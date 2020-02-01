Алкоголь и другие яды – магические или химические вещества? Виктор Пономарев. Часть 1

В эфире с учителем Трезвости Виктором Александровичем мы поговорим о природе удовольствия от алкоголя и других интоксикантов.



Автор-сказитель – Виктор Пономарев

Часть 2 – https://youtu.be/jGdg_mBxz8k



Действительно ли эти вещества повышают настроение, увеличивают уверенность в себе, помогают в общении, успокаивают, усиливают половую функцию? Или всё это результат самообмана и эффекта плацебо?

Мы рассмотрим как научные данные, так и жизненные примеры обычных людей.

И наконец-то поставим точку в вопросе: алкоголь – это хорошо или плохо?



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #алкоголь #вред #алкоголизм #бросить #пить #зож #трезвость #влияние #алкогольная #зависимость #алкоголик #нельзя #пиво #водка #выпивка #правильно #видео #напитки #человека #виктор #пономарев #алексей #орлов #почему



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Алкоголь #АлкогольВред #Алкоголизм #АлкогольныеНапитки #КакБроситьПить #ВредАлкоголя #Зож #Трезвость #ВлияниеАлкоголяНаЧеловека #АлкогольнаяЗависимость #Алкоголик #ПочемуНельзяПитьАлкоголь #Пиво #Водка #Выпивка #КакПравильноПить #ПитьБросить #ВидеоОВредеАлкоголя #ВикторПономарев #АлексейОрлов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WJpwCtEZAWA