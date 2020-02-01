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Алкоголь и другие яды – магические или химические вещества? Виктор Пономарев. Часть 1

14:51. 1 февраля 2020 28 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В эфире с учителем Трезвости Виктором Александровичем мы поговорим о природе удовольствия от алкоголя и других интоксикантов.

Автор-сказитель – Виктор Пономарев
Часть 2 – https://youtu.be/jGdg_mBxz8k

Действительно ли эти вещества повышают настроение, увеличивают уверенность в себе, помогают в общении, успокаивают, усиливают половую функцию? Или всё это результат самообмана и эффекта плацебо?
Мы рассмотрим как научные данные, так и жизненные примеры обычных людей.
И наконец-то поставим точку в вопросе: алкоголь – это хорошо или плохо?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WJpwCtEZAWA

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