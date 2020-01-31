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Информационный вирус Эбола

19:53. 31 января 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Очень содержательное интервью с директором НИИ Социального антропогенеза д.мед.н. О.А. Чагиным. Оно было записано в 2014 году во время информационной эпидемии под названием „Вирус Эбола в Африке и на планете”. Как вы сами понимаете, отличие той ситуации с нынешней по китайскому вирусу непринципиально.

Олег Александрович раскрывает множество аспектов, связанных с подобного рода военными операциями. Сказанное – не оговорка: вирус Эболы в то время был… запатентован(!)… министерством… Обороны(!!) США!!!

И все стороны этого глобального события с Эболой, как и сегодня с коронавирусом – многообразны. Тут и испытание на паникующих людях непроверенных вакцин, и информационная подмена важности событий, и создание чувства паники у населения (что значительно облегчает управление им). Здесь и мощнейшее когнитивное воздействие на жителей планеты через увязку с голливудским инструментом промывания мозгов и создание образа Америки-спасительницы планеты.

Есть и другие аспекты. Лишь об одном не сказал профессор Чагин: в официально не утверждённых, непроверенных вакцинах, которые США монопольно поставляют в (созданные ими же?!) зоны бедствия, вполне себе может содержаться стерилизующий агент. Как это уже имело место в Африке и Азии.

И совсем не исключено, что используя эффект нагнетаемой паники стерилизуют и население фармазависимой РФ…




Также призываем обратить внимание на благородство Советского Союза по сравнению с действиями в аналогичной ситуации стран Запада.

***



Источник: https://ss69100.livejournal.com/4864545.html

Метки: Америка, Африка, здоровье, информационная, Китай, медицина, народ, оружие, планета, советский, США, управление, Чагин

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