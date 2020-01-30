Главная » Видео

Про распознавание лиц, болезни и фитнес-браслеты, киберлинзы будущего | В цепких лапах

15:28. 30 января 2020 Нет просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DAg2tXHcjWg

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 17 марта 2015
... характера широко пользуются недобросовестные лица, отбирающие значительную часть милостыни...Подобные «предприниматели» промышляют грабежом лиц, просящих милостыню, а также ... кроме того, распространено использование лиц с ограничением дееспособности, взятых ...
О «реабилитации» И. В. Сталина
Восстановление доброго имени И. В. Сталина и правды о времени его правления страной является необходимым условием сохранения Российского государства.Леонид МасловскийМои статьи по истории Отечества охватывают период истории России с X века до настоящего ...
Сталину от Русского народа
Профсоюз граждан России возложит 24 мая цветы к могиле Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлевской стены. Дата 24 мая выбрана нами не случайно. Именно в этот день в 1945 году Сталин на банкете в честь Победы произнес исторический тост за русский народ. ...
Обращение Чака Норриса к российской молодёжи [Возрождение Руси]
Знаменитый «Техасский Рейнджер» Чак Норис обращается к молодым гражданам России с призывом вести здоровый образ жизни, отказаться от табака, алкоголя и других наркотиков. Источник * Дополнительная информация: Общественная организация «Общее Дело»: http://...
Плюсы и минусы многодетной семьи
..., это норма. Главное, чтобы недовольное лицо менялось, а не всегда было... обслуживающий персонал. То же верно про жену — подай, принеси, погладь, покорми...
А вы знаете, что солевые повязки творят чудеса?
... носа, протирание солевым раствором лица от морщин, промывание пазух ...влияние солевого раствора на такие болезни, как холецистит, нефрит, ... с раковой родинкой на лице. Она обратила на эту...простой рецепт лечит многие болезни, вытягивает токсины от позвоночника...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)