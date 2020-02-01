Британия вышла из ЕС
02:44. 1 февраля 2020 162 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Британия в ночь с 31 января на 1 февраля официально покинула состав Европейского союза.
Брюссель особо не переживает по этому поводу, так как рассматривает возможность замены другой мощной державой, которая уже заявила, что с легкостью займет место Британии в ЕС.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5608385.html
Еврейский союз в Европе без Британии! О котором мечтал Ленин (его работа “О лозунге соединённых штатов Европы”)!