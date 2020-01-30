Россия закрывает границу с Китаем
16:07. 30 января 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Россия официально закрывает границу с Китаем из-за угрозы распространение коронавируса. Соответствующий указ подписан новым премьером.
Также с 31 января прекращается железнодорожное сообщение России с Китаем – останется лишь поезд Москва-Пекин. Ожидается, что завтра-послезавтра будет приостановлено авиасообщение.
На Дальнем Востоке уже сформировали штаб по борьбе с возможным распространением коронавируса.
МИД РФ временно приостанавливает выдачу виз китайским гражданам.
Миндзрав в целях профилактики рекомендовал принимать рибавирин, а также ряд препаратов принимаемых при ВИЧ и рассеянном склерозе.
PS. На картинке, скрин с обновляемой карты, где подсчитывается кол-во заболевших и распространение.
Смотреть можно здесь http://surl.li/eme
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5604463.html