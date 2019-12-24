«Недопустимо жалеть деньги на биологическую безопасность страны!»

05.12.2019



Защита населения от нового, биологического оружия массового поражения (что особенно актуально в контексте ядерного паритета и отказа от ядерных военных ударов) давно является актуальнейшим вопросом для России. В этом контексте Правительство в лице Минздрава 2 декабря внесло в Госдуму проект закона «О биологической безопасности РФ». Редакция «Катюши» ознакомилась с текстом документа и сделала ряд важных выводов относительно защищенности нашей страны – не без содействия нашего постоянного авторитетного эксперта.

Как сообщает пояснительная записка к документу, он был разработан для реализации политики РФ в области биологической безопасности, утвержденной указом Президента России. Новый закон призван «внести в российское законодательство юридические понятия из области биологической безопасности, которое, на данный момент, не соответствует современному состоянию технологий в этой области». То есть в целом документ больше про описание теории, а не про практику, и тем не менее, в нем содержится ряд интересных новелл. В частности, в законопроекте дается определение «основных биологических угроз (опасностей)», к которым отнесены:

«1) изменение свойств и форм патогенных биологических агентов (патогенов), а также свойств и мест обитания их переносчиков;

2) возможность преодоления патогенными биологическими агентами (патогенами) межвидовых барьеров в сочетании

с возникающими под воздействием окружающей среды изменениями генотипа и фенотипа;

3) возникновение и распространение новых инфекций, занос

и распространение редких или ранее не встречавшихся на территории Российской Федерации инфекционных и паразитарных болезней, возникновение и распространение природно-очаговых, возвращающихся и спонтанных инфекций;

4) проектирование и создание патогенных биологических агентов (патогенов) с помощью технологий синтетической биологии;

5) нарушение нормальной микробиоты человека, сельскохозяйственных животных и растений, приводящее к возникновению и распространению связанных с этим заболеваний;

6) распространение инфекций (в том числе туберкулеза,

ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов), являющихся основной причиной смертности от инфекционных заболеваний, а также распространение инфекций животных и растений, причиняющих ущерб сельскому хозяйству и вред окружающей среде;

7) распространение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и осуществлением ветеринарной деятельности, а также возможность возникновения профессиональных заболеваний в результате выполнения работ с использованием патогенных биологических агентов (патогенов);

8) возникновение аварий и (или) осуществление диверсий

на объектах, где находятся источники биологической угрозы (опасности) и (или) проводятся работы с патогенными биологическими агентами (патогенами);

9) распространение устойчивости к лекарственным препаратам, химическим и (или) биологическим средствам (резистентность);

10) распространение иммунодефицитных состояний организма человека, животного и связанных с этим инфекций, в том числе повышение частоты и тяжести инфекционных заболеваний, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами;

11) осуществление террористических актов и (или) диверсий

с использованием патогенных биологических агентов (патогенов), применение биологических и иных смежных технологий для разработки, производства и использования биологических агентов (патогенов)

в качестве биологического оружия, а также бесконтрольное осуществление опасной техногенной деятельности, в том числе

с использованием генно-инженерных технологий.»

К широкому спектру угроз, в число которых входят, как видим массовое распространение очагов уже известных инфекций и биопатогенов вследствие халатности, нарушения санитарных норм и т.д., также отнесено бесконтрольное использование антибиотиков. В случае принятия законопроекта их можно будет приобрести только по рецепту врача. Ну и предпринимателям в сельском хозяйстве теперь будет строго запрещено обкалывать мясо животных антибиотиками:

«- отпуск антимикробных лекарственных препаратов для медицинского применения по рецепту на лекарственный препарат, запрет на их назначение без подтверждения диагноза, а также на продолжение применения таких препаратов при отсутствии эффективности лечения

и положительной динамики показателей состояния организма пациента;

- отпуск антимикробных лекарственных препаратов для ветеринарного применения по рецепту на лекарственный препарат, запрет на их назначение без подтверждения диагноза, а также на продолжение применения таких препаратов при отсутствии эффективности лечения;

- запрет на применение антимикробных лекарственных препаратов в ветеринарии не в лечебных целях, а также ограничение их применения

в лечебных целях, в том числе для лечения сельскохозяйственных животных…»

С целью предотвращения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных болезней, а также заноса новых, редких или ранее не встречавшихся на территории РФ инфекционных и паразитарных болезней власти предлагают изучать свойства штаммов биопатогенов, разрабатывать и внедрять методы их идентификации, осуществлять профилактику появления очагов новых или редких инфекционных болезней, разрабатывать методы их иммунопрофилактики, а также развивать лаборатории (центры), осуществляющие такую диагностику.

В документе также описываются меры предупреждения опасной техногенной деятельности в области биологии и предотвращения террористических актов

и диверсий с использованием биопатогенов и иных преднамеренных биологических угроз. Здесь важное место занимает мониторинг всей ГМО-продукции, оказавшейся на территории России:

«1) создание системы мониторинга разработок в области биологии, а также продукции, созданной с использованием генно-инженерных технологий и технологий синтетической биологии;

2) совершенствование методов оценки безопасности продукции, созданной с использованием генно-модифицированных организмов и технологий синтетической биологии».

Власти планируют анализировать угрозы совершения биотерактов и диверсий, внедрять меры по повышению защищенности потенциально опасных биологических объектов, мест массового скопления людей, развитие биологической разведки, средства индивидуальной и коллективной защиты, специальной санобработки, медицинской защиты, а также разрабатывать иные меры по обеспечению биологической безопасности.

Чтобы предупреждать риски, будет развиваться коллекционная деятельность, связанная с использованием патогенных микроорганизмов и вирусов: то есть «создание, пополнение и использование коллекции патогенных микроорганизмов и вирусов (включает в себя сбор, идентификацию, паспортизацию, хранение, учет, изучение и использование патогенных микроорганизмов и вирусов)». Для эффективного управления биологическими рисками и обмена информацией между федеральными госорганами законопроект предлагает создать государственную информационную систему (ГИС) в области обеспечения биологической безопасности.

Таковы основные перечисленные в законопроекте (на более чем 40 страницах) меры, которые на самом деле назрели уже очень давно. Однако нетрудно заметить, что в целом документ носит рамочный и общий характер, по стилю он больше похож на стратегию или концепцию биологической безопасности, а не на перечень конкретных мероприятий, ответственных за них лиц и организаций. В нем мы не найдем конкретных инициатив по господдержке науки, тех же отделений РАН, занимающихся вопросами биобезопасности. Не содержится в нем и конкретных планов и задач дли НИИ и НИОКР.

Между тем, сильное отставание России от своего главного «уважаемого партнера» – США в области гражданской и военной генетики и молекулярной биологии уже давно очевидно и вызывает большие опасения. В 2010 году американский инженер и биолог Крейг Вентер синтезировал первую клетку с искусственным геномом, собранном на суперкомпьютере – и это дало начало эре военной синтетической биологии.

Крупнейшими заказчиками исследований в этой области являются Министерство обороны США, Министерство энергетики США, компании оборонно-промышленного комплекса (Raytheon, Lockheed-Martin и др.). В реализации биомедицинских программ с военным уклоном принимают участие все ведущие компании оборонки: Boeing, IBM, L3 Communications, Raytheon, Lockheed Martin, Autodesk и т.д. Компании финансируют поисковые работы в области создания средств проектирования живых организмов, создания высокоуровневых языков описания живых систем, создание модели квантовых состояний в биологии и др. Помимо разработавшей и контролирующей интернет DARPA, поддержкой таких технологий занимаются исследовательские центры, финансируемые по программам видов Вооруженных сил (Air Force Office of Scientific Research (AFOSR), Office of Naval Research (ONR), Army Research Office (ARO)) - в основном это прикладные технологии восстановления человека, системы экстренной нейромедицины и создания биоматериалов по требованию.

В конце 2017 году страну потрясло заявление Президента Владимира Путина о том, что «кто-то целенаправленно собирает биоматериал россиян», которому сопутствовала новость о больших контрактах ВВС США на сбор образцов тканей граждан белого европеоидного типа из России. Затем появились сведения о систематической отправке за рубеж наших биообразцов крупнейшей частной компанией, делающей анализы – Invitro и т.д. Все это, естественно, может быть использовано против населения. Но неудивительно, что в Минобороны России очень редко говорят об угрозах биологического оружия – в силу его международного запрета по «Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического (биологического) оружия, а также токсинов и его уничтожении» (Женева, 1972 год).

В 1989 году, в период расцвета советской программы биологического вооружения, военный учебник Минобороны СССР назвал 29 биологических средств борьбы против человека, в том числе 8 видов бактерий, 4 риккетсии, 14 вирусов, 1 грибок и 1 токсин (Защита от оружия массового поражения // ред. В.В. Мясников. М.: Воениздат, 1989, 399 с.). Через 10 лет «военно-биологический» генерал В.И. Евстигнеев рассказал о списке из 37 боевых биологических средств, составленном по разведывательным данным КГБ и ГРУ (одно из таких средств – обнаруженный не так давно в Африке вирус Эбола). Однако эти 37 возбудителей – лишь первое поколение биологического оружия, тогда как в мире работают уже с оружием третьего поколения (Евстигнеев В.И. Штамм Эболы в Россию привезли разведчики || Ядерный контроль, 1999, т. 46, № 4, с. 24). Второе поколение – это генно-модифицированные возбудители таких болезней. Третье поколение – это продукты синтетической молекулярной биологии, которая ныне активно развивается в США.

К сожалению, в современной России, в отличие от СССР, наука превращается, если уже не превратилась, в служанку на подтанцовках у бизнесменов-олигархов. У нас в стране нет никакого дефицита ресурсов для нормального развития сферы НИОКР, но вот представители высшей власти совершенно холодны к поддержке научной деятельности. Им вполне достаточно того, что ведущие сырьевые госкорпорации, обслуживающие нефтегазовую трубу «уважаемых партнеров», получают все необходимое новейшее импортное современное оборудование, приборы и материалы. Еще худо-бедно трудится (в основном, опять же, на экспорт, а не для своей страны) наша оборонка, хотя и здесь у нас полная беда с элементной базой.

По данным исследования НИУ ВШЭ от июля 2018 г., по удельному весу затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Россия (1,1%) существенно отстает от ведущих стран мира, находясь на 34-м месте. Лидерами являются Израиль (4,25%), Республика Корея (4,24%), Швейцария (3,37%), Швеция (3,25%) и Тайвань (3,16%). США и Китай, имеющие наибольший объем внутренних затрат на ИР, по их доле в ВВП занимают, соответственно, 11-е и 15-е места (2,74 и 2,12%). И если это соотношение не изменится, то такими темпами развития в дальнейшем нам будет очень непросто добиться декларируемой биологической безопасности.

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Адекватность предлагаемого Правительством законопроекта и опасность существующих ныне биологических рисков специально для «Катюши» прокомментировал выдающийся специалист в области растениеводства и генетики, экс-директор Института растениеводства им. Н.И. Вавилова, доктор биологических наук, заслуженный деятелю науки, академик РАН Виктор Александрович Драгавцев.

«США организовали огромное количество биоисследовательских центров по всей планете – на территории Африки, Австралии, юго-восточной Азии. Эти центры официально занимаются изучением всевозможных локальных биологических рисков: очагов распространения инфекций, вирусов и т.д. А неофициальный их род занятий – конечно же, связан с разработками биологического оружия. Сегодня наука дошла до такого уровня, что можно любой ген микрооганизма, спрятанный под «белковой шубой», засунуть в любую жидкость, пищевую продукцию – и экспортировать в «страну-мишень». Если есть какая-то локальная популяция, раса, и у нее имеется какой-то специфический ген, то можно сделать таким образом, что особый вирус или бактерия, попадая в желудок таких людей, при взаимодействии со специфическим геном будет активироваться. Объект-мишень может либо умереть сразу, либо у него постепенно будет прекращаться выработка сперматозоидов, и таким образом вскоре эта раса полностью исчезнет. Подобные истории «внезапно» случались с племенами на Мадагаскаре. Представители медкомиссии ООН, расследовавшие это дело, заключили, что какая-то организации проводит биологические эксперименты на людях, но никого конкретно не уличили.

В России есть только один подобный центр – под Новосибирском. Всего один, так что спастись от этих опасностей нам будет очень трудно. Спасает только то, что страна у нас очень генетически полиморфна, так что вряд ли можно выявить какой-то специфический «ген русского народа». Но есть и другие всевозможные методы воздействия на человечество – в частности, генномодифицированный индийский хлопчатник от «Монсанто», который там уже заканчивают высаживать из-за нерентабельности: на 5-6 год фермеры получают ковер из сорняков и новые требования от производителя по закупкам и опрыскиванию полей их раундапом. А контракт с «Монсанто» рассчитан на 10-15 лет, так что уже около 125 тысяч местных фермеров там в отчаянии кончили жизнь самоубийством. Так вот, ген, устойчивый к раундапу, цепляется особой плазмидой, которая находится в каждой клетке хлопчатника. Затем этот хлопок экспортируется в Китай, китайцы шьют из него майки и рубашки, продают их в Россию, Европу и США. Люди их покупают, одевают, а при потении человека и выделении тепла эта плазмида выходит из нитей хлопка, проникает под кожу и начинает гулять по всему телу человека. И сейчас по всему миру фиксируется неизвестное заболевание: тело человека покрывается язвами, из него вылезают какие-то волокна – врачи пытаются найти лекарство от нее, но без особых результатов. Вот вам последствия от трансгенного хлопчатника.

Безусловно, инвентаризация всех существующих вирусов, бактерий и иных биопатогенов нам необходима, и она была очень хорошо поставлена еще с советских времен. Но это не имеет никакого отношения к редактированию генома. Сама система геномного редактирования в РФ развита ничтожно слабо по сравнению с западными оппонентами. Более того, все эти исследования закрыты – мы вообще не знаем, в какие организмы и из каких источников они вводят гены. Конечно, можно легко засунуть бактерию чумы или вирус энцефалита в отдельный организм, пищу или банку газировки. Мы должны все это четко отслеживать и действовать так, как действовали в атомном проекте. Мировые ученые прекрасно понимают, что, как и в случае с ядерным оружием, страна-обладатель смертельных биотехнологий будет править миром. Поэтому они сами захотят передать России ценные сведения – ради соблюдения баланса. Нам остается только грамотно работать в этой сфере.

По поводу сокращения использования антибиотиков в сельском хозяйстве, продажи их гражданам только по рецептам – полностью поддерживаю все эти инициативы. Уже давно доказано, что антибиотики, попадающие в организм человека через животную пищу, сильно ему вредят, убивают полезную микрофлору. Под действием антибиотиков не самые опасные патогенные организмы получают резистентность и потом продолжают размножение уже в виде супербактерий. У нас уже появились штаммы бактерий, вызывающих туберкулез и пневмонию, которых не берет ничто.

Да, в принципе можно легко забросить колонию патогенных супербактерий в тот же водоканал, но думаю, что у нас сегодня налажен строгий контроль воды на тех же фильтровочных, водозаборных станциях, все это надежно защищено вооруженной охраной и т.д. Правда, можно найти какую-то водопроводную трубу, входящую в жилой дом, просверлить дырку и запустить туда все, что угодно. Подобная опасность всегда существует.

Я считаю, что на такие вещи, как контроль над бактериологическим и вирусным оружием, нельзя жалеть бюджетные средства. Вместо этих дурацких центров создания ГМО-продукции – протекции премьера Дмитрия Медведева, на которые выделяется 9 млрд. рублей, я бы направил эти средства на биологическую безопасность».

https://youtu.be/jKMKAs2m2OI

РИА Катюша

Источник: http://katyusha.org/view?id=13240