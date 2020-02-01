Алкоголь и другие яды – магические или химические вещества? Виктор Пономарев. Часть 1
В эфире с учителем Трезвости Виктором Александровичем мы поговорим о природе удовольствия от алкоголя и других интоксикантов.
Автор-сказитель – Виктор Пономарев
Часть 2 – https://youtu.be/jGdg_mBxz8k
Действительно ли эти вещества повышают настроение, увеличивают уверенность в себе, помогают в общении, успокаивают, усиливают половую функцию? Или всё это результат самообмана и эффекта плацебо?
Мы рассмотрим как научные данные, так и жизненные примеры обычных людей.
И наконец-то поставим точку в вопросе: алкоголь – это хорошо или плохо?
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#народное #славянское #радио #алкоголь #вред #алкоголизм #бросить #пить #зож #трезвость #влияние #алкогольная #зависимость #алкоголик #нельзя #пиво #водка #выпивка #правильно #видео #напитки #человека #виктор #пономарев #алексей #орлов #почему
#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Алкоголь #АлкогольВред #Алкоголизм #АлкогольныеНапитки #КакБроситьПить #ВредАлкоголя #Зож #Трезвость #ВлияниеАлкоголяНаЧеловека #АлкогольнаяЗависимость #Алкоголик #ПочемуНельзяПитьАлкоголь #Пиво #Водка #Выпивка #КакПравильноПить #ПитьБросить #ВидеоОВредеАлкоголя #ВикторПономарев #АлексейОрлов