Информационный вирус Эбола

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Очень содержательное интервью с директором НИИ Социального антропогенеза д.мед.н. О.А. Чагиным. Оно было записано в 2014 году во время информационной эпидемии под названием „Вирус Эбола в Африке и на планете”. Как вы сами понимаете, отличие той ситуации с нынешней по китайскому вирусу непринципиально.Олег Александрович раскрывает множество аспектов, связанных с подобного рода. Сказанное – не оговорка: вирус Эболы в то времяИ все стороны этого глобального события с Эболой, как и сегодня с коронавирусом – многообразны. Тут и испытание на паникующих людях непроверенных вакцин, и информационная подмена важности событий, и создание чувства паники у населения (). Здесь и мощнейшее когнитивное воздействие на жителей планеты через увязку с голливудским инструментом промывания мозгов и создание образа Америки-спасительницы планеты.Есть и другие аспекты. Лишь об одном не сказал профессор Чагин: в официально не утверждённых, непроверенных вакцинах, которые США монопольно поставляют в () зоны бедствия, вполне себе может содержаться стерилизующий агент. Как этов Африке и Азии.И совсем не исключено, что используя эффект нагнетаемой паники стерилизуют и население фармазависимой РФ…Также призываем обратить внимание на благородство Советского Союза по сравнению с действиями в аналогичной ситуации стран Запада.