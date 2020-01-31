Как прокачать чакры звуком – часть 2. Звуковая волна как основа Мироздания.

... позиции энергии, меридианов и чакр, то этот процесс получается ... чакры (дань-тяня, центра хара, киноварного поля, можно назвать как ... крови эти мышцы смогут прокачать, тем больше и энергии... дан-тяне (второй нижней чакре, киноварном поле), способствует более...
... говорится, что есть особые точки – “чакры” (на санскрите – “колеса”), являющиеся...анатомии и физиологии чакры (на теле человека насчитывают как минимум семь основных...способен при его скромных параметрах прокачать через сотни километров(!!!) тончайших ...
...длина волос – до уровня сердечной чакры. Длинными волосами женщина защищает счастье...– это сказывается на способности волоса прокачать через себя принятую луковичкой энергию...в условиях нового акустического давления. Как видно, мембрана полностью регулируется ...