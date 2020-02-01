Британия вышла из ЕС

Британия в ночь с 31 января на 1 февраля официально покинула состав Европейского союза.Брюссель особо не переживает по этому поводу, так как рассматривает возможность замены другой мощной державой, которая уже заявила, что с легкостью займет место Британии в ЕС.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5608385.html