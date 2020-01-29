О “встрече” Сталина и Гитлера
В эфире программы “60 минут” бывший президент Украины Леонид Кравчук, рассказал о встрече Сталина и Гитлера во Львове перед началом Второй мировой войны. В конце своего спича Кравчук заявил, что Гитлер обернул эту встречу “против Советского Союза”. Таким замысловатым способом он попытался объяснить слова нынешнего президента страны Владимира Зеленского о роли СССР в развязывании войны.
Новость в беседе с корреспондентом Nation News прокомментировал журналист и публицист Анатолий Вассерман.
“Я думаю, что секретарь по идеологии ЦК коммунистической партии Украины, а именно эту должность занимал Кравчук до того, как стал председателем Верховного совета Украины и уже после этого стал президентом, должен лучше знать историю родной фракции и историю ее руководителей. Деятельность Сталина и Гитлера изучена буквально по минутам и совершенно точно известно, что они ни разу друг с другом не встречались и не имели даже технической возможности встретиться. Но нужно сказать, что оба общались с министрами иностранных дел другой страны и эти встречи тоже подробнейшим образом изучены”, — убежден эксперт.
По мнению Вассермана, решение о “ненападении” описано в открытых источниках. В это время СССР пытался договориться с Англией и Францией по системе “Коллективной безопасности”. Поляки при аналогичном диалоге отказались от участия в ней. Вассерман в заключении обвинил Кравчука в распространении фейка не только в контексте формы, но и содержания.
Источник: https://vassermans.ru/com/o-vstreche-stalina-i-gitlera/
Говоря о кравчуках и ему подобных надо понять, что мы имеем дело с государственной изменой, разгромившей супердержаву и превратившей Россию в колонию с территорией времен Ивана Грозного. Думаю всем, кто не утратил совесть и достоинство понятно, что вся, именно вся нынешняя власть сверху донизу, есть банда хищников на службе иностранного капитала и интересов колонизаторов. Уже дошло до того, что страну ставят в один ряд с германским фашизмом и обвиняют в развязывании второй мировой войны. Эта публика сама себя обгадила ложью и предательством. Ведь вопрос предельно прост: вторая мировая война есть империалистическая война за раздел и передел мира. Приход к власти Гитлера начался с провокационного дела о поджоге Рейхстага, после которого Георгий Димитров возглавил Коминтерн на Ⅶ конгрессе которого было дано определение фашизма как наиболее агрессивной формы империализма, главного врага СССР и коммунистов. Руководству СССР пришлось искать возможности выиграть время для подготовки к войне. 10 июня 1941 года на заседании Политбюро был заслушан доклад начальника Генштаба РККА – Жукова о состоянии вооруженных сил в связи с ожидаемого нападения немцев, о неизбежности которого говорил Сталин, открывая заседание.(С. Сталин. Соч. т.15). Люди, предавшие идеалы народов страны, оболгавшие собственную историю, пытаются доказать, что победили они, а не полмиллиона коммунистов, пожертвовавших своей жизнью, наши предки, у потомков которых украли плоды победы. Да, кстати, что это грамотные люди путают Великую Отечественную со Второй мировой?Недавно поляки отмечали начало второй мировой- не когда они с немцами напали на Чехословакию, а когда немцы на них напали. А когда японцы в 1931 напали на Китай, а в 1945 мы их из Китая выгнали- это не вторая мировая? А Халкин-гол, озеро Хасан, захват Австрии Германией, а Эфиопии- Италией как понять. А Испания в 1936- что там было? Первая мировая закончилась Версальским миром. А вторая чем закончилась? И закончилась ли она? С 1931 и по настоящее время в мире не было ни одного дня без войны. До сих пор Германия и Япония оккупированы и мирных договоров с ними не было и не может быть без соответствующих мирных конференций с участием всех заинтересованных сторон. Потому смотрите трезво- ВОВ была только эпизодом в вечной войне империалистов за раздел и передел мира.