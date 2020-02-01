Главная » Видео, Невероятное в мире

Портал 0202|2020 “Врата Судьбы”: раз в тысячелетие. Закладываем Карму Рода. Практика Родовое Дерево

23:32. 1 февраля 2020 19 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Портал 0202|2020 "Врата Судьбы": раз в тысячелетие. Закладываем Карму Рода. Практика Родовое Дерево

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wQoe1fMcGQc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... и, конечно же, врать. В этой книге хочу...тысячелетий возрождалось, забыв свой язык и культуру. Потихоньку, например, раз... названа была – дыРа (портал в следующую жизнь), скопление звезд...звезда – дуРа (две излучины судьбы на древних надгробиях) – превратилась ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... и, конечно же, врать. В этой книге хочу...тысячелетий возрождалось, забыв свой язык и культуру. Потихоньку, например, раз... названа была – дыРа (портал в следующую жизнь), скопление звезд...звезда – дуРа (две излучины судьбы на древних надгробиях) – превратилась ...
Гёбекли-Тепе. О чём молчит Пузатый холм. Историко-астрономическое исследование.
... портал со змеями. Каменный портал. Сооружение В. Каменный портал.... там предоставляется своей судьбе. Таким образом, ... что наблюдали как раз за северным небом....преступить через узкие врата с животными по ...которые порой, многие тысячелетия хранились в ее ...
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха
... разработанный более полутора тысячелетий назад императором Константином. ...мнению, его личная судьба, судьба его семьи и ...усиленное питание. Приблизительно раз в месяц за...убежища в аргентинском порту Мар-дель-Плата...льдом? В звёздные врата, ведущие внутрь Земли...
Феномен Юрия Горного
...откровенном воровстве или не портил отношения с вышестоящим руководством....что никакому искусству за тысячелетия не удалось сделать человека ... позиций. Притворяться и врать незнакомым японцам мне совсем...судьбой, который родился в тюрьме и уже успел один раз...
Россия — больше чем страна, это целая цивилизация
... — изнутри, повторив судьбу Спарты. Против русских ... отстаивала на протяжении тысячелетия крупнейшее в мире ...с детства известно, что врать нехорошо. Даже те,... времена СССР строили порты в Прибалтике, заводы...— это ведь как раз «продукт советского производства»...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)