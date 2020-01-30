Главная » Невероятное в мире, Политика

Россия закрывает границу с Китаем

16:07. 30 января 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Россия официально закрывает границу с Китаем из-за угрозы распространение коронавируса. Соответствующий указ подписан новым премьером.
Также с 31 января прекращается железнодорожное сообщение России с Китаем – останется лишь поезд Москва-Пекин. Ожидается, что завтра-послезавтра будет приостановлено авиасообщение.
На Дальнем Востоке уже сформировали штаб по борьбе с возможным распространением коронавируса.
МИД РФ временно приостанавливает выдачу виз китайским гражданам.
Миндзрав в целях профилактики рекомендовал принимать рибавирин, а также ряд препаратов принимаемых при ВИЧ и рассеянном склерозе.

PS. На картинке, скрин с обновляемой карты, где подсчитывается кол-во заболевших и распространение.
Смотреть можно здесь http://surl.li/eme

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5604463.html

Метки: болезни, Китай, медицина, Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто в России рискнёт сдать Курилы Японии?
... противнику реально угрожать нашим границам. Тем более в условиях...в военной доктрине США России, наряду с Китаем, основным противником. Солидаризируясь...положениями этой доктрины, японское правительство закрывает пути к «взаимоприемлемому компромиссу»,...
Бэкграунд, выпуск-247 за 3 марта 2012
...всех мировых держав только Россия и Китай открыто поддержали сирийское ...Украине демократия практически не имеет границ. К слову сказать - ... их, почему эту не закрывают так скажем, ну партией ...в стране и изумление за границей. Впрочем, семейная идиллия ...
Бэкграунд, выпуск-279 за 20 октября 2012
...им дополнительные столбы и закрываем колючей проволокой. Граница на замке. Мне ...дальше других продвинулись, пожалуй, Китай и Россия, которые действительно достигли очень ...Востоке, подрывая позиции соответственно России, Индии и Китая, но предлагая каждой ...
БЭКГРАУНД, ВЫПУСК-279 ЗА 20 ОКТЯБРЯ 2012
...им дополнительные столбы и закрываем колючей проволокой. Граница на замке. Мне ...дальше других продвинулись, пожалуй, Китай и Россия, которые действительно достигли очень ...Востоке, подрывая позиции соответственно России, Индии и Китая, но предлагая каждой ...
От Дальнего Востока до Калининграда – неделимая Россия
... Доказательство – всего в нескольких километрах Китай, где цены на строительство и... и Дальнего Востока с перенаселённым Китаем? Безусловно, существуют. Но этой ... чтобы границы закрывать, их сначала нужно иметь. После крушения СССР нынешняя Россия оказалась...
Коллективизация валют, примеры финансовых объединений и систем, которые могут стать элементами Новой Мировой Финансовой Системы и Глобального Клирингового Союза, созданных и возглавляемых Россией
... голосов при принятии ключевых решений. Закрываются последние пустые ниши в структуре... других двух участников – США и РоссииКитай, возможно, будет сдерживаться на региональном... ее почти не было, расширение границ государства несло только расширение рынка...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)