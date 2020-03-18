Китайские соцсети: русские не тянут кота за хвост.

«Воинственные русские всегда действуют решительно», – не скрывают своего восхищения китайские интернет-пользователи. Они с пониманием отнеслись к жестким мерам, на которые пошла Россия, и отметили, что Китаю бы следовало взять с нее пример.

Россия закрывает границы для всех иностранных граждан. Запрет вступит в действие 18 марта и будет длиться до 1 мая, сообщает китайское агентство «Синьхуа». Он не распространяется на водителей транзитных перевозок, дипломатов и иностранцев, имеющих вид на жительство в России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ограничение въезда для иностранцев носит временный характер: это решение, принятое Россией в нынешней особой ситуации распространения новой эпидемии коронавирусной пневмонии и соответствующее рекомендациям ВОЗ.

Реакция китайских соцсетей:

На Вэйли: Китаю тоже стоит поскорее опубликовать подобную информацию…

Ян Пан в 2019: Россия может так сделать, но Китаю такое не под силу, потому что китайская экономика слишком сильно зависит от экспорта.

Не надевающая черные одежды темно-синяя змея: Разве Россия не наш брат? Она еще и сразу прислала нам материальную помощь, заставив нас себя так чувствовать… Поскорее решайте свои вопросы и не впутывайте нас, мы уже отдали вам все что можно, теперь вы должны быстро справиться с этим делом самым лучшим образом.

Громоздкий парк: Железное решение.

У счастливого человека есть договоренность vipp: Китай тоже должен закрыть границы для иностранцев.

Северо-восточный гость: Россия смотрит на Китай в упор и подмигивает ему, а он не реагирует.

Гу Юй-и: Надеюсь, что наша страна тоже ограничит въезд для иностранцев и примет все надлежащие меры по изоляции наших граждан, которые вернулись на родину. Кроме того, следует ввести суровые наказания для тех, кто скрывает собственную болезнь и причиняет тем самым вред обществу или же не хочет проходить карантин. Что мы должны обдумать, так это следующее: Хорошее ли у нас управление иммиграционным контролем? Кому из иммигрантов удалось избежать изоляции на въезде в страну? Если в стране снова вспыхнет эпидемия, достаточно ли у нас внутренних ресурсов и медицинских материалов, чтобы встретить коронавирус боем?

Сун Синъюнь: Китаю следует поучиться, нельзя сводить на нет все потраченные усилия →_→

Забавная маленькая принцесса: По-видимому, это решение России правильное.

В 20 люблю тебя, но в то же время люблю свое сиМо: Реакция старшего брата действительно своевременная.

Хочу взять тебя с собой в поход:Нам тоже следует поучиться. Китай также должен запретить въезд иностранцам, у которых нет для этого уважительной причины. За исключением иностранных студентов и офисных работников компаний все остальные должны на границе четко аргументировать свой въезд в страну, а также предоставлять достаточные доказательства своего отличного состояния здоровья.

Annie2025 в ответ Хочу взять тебя с собой в поход: Сейчас это уже не вопрос денег, следует запретить въезд всем иностранцам! Иначе давление со стороны богачей будет слишком большое!

Маленькая красная паровая булочка: Китаю нужно поскорее сделать точно так же. Чего мы ждем, а?

Две створки драгоценной раковины: Ощущение, что это как раз самое правильное поведение.

Мелкий дождик на рассвете прозрачен и холоден: Мудрое решение!

Двухмерная штаб-квартира: В это особое время ничего другого и не остается, так что я поддерживаю.

Луна в ноябре: Воинственные русские действительно всегда действуют решительно, это правильное решение. Нам тоже стоит сообразно обстоятельствам перенять их опыт.

Andy35865: Внешний коэффициент полезного действия от решения российского правительства намного выше, чем от нашего. Наше правительство действует нерешительно… Если все взорвется, ну и ладно!

Сун Бай сунбай123: Восхищаюсь высокой эффективностью российского правительства!

Яйцо (___ToT___): А Китай когда? В Шанхае каждый день появляются новые случаи заражения.

В четыре раза больше Нью-Йорка: Для всех, у кого нет китайского гражданства или особых обстоятельств (например, родственники внутри страны заболели), следует запретить въезд в Китай. Самим покрывать затраты тоже не пойдет.

Интернет-друг Марс с докладом: Манера русских отличается отсутствием каких-либо колебаний, они не тянут кота за хвост.

0gu5RK: Серия мероприятий России очень решительная, Китаю нужно сделать так же, чтобы предотвратить повторную вспышку эпидемии.

Пользователь Марса: Россия уже давно изолировалась от мира.

Время, словно мягкий точильный камень: С какой стати те, кто возвращается на родину, бесплатно лечатся за счет налогов тех, кто оставался внутри страны? Почему медицинский персонал не может принять решения не лечить тех, кто вернулся из-за границы? После того, как эпидемия стихла, медицинский персонал должен работать только по 8 часов в день.

Большой Янпу, маленький Вэйвэй: Русских всегда притеснял Запад, и вот не было счастья, да несчастье помогло сплотиться.

Цзю Ясюань: Не ожидал, что в настоящее время в России еще так мало зараженных.

yygggg168: Больше всего восхищаюсь Россией! Так просто и так решительно!

Пользователь Марса: Пора принимать решение, иначе через несколько дней начнется хаос. Это действие России очень верное. В конце концов, экономика уже не очень хорошая, если из-за импорта эпидемия еще сильнее распространится, тогда все равно придется закрывать страну, но экономика к тому времени потерпит крах. Нынешний временный разрыв дипломатических отношений — это мудрое решение.

С помощью ксерокса пополняю счет: Хорошо сработано. Несмотря на то, что это кажется жесткой мерой, но, если это поможет справиться с эпидемией, тогда безжалостность — это хорошо.

Пользователь Марса: Поддержание спокойствия — это для блага народа.

0g89yL: Белый медведь всегда очень эгоистичный, но в этот раз он принял верное решение!

Ненавижу свинское сотрудничество: Только русские могли поступить так бесчувственно!

0gkySW: Быстро и решительно! Универсальное средство, на первом месте в мире.

Светлое стремление к совершенству: Вот кто молодцы.

0gv7Lf: Круто, забота о своем народе — главное стремление мудрого правителя.

Есть дом, но не могу туда вернуться: Следует поучиться у России! Если не ограничить въезд, разве это не сведет на нет всю борьбу китайского народа в эти два месяца? Те, кто вернулся, должны сидеть в карантине и заплатить налог.

0fumBV: Во всяком случае, пока нет опоры на внешнюю торговлю, можно не беспокоиться.

Источник: https://inosmi.ru/social/20200318/247068105.html