Портал 0202|2020 “Врата Судьбы”: раз в тысячелетие. Закладываем Карму Рода. Практика Родовое Дерево

... и, конечно же, врать. В этой книге хочу...тысячелетий возрождалось, забыв свой язык и культуру. Потихоньку, например, раз... названа была – дыРа (портал в следующую жизнь), скопление звезд...звезда – дуРа (две излучины судьбы на древних надгробиях) – превратилась ...
... и, конечно же, врать. В этой книге хочу...тысячелетий возрождалось, забыв свой язык и культуру. Потихоньку, например, раз... названа была – дыРа (портал в следующую жизнь), скопление звезд...звезда – дуРа (две излучины судьбы на древних надгробиях) – превратилась ...
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