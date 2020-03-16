Главная » Здоровье, Невероятное в мире, Политика

Россия закрывает границы

22:43. 16 марта 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1. Россия официально закрывает границы для иностранных граждан. Запрет на въезд будет действовать с 18 марта по 1 мая. Исключения будут сделаны для дипломатов и водителей фур.
2. Макрон объявил, что Европа закрывает границы Шенгенской зоны для иностранных граждан с 17 марта на 30 дней.
3. ВОЗ фиксирует быстрый рост числа заболевших и умерших во всем мире. Их число уже превысило число заболевших и умерших в Китае, где ситуация за последние дни стабилизировалась.
4. По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено 105 тыс. тестов на коронавирус. Россия занимает 4-е место в мире по количеству проведенных тестов, уступая Китаю, Южной Корее и Италии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5715044.html

Метки: Европа, коронавирус, медицина, Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Россия закрывает границы с Новергией и Польшей
...сообщает, что с 15 марта Россия закрывает границу с Польшей и Норвегией.Принято...временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан ...украинских граждан. Но пока не закрывают.Это стало особенно актуально, ...
Россия закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса
Россия закрывает границу с Белоруссией из-за угрозы .... «Мы приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей...
Россия закрывает границу с Китаем
Россия официально закрывает границу с Китаем из-за угрозы ... 31 января прекращается железнодорожное сообщение России с Китаем - останется лишь поезд...
Россия закрывает границу с Белоруссией
... принято решение временно закрыть границу России с Белоруссией. Прямо скажем...ожидаемый шаг. Ждем закрытие границы с Украиной (Украина вчера... Также вчера еще закрыли границу с Грузией.2. Вчерашнее ... что пик эпидемии в России еще только предстоит, своевременное...
Польша вводит санкции против Украины, демонстративно поддерживая Россию
Польша закрывает границу для Украины, оставляя её открытой ... Федерации. Новый посол Польши в России Катажина Пельчинска-Наленч сделала заявление... продлении соглашения с Россией о безвизовом режиме на границе с Калининградской областью...
Новости Украины и Новороссии 18 декабря 2019
.... 13:10 СРОЧНО: Украина закрывает границу с Россией для тех, у кого нет....youtube.com СРОЧНО: Украина закрывает границу с Россией для тех, у кого нет... Власти Украины ужесточают режим пересечения границы с Россией, закрывая её на выезд для...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)