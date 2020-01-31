Коронавирус обнаружен в России

Коронавирус таки добрался и до России.Минздрав сообщает, что обнаружили двух больных китайцев – одного в Тюменской области, другого в Забайкальском крае. По заверению Миндзрава, предприняты все необходимые меры по их изоляции и лечению и риска вспышки эпидемии нет.В зоне риска – пожилые люди и люди с слабой имунной системой.Китай уже передал России геном коронавируса для изучения российскими медиками и кроме того, китайцы заявляют, что их мед.лаборатории добились крупного успеха, разработав тест, который за 15 минут может определить заражен ли человек вирусом или нет. Российские тесты требовали на определение вируса 1,5-2 часа. На текущий момент запасов экспресс-теста хватает на 4 тыс. анализов в день, но очевидно, что производство тестов будут наращивать. Надо понимать, что и российские медики получат доступ к технологии его производства.Россия эвакуирует всех российских граждан их Ухани и провинции Хубэй – всего около 650 человек.Также с 1 февраля ограничивается авиасообщение между РФ и Китаем, останется лишь ограниченное число рейсов – в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу. Минтранс Китая заявляет, что пассажирские перевозки просели на 84%.ВОЗ признала коронавирус "чрезвычайной угрозой международного масштаба".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5606947.html