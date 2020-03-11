Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Самая страшная эпидемия – информационная

17:58. 11 марта 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Литературная газета @ Рыков Сергей

О фанатичной преданности Малеева, советника директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессии врача ходят легенды. Спасая людей, Виктор Васильевич побывал в эпицентрах распространения самых опасных инфекций в странах Африки, Китае, Индии, Афганистане, Сирии, Бангладеш…

Академику РАМН и РАН, лауреату Государственной премии РФ Мале­еву принадлежит открытие закономерностей нарушения системы свёртывания крови при инфекционных заболеваниях и создание клинико-патогенетической классификации обезвоживания при холере и других острых кишечных инфекциях. Он –  автор полиионных инфузионных растворов, составов для оральной дегидратации «Регидрон» и «Цитроглюкосолан».

– Холера, чума, птичий грипп, коровье бешенство, ВИЧ, SARS, СОVID-19… И в XXI веке мы перед вирусами беззащитны? Но начну с «несерьёзного» вопроса. Вы читали в детстве книгу Николая Носова «Витя Малеев в школе и дома»?

– Читал, но уже в 6-м классе. Я родился в 1940 году, повесть Носова вышла в журнале «Новый мир» в 1951-м. Герой книги и я – однофамильцы, тёзки и ровесники. На этом совпадения кончаются. У книжного Витьки Малеева были отец и мать. А я до девяти лет жил в детском доме в Андижане, хотя родился на Украине. Когда началась война (мне было 11 месяцев), меня, маму и сестру эвакуировали в Ташкент. Оттуда нас отправили в Андижан.

Мама не умела ни читать, ни писать. Чтобы нас прокормить, она разгружала вагоны. Надорвалась. Тяжело заболела. Маму положили в больницу, а я так и остался орать на полу в зале общежития, где жили эвакуированные. Кто-то из соседей отнёс меня в детский дом.

В детстве, рассказала мама, я переболел и корью, и коклюшем, и ветрянкой, и малярией, и менингитом, и дизентерией… Мама не хотела забирать меня из детдома, так как боялась, что не прокормит. А отец в 1942-м погиб на фронте. В восемь лет из-за болезней я весил чуть больше 20 килограммов.

Выходит, с детства я борюсь с вредоносными микробами. Видимо, мне на роду было написано стать инфекционистом, хотя в школе я увлекался математикой. Школу окончил с золотой медалью. Врачом быть не планировал, но в тот год в Андижане открылся медицинский институт. Настрадавшись в детстве от болезней, решил – буду лечить людей.

– Вы были во время эпидемий в самых смертоносных точках мира. Не страшно было так рисковать?

– Страхи остались в детстве, когда приходилось бороться за самого себя. И потом… Инфекционные болезни – моя профессия. Моя стихия, если хотите. У нас есть шутка: кому холера, а кому мать родна. Я на эпидемиях холеры много работал. В Кении, в Сомали, в Бангладеш, в Йемене… В Ираке, когда после войны с Кувейтом там началась эпидемия холеры и блокада страны, сидел в бомбоубежище под американскими бомбами вместе с тяжелобольными.

Холере я «обязан» своим открытием уникальных солевых растворов, в том числе для орального применения – «Регидрон». Это была моя докторская диссертация. Больной холерой выглядит страшнее смерти – иссиня-чёрный, сморщенный, как мочёное яблоко, организм обезвожен… А «Регидрон» наряду с предложенными мною внутривенными растворами даёт быстрый положительный результат. Больной на глазах оживает. Больному холерой требуется одновременно возместить ряд электролитов. В полевых условиях эпидемии это сложно – смешивать растворы, менять режим лечения… Полиионные растворы решили эти проблемы.

Самая страшная эпидемия – информационная

Фото: tassphoto.com

– Виктор Васильевич, в беседе со мной специалист по бактериальному и химическому оружию Игорь Никулин настаивал на версии, что китайский вирус-убийца 2019-nCoV – дело рук человека.

– Да, темпы распространения коронавируса в Китае внушительные, но умерших пока в пределах двух процентов от подтверждённых инфицированных. Как ни цинично это звучит, но для бактериологического оружия маловато.

Ко мне стекаются данные со всех концов мира. В США, например, с ноября прошлого года от гриппа умерли больше 10 тысяч человек. Десять тысяч смертей от «элементарного» гриппа за три с небольшим месяца. Это тоже диверсия?! От ВИЧ-инфекции с момента установления причины болезни (1987 г.) в мире умерло около 37 млн человек, в России – 355 тысяч.

Сейчас в 37 субъектах Российской Федерации и в девяти центральных городах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. В Челябинске и в Перми, например, закрыты все детские школьные учреждения, в Омске и Нижнем Новгороде они закрыты частично… И здесь будем искать бактериологическое оружие?

Слухи и панику рождает незнание. Мы же думаем, что инфекцию как таковую давно победили. ХХI век на дворе. Вдруг раз – вспышка, и все на ушах стоят. Я работаю инфекционистом более полувека. Десять лет был главным инфекционистом России. Мой опыт подсказывает, что мы недооцениваем риски. Принято считать, что на первом месте по смертности сердечно-сосудистые заболевания, онкология, диабет… Но к этим заболеваниям зачастую приводит неадекватная оценка инфекционного фактора. А он сопровождает, как правило, каждую болезнь.

У нас в организме 40 триллионов микробных тел. Мы напичканы микробами от головы до пят, мы своих-то микробов до конца не знаем, а уж как мутируют вирусы в окружающей нас среде, не знаем тем более. Изучение микроорганизмов началось всего-то 130 лет назад. 110 лет назад были открыты вирусы. Мы изучили детально всего пять-шесть процентов возбудителей инфекции. Остальные для нас – тайна за семью печатями. Надо в этом признаться.

Природа – великий манипулятор и комбинатор. В результате её рекомбинаций и человек произошёл. К слову, не исключено, что он, человек, и исчезнет с лица земли в результате природных манипуляций. То, что способна сотворить природа, не сделает ни террорист-одиночка, ни группа диверсантов. Природа мстит нам за наше в неё вероломное вторжение.

Сейчас гуляет много конспирологических версий. Идёт нагнетание страха. Я бы назвал эту истерию инфекционно-информационной эпидемией. Напуганному человеку можно внушить что угодно. Мы ведь примеряем на себя, свою семью, родных и близких все политические, социальные страхи.

– И от этого становится ещё страшнее…

– Недавнее наводнение в Иркутске… Тоже ходила версия, что это климатическое оружие, которое применила Америка. В землетрясении в Турции тоже пытались найти американский след. Мол, турки покупают у нас зенитную ракетную систему С-400, а американцы в отместку «организовали» туркам землетрясение.

В 2014 году со специальной миссией я летал в Западную Африку, в Гвинею, где была самая страшная за всю историю вспышка лихорадки Эбола. Вспышка началась в Гвинее и перекинулась в Сьерра-Леоне, Либерию, Нигерию, Сенегал… На моих глазах гибли тысячи людей. Тогда тоже много писали, что американцы и французы хотят резко сократить население Африки и окончательно подорвать её экономику, чтобы властвовать безраздельно, вот и применили бактериологическое оружие. На самом деле вирус Эбола передаётся людям от диких животных и распространяется от человека человеку. В 2015 году в Бразилии была вспышка лихорадки Зика, которая переносится комарами и охватила 33 страны.

Свежий пример. В Ульяновском суворовском училище 25 человек заболели эхинококкозом. Это паразитарное заболевание, которое вызывают ленточные черви. Заразиться им можно через пищу и воду, при контакте с животными-носителями. От человека к человеку оно не передаётся. Эти черви поразили лёгкие ребят. Паразитов удаляли хирургическим путём. Обыкновенное русское разгильдяйство снова пытаются прикрыть разговорами о диверсии.

Но хватит о грустном. Хотите, расскажу, чем закончилась история с книгой «Витя Малеев в школе и дома»?

– Ещё бы!

– В год столетия писателя Николая Носова (2008) звонят из издательства и просят написать предисловие к подарочному изданию книги. «Я тут при чём?! » – спрашиваю. «Это прикольно»,  – отвечают. Отказывался. Мучился. Не моё это дело… Но пришлось написать. На гонорар накупил книг. Сейчас подписываю детям при встречах: «От академика Виктора Малеева».

А вообще-то могли бы обратиться к Горбачёву. У Носова есть рассказ «Мишкина каша». Горбачёв – Миша. И кашу вон какую заварил… 

Обложка: Фото tassphoto.com

 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На 25 февраля число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 77 700 человек. Умерло уже 2663, а вылечилось 27 200.

За пределами материкового Китая выявлено более 2000 случаев заражения в 37 странах. В том числе в Японии – 851 (из них 691 – пассажиры Diamond Princеss),
в Южной Корее – около 800, в Иране – 95, в Сингапуре – 90, Гонконге – 84. В Италии заражены 232 человека (7 умерло), закрыто на карантин 11 коммун.

Обложка: Сегодняшняя мода в Китае. © / Reuters

Источник: https://nstarikov.ru/samaja-strashnaja-jepidemija-informacionnaja-113728

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Слабоалкогольные коктейли - оружие геноцида
... был поставлен “блок”. Хотя, информационную блокаду иногда прорывает: каждый год...внимания на мрачную статистику. Эпидемия панкреатита Каждый год в панкреатологическую...чаю, не переносит экзотических изысков. Самое страшное, как выяснилось, совместить: выпить ...
СПИД - крупнейшая фальсификация нашего времени!
... реальных эпидемий не было. Поэтому Центр решил заняться информационными провокациями и... вооружился девизом: "если эпидемий нет, их... ожидания CDC. Странное совпадение: "самый страшный вирус всех времен" появился в...
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
...возможность моментально регистрировать даже самые незначительные вспышки заболеваний независимо... о надвигающейся на страну страшной эпидемии. Дальше по схеме: ...фермент, катализирующий направление генетического информационного потока в ретровирусах от РНК...
ВИЧ/СПИД как Большая Ложь
... на нас этой психологической и информационной дубинки. Назовем условно эту территорию... лет, то есть даже с самого начала "эпидемии Спида", и не умирают... существующей гипотезы. Произошла страшная подмена понятий, терминологии. Именно страшная, потому что в...
Ментальные эпидемии
...но сама модель явления, описываемая словами "вирус, контакт, заражение, эпидемия, ...самостоятельных, по-разному оформленных информационных явлений, часто внешнего происхождения...почку; будьте осторожны, распространяется страшный вирус, сообщите в офисе,...
Катастрофа (2)
...картинки.Может быть, самые интересные, а возможно, напротив – самые безобидные? Большая ...за всеми этими бедствиями последовала страшная эпидемия чумы. Началась она в Китае... сборной на чемпионате Европы. Информационное агентство ЧТК тогда же сообщило...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)