" аланах пестрят источники той поры.

Античная традиция упоминает их и в низовьях Дуная, и в Северном Причерноморье, и в степях Предкавказья. Аланы совершали походы через Кавказ, пользуясь как ("Аланские ворота"), так и Дербентским проходами, разоряя Армению, Атропатену и доходя до Каппадокии, как это было в 134 г. Установив контакт с некоторыми северокавказскими горскими племенами, они стали подлинным бичом Закавказья. Отголоски этих событий сохранились, кроме античных, в армянских и грузинских хрониках. Аланы принимали активное участие в делах.

В Фанагории существовала группа аланских переводчиков. Воинский авторитет алан был так значителен, что в Римской империи создали специальное военное пособие - руководство для борьбы с ними, а римская кавалерия заимствовала ряд тактических приемов аланской конницы. Во II в. н.э. упоминается "Алания" как территория, заселённая аланами. Тогда же р. Терек получила название "Алонта".

Не позднее середины III в. В китайских летописях прежние владения аорсов, локализуемые в арало-каспийских степях, переименовались в "Аланья". Одновременно со страниц источников исчезли названия иных сарматских племен. Всё это вехи процесса, суть которого заключалась в том, что аланы, по словам автора IV в. Аммиана Марцеллина, "мало-помалу постоянными победами изнурили соседние народы и распространили на них своё имя". Прежде разобщенные племена, "с течением времени они объединились под одним именем и все зовутся аланами вследствие единообразия обычаев, дикого образа жизни и одинаковости вооружения". Собственно же аланы "высокого роста и красивого облика, волосы у них русоватые, взгляд если и не свиреп, то все-таки грозен".

На Северном Кавказе аланы стали переходить к оседлости. Тут возникли первые аланские поселения, и именно здесь мы находим катакомбы (подземные камеры с узким входом) как типично аланское погребальное сооружение. В общественном строе аланского союза сохранились черты военной демократии. В это же время возникли постоянные дружины, в которых таился зародыш будущего "упадка старинной народной свободы, и такую именно роль они сыграли во время переселения народов".

В третьей четверти IV в. гунны разгромили алан Волго-Донского междуречья и степного Предкавказья, обессилив их, по словам Иордана, "частыми стычками". Последним этапом этой борьбы явилось подчинение и включение их состав гуннских орд. Однако не все аланы стали политическим придатком гуннов. Немало их отступило в горы Центрального Кавказа. Другая часть алан, находившаяся в Восточной Европе предпочла искать спасения в уходе на запад. В дальнейшем эти аланы, обосновавшиеся вместе с вандалами в Паннонии, прошли по всей Западной Европе и оказались на территории Северо-Западной Африки, где образовали королевство вандалов и алан, просуществовавшее до 534 г.

Часть алан осталась на территории Галлии и приняла участие в борьбе готов с империей. Однако в конце V в. галльские аланы растворились среди других племён и народов. Подвластные гуннам аланы после распада Гуннской Империи переселились в Нижнюю Мезию, где вскоре были поглощены местным романизированным населением.

Иначе сложилась судьба алан, оставшихся на Северном Кавказе. Основной территорией их расселения являлся Центральный Кавказ от правых притоков.Кубани (Зеленчук, Фарс) на западе до р. Аксай на востоке, от Главного Кавказского хребта на юге до верховий Кумы, течения Малки и правобережья Среднего Терека на севере. Соседями аланского объединения были: в Прикубанье - адыги, в зоне центрально-кавказских перевалов - горные грузинские племена, далее к востоку - предки чеченцев и ингушей и племена горного Дагестана.

Большинство современных исследователей считает, что на.территории Алании к концу V - началу VI в. сложились две этнокультурные.группы: западная - протодигорцы (Асдигор) и восточная - протоиронцы (Ирхан). Первая локализовалась в верховьях Кубани, Пятигорье и современной Балкарии,.вторая - в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. Восточные аланы в своей внешней политике более ориентировались на Иран. В.550-551 гг. они вместе с савирами в составе персидских войск вторглись в Колхиду, а в 562 г. совершили поход на Восточную Грузию, заставив её подчиниться Ирану. Находки сасанидских монет на территории Восточной Алании.говорят об ее тесных связях с Персией. Западные аланы традиционно придерживались дружественных отношений с ромеями. В.середине VI в. происходит консолидация западных алан. С 558 по 572 гг. византийские историки упоминают "вождя", "царя" западных алан Сарозия (Сародия, Сароя) - друга и союзника ромеев.

К концу 70-х гг. VI в. аланы (вероятно, обитатели равнин и предгорий) попадают в зависимость от тюркют. Возникший в середине VII в. на обломках тюркской державы Хазарский каганат сразу же стал предъявлять претензии на гегемонию в Северо-Кавказском регионе. Сведения об аланах почти исчезают со страниц арабских и византийских хроник. Однако на основании весьма скудных источников можно судить, что Алания до середины VII в. сохраняла независимость, но оказалась втянутой в борбюу за господство на Кавказе.

В результате арабо-хазарских войн Алания, по мнению многих исследователей, хотя и осталась независимой, но попала под политическое влияние каганата, чтобы избежать власти более жестоких завоевателей - арабов. Восточную часть Алании (Ирхан) обычно отождествляют со страной асов/овсов/оссов - Асией.

Константин VII.Багрянородный (945-957) в трактате "О церемониях" наряду с правителем Алании упоминает архонта Асии, т.е. лицо, стоявшее в византийской "табели о рангах" ниже главы Аланской державы, но обладавшего прерогативами самостоятельного правителя.

Ценные сведения о стране алан содержит сочинение арабского автора начала X в. Ибн Рустэ, который подробно очерчивает ее границу. Между владениями царства.Серир в горном Дагестане и владениями царя алан три дня пути по "горам и.лугам". От восточной границы Алании до Дарьяла десять дней пути, т.е. восточная граница области, подчиненной царю алан, доходила до начала Терско-Сулакской низменности, полностью охватывая предгорные территории современных Чечни и Ингушетии. По сведениям Ибн Рустэ, аланы делятся на четыре племени, что, вероятнее всего, отражало этнополитическое деление Алании. Современные исследователи выделяют три основных варианта аланской материальной культуры: западный (верховья Кубани), центральный (Кабардино-Балкария) и восточный – в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне.

В начале 30-х гг. X в., при кагане Аароне Аланский.царь, подстрекаемый византийским императором Романом I Лакапином (919-944),.выступил против хазар. Аарон нанял дружественного хазарам "царя турок" (гузов или печенегов), которые победили алан: "и низвергся царь аланский перед Аароном, и тот взял его живым в плен. И оказал ему [царь большой] почет и взял дочь его в жены своему сыну Иосифу. Тогда [обязался] ему аланский царь в верности, и отпустил его царь Аарон [в свою землю]". Византия также была заинтересована в союзе с Аланией, так как "властитель" этого независимого политического образования имел возможность в силу своего положения оказывать давление на Хазарию.

Победа киевского князя Святослава над хазарами в 965 г., хотя он тогда же победил и ясов, завершила борьбу Алании за освобождение от политического влияния каганата. В 1032 г. аланы вместе с русами совершили набег на Ширван, а в 1033г. ими был совершен неудачный поход в сторону Дербента (на Карах).

В X-XII вв. Алания переживала период наивысшего военно-политического и.культурного подъема. Именно в это время у алан происходит оформление раннефеодальной государственности. Почти полностью перейдя к оседлости, они сделали основой своего хозяйства пахотное земледелие, а отгонное скотоводство с предпочтительным разведением овец и коз являлось лишь отголоском прежнего быта скотоводов. Разные источники свидетельствуют о высоком уровне развития ремесла (металлургии, гончарного, ювелирного и оружейного дела, обработки камня, кости и дерева) с далеко зашедшей специализацией. Масуди писал: "Царство алан представляет беспрерывный ряд поселений настолько смежных, что если кричат петухи, то им откликаются другие во всем царстве".

Внутри аланских городищ появляются цитадели - огражденные рвами и валами места обитания племенной и родовой аристократии. На рубеже X-XI вв. часть крупных аланских поселений превращается в селения городского типа полуаграрного характера. Среди них можно отметить Нижний Архыз, Рим-гору, Верхний и Нижний Джулат, Алхан-Калу. Некоторые исследователи считают Алхан-.калу ранней столицей алан, которую Масуди называл "благочестивый Магас", поселение у Верхнего Джулата (Татартупа) сопоставляют со "славным ясским градом Дедяковым".

Со второй половины XII в. Алания вступает в пору феодальной раздробленности. Католический монах Юлиан, побывавший в Алании перед нашествием монголо-татар, отмечал, что теперь" сколько селений, столько и вождей, и ни один из них не имеет подчиненного отношения к другому. Там постоянно идет война вождя против вождя, села против села". Письменные источники больше не упоминают об общеаланских царях, зато все чаще говорят о "мтаварах", "князьях", "ханах", и."эмирах", то есть о местных феодальных владетелях.

++++++++++++++++++++

Источник: https://www.sites.google.com/site/civilizacium/home/civilizacium/skifo-sarmato-alanskaa-civilizacia