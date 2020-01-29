В эфире программы “60 минут” бывший президент Украины Леонид Кравчук, рассказал о встрече Сталина и Гитлера во Львове перед началом Второй мировой войны. В конце своего спича Кравчук заявил, что Гитлер обернул эту встречу “против Советского Союза”. Таким замысловатым способом он попытался объяснить слова нынешнего президента страны Владимира Зеленского о роли СССР в развязывании войны.

Новость в беседе с корреспондентом Nation News прокомментировал журналист и публицист Анатолий Вассерман.

“Я думаю, что секретарь по идеологии ЦК коммунистической партии Украины, а именно эту должность занимал Кравчук до того, как стал председателем Верховного совета Украины и уже после этого стал президентом, должен лучше знать историю родной фракции и историю ее руководителей. Деятельность Сталина и Гитлера изучена буквально по минутам и совершенно точно известно, что они ни разу друг с другом не встречались и не имели даже технической возможности встретиться. Но нужно сказать, что оба общались с министрами иностранных дел другой страны и эти встречи тоже подробнейшим образом изучены”, — убежден эксперт.

По мнению Вассермана, решение о “ненападении” описано в открытых источниках. В это время СССР пытался договориться с Англией и Францией по системе “Коллективной безопасности”. Поляки при аналогичном диалоге отказались от участия в ней. Вассерман в заключении обвинил Кравчука в распространении фейка не только в контексте формы, но и содержания.

Источник: https://vassermans.ru/com/o-vstreche-stalina-i-gitlera/