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Британия вышла из ЕС

02:44. 1 февраля 2020 162 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Британия в ночь с 31 января на 1 февраля официально покинула состав Европейского союза.
Брюссель особо не переживает по этому поводу, так как рассматривает возможность замены другой мощной державой, которая уже заявила, что с легкостью займет место Британии в ЕС.































































































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5608385.html

Метки: Борис Джонсон, Британия, европейский союз, карикатуры, юмор

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