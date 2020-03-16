Россия закрывает границы

1. Россия официально закрывает границы для иностранных граждан. Запрет на въезд будет действовать с 18 марта по 1 мая. Исключения будут сделаны для дипломатов и водителей фур.2. Макрон объявил, что Европа закрывает границы Шенгенской зоны для иностранных граждан с 17 марта на 30 дней.3. ВОЗ фиксирует быстрый рост числа заболевших и умерших во всем мире. Их число уже превысило число заболевших и умерших в Китае, где ситуация за последние дни стабилизировалась.4. По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено 105 тыс. тестов на коронавирус. Россия занимает 4-е место в мире по количеству проведенных тестов, уступая Китаю, Южной Корее и Италии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5715044.html